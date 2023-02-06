簡約公屋計劃的謬誤（文：邵善波） (09:00)

這計劃源自上屆政府的「過渡性房屋」政策。出發點沒有變，即在政府當前未能找到足夠土地去建造公營房屋的情况下，在一些已有規劃但尚未動工的土地上，以快速的建造辦法，打造2萬個單位，讓一些居住環境極其惡劣、長期等着入住公屋的家庭，可以提早改善他們的生活條件。這些土地亦包括一些私人發展商借出的土地。今屆政府為這類計劃改了個較漂亮的名字，棄用了「過渡性」、「臨時」這些負面字眼，提出加碼興建3萬伙「簡約公屋」。

成本與效益不成比例 絕對是非理性

整個計劃的賣點，是能夠迅速建成一定數量的房屋，用的方法就是用鋼板打造的組合屋。組裝合成建築法已是一個成熟的技術，因在工廠先打造元件，在地盤的組裝過程可以一日三層，速度特快。使用的是優質鋼材，房屋是永久性，設備及安全性不比鋼筋混凝土的房屋差。香港在科學園及一些大學校園內的學生宿舍，已有現成案例。有些人對這建築方法提出的質疑並不成立。這建築方法沒有問題，建造的房子可高達20多層，甚至更高。

組裝合成建築法建屋速度快，但成本不低。按政府提出的資料，10多層高的簡約公屋建築，每個單位成本平均約65萬元，矮的平均也要53萬元。加上相關開支，政府建議打造的3萬個簡約公屋單位，成本近260億元，平均每單位成本達86.6萬元，較傳統公屋的成本還貴10萬元。這才是此政策的問題所在。

以高於傳統公屋每單位成本10萬元的成本，建造只使用5年的臨時房屋，這還未計算使用後拆除的費用，這是什麼道理？唯一的理由，是政府目前找不到可以永久使用的土地，但又想盡快幫助現時居住環境非常惡劣又在輪候公屋的家庭。這動機雖然崇高，惟成本與效益不成比例，絕對是非理性的。

善用公帑乃政府首要責任

在無法為這成本辯護的情况下，政府也只能棄用道理去說服人。由行政長官、政務司副司長、財政司副司長、負責專案的房屋局長等一眾官員，均提出了「脫困數學」、「獅子山精神」等論述，認為貧困戶每天面對惡劣居住環境的痛苦，不能以金錢去衡量，以訴諸情感的方式，為這計劃護航。

不計成本去幫助貧困家庭，是高尚情操，個人可以這樣做，但並不是一個負責任政府應有的行為，善用公帑是政府的首要責任。這種慈悲為懷、不計成本的思維，只能應用在涉及生死的情况上。如果政府不計工本去救火救人，無人會與政府計較成本效益。如果這些劏房戶心急改善自己的居住環境，現時就有不少過渡房屋的空置單位。

並非填補公營屋供應的唯一方法

政府認為簡約公屋計劃是填補短期公營房屋供應不足的唯一方法，這是真的嗎？

早前，新範式基金會向政府提交了一個詳細方案，建議使用兩幅現成可用的土地，以組裝合成建築法，快速建造20多萬個公共房屋單位。一幅就是立法會議員葉劉淑儀早前提出使用問題的前南丫石礦場。這荒棄的石礦場佔地約60公頃，早於2002年交還政府。經政府研究又研究後，一直閒置至今。如以愉景灣方式（區內不設私人交通工具，以船渡接駁香港仔、中環及九龍），及組裝合成建築法，可快速興建超過10萬個公共房屋單位。

此外，在羅湖站以東、本來計劃興建沙嶺「超級殯葬城」的土地，這項目已被放棄，土地可調整用途。這地盤約有96公頃，已完成平整工程，包括擴闊沙嶺道、興建上落客點等。這片土地也可立即用作興建公共房屋，可容納超過18萬個家庭。

這兩個地點各有特色及限制，可讓現在的公屋住戶按自己情况，選擇搬進這兩地點，騰空的單位可加快滿足其他輪候人士的需求。

貧困家庭需要穩定長期可靠安排

大規模採用組裝合成建築法，不單止可以縮短建造期，也能省卻目前極度短缺的建造業工人人手，更可大幅降低成本，因為我們談的不是3萬個單位，而是數十萬個單位。這數量應有相當的議價能力，及生產規模節約效應。

當然，這兩幅地如作長期發展，需要走規劃、環評及交通安排等程序。但現在情况已經清楚，以特事特辦的形式，法律容許行政長官會同行政會議，可以迅速修改這兩幅地已有的發展計劃。

貧困家庭入住公共房屋，是最有效的扶貧、脫貧辦法。他們需要的是一個穩定、長期及可靠的安排，而不是一些臨時措施。香港缺乏土地是個根本情况，但並不是沒有解決辦法。需要的不單止是悲天憫人、菩薩心腸的情懷，更需要大膽、衝破成規的勇氣與魄力。

作者是新範式基金會總裁

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