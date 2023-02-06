簡約公屋 ——多、快還得好、省（文：林筱魯） (09:00)

成本效益是坊間對興建簡約公屋的一大質疑。普遍的批評指簡約公屋使用期短，但造價跟傳統公屋差不多，是否物有所值；又或跟過渡房屋比較。這牽涉兩個問題：第一，比較的基礎是否一樣？其二，成本效益的效益目標是什麼？

政府提供的文件直接以每個單位造價為例，嘗試說明造價不比過渡房屋貴；又在向大眾解說時，跟傳統公屋比較。但在未提供足夠詳盡的造價資料情况下，拿蘋果跟橙比，實在自找麻煩。「清水樓」如何跟有基本裝修以至家具和設備的比？有電梯的多層，又如何跟走樓梯的低矮建築比？不論是以單位價或呎價計，這樣比較必然引起混淆誤會。

政府必須緊控成本 放大效益

核心問題是大家認為「簡約」和「臨時」的房屋，造價應該也是便宜的。不過事實上，簡約公屋並不比傳統公屋簡約，反而裝修設備相對齊全。單看取消安裝冷氣機令造價減少約2億元，便可知一二。當然，作為短期用途，成本愈低固然最理想；但事實上，現時並沒有多少合規又合用，兼且快捷又省儉的建屋技術。以50年設計使用期的傳統公屋造價作參考，衡量只得5年使用期的簡約公屋成本效益，分析便難免失焦。

話雖如此，政府亦必須緊控成本、放大效益。地基工程的估價必須按具體數據要求決定，理應精準判斷，但難以隨便減省；室內裝修、家具和設備佔的比例則有限。而「組裝合成」建築法的優點在於建造速度相對快之餘，亦大可利用標準設計及在工廠內大量製造的規模效益，盡量把造價成本壓縮。政府既然大力推動「組裝合成」，就好應盡量利用這3萬個簡約公屋單位，試試壓縮成本的空間有多大，有利日後將技術用於傳統公屋，放大政策的策略效益。

造價以外，政府亦有必要詳細解釋為何要用25億元作為營運第一批1.7萬個簡約公屋的管理費開支。首先，既是公屋，為什麼要另找商業或非牟利機構管理？再說價格，按政府提交文件內容計算，每平方呎每月管理費接近13元，此價比居屋或部分豪宅還要高。新建樓宇的日常維修費用應相當有限，預算究竟包含什麼服務？

不能以劏房戶作道德盾牌

面對種種質疑，政府有必要主動詳細交代，不論是日常管理、編配調遷、維修復原，還是為居民提供社會服務的支出及其他應急費用，都應仔細列出，以消除公眾疑慮。

再者，政府文件指出將邀請具備足夠規模、管理能力和經驗的機構參與投標營運簡約公屋；但又說簡約公屋有別於過渡房屋，因發展規模較過渡房屋大，將會把管理合約分成數份，以方便機構更有效地營運。這是否表示政府亦對是否有足夠合適的管理機構存疑？政府對此有何評估，亦應一併說清楚。

政策得到廣泛支持不等同沒有問題，政府亦不能以劏房居民的居住環境作為抗拒嚴控成本支出的道德盾牌。無可否認，面對現時公屋輪候時間超長，簡約公屋的確具有適時的社會功能及價值。當務之急，政府要向公眾充分解說，釋除疑慮，以免民情反覆，最終求快得慢。

作者是立法會議員

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