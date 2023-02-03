法律面前 有人更平等？ ——從《毒舌大狀》看資本主義下的法庭公義（文：趙文宗） (09:00)

「法律面前人人平等」只是幻象

所以，正如電影主角明言，「法律面前，人人平等」說的只是機會，是接受公平程序審判的機會。沒錢請律師，香港有法援制度，亦有當值律師制度，確保付不起律師費的眾生可享用合資格的法律服務。何謂公平程序呢？這個複雜了——經歷超過100年的經驗累積，一套相當嚴格的審判程序及禮儀已超成熟發展：離庭時可以不站立向法律（不是法官）鞠躬嗎？律師能背着法官站立發言？亦不會存在法官、大律師／律師隻眼開隻眼閉的情况，因那只會是上訴的理由，對「受害人」造成二次傷害。

至於電影金句「法律面前，窮人死硬」（預告片用語，片中用語抵死粗俗），with all due respect，那只是資本主義現實的誇張描述。資源豐厚的人，當然可以享用較快捷、較舒適的私人醫療服務；即使是資質一樣的學生，都會因家庭資源不同，課餘見識課外栽培都不會盡同，成就自然不同。這就是資本主義的生存原則。左派心理分析學派會說法援等服務是掩眼法，令眾生相信不公平的情况可以在司法論述得以改善——資本主義是不會保證絕對公平，但當下又有誰敢說哪一社會制度可以？

不可能一派獨大而沒有反抗

話又說回頭，現實中可以有影片中隻手遮天的家族嗎？正所謂「黨內無派，千奇百怪」，建制上流階層又怎會統一思想、鋼板一塊？即使最厲害的官員、最富有的商家，都有對頭人。後現代主義早提醒我們：社會中的不同板塊（如法律、醫療、社工、商業、女、男……）不斷關聯不停撕裂，權力流轉不靜止，根本沒可能有一派系獨大而沒有反抗。片中廉署高官及主控不就是站在「毒舌大狀」一邊嗎？在網絡世界萬花齊放的今天，更沒可能有人可以操縱全部傳媒。

重要問題是：明知電影有漏洞，為何仍然大賣，律師、記者看後仍然大呼過癮。倘若說看電影是逃避現實，現實有這樣糟嗎？為什麼那麼多人覺得現實難以接受？簡單的分析是：觀眾對現實中很多法庭的判決都不滿，所謂「對法治失望」——譬如男子扮女同志涉嫌性侵無罪、海外同性婚姻不獲承認及大男人本位丁權被肯定，大眾可能覺得弱勢權益未得保障，判決不公義。

持續反省 方是正道

電影主角於訪問中建議片名應改「法律俠」——韓非子說：俠以武犯禁。因為公義，以專業知識挑戰制度，聽上去非常吸引。然而，何謂公義？公義是大部分人覺得合適的結果嗎？還是由平等／機會作起點的社會資源（再）分配？各種各式建立一個普世原則的企圖，都必然引來攻擊批評——大部分人支持的公義，是否多數暴力？資源分配是否貶視物權的重要？

高呼「人人平等」、「眾生平等」固然吸引，可否落實、如何落實才是挑戰。唯一可以肯定的是：公義並無公式，唯有於眾多爭議性的裁決中，持續反省當下法律原則，批判自身盲點，才是正道——例如：刑事法不能懲罰壞人，可否考慮民事索償？為什麼結婚那樣重要？如果同性關係就是對異性愛霸權的挑戰，可否同時考慮支持伴侶法？「我就是死固執這一目標，其他一概不要、不考慮」的態度，是否永遠正確可行？法庭將法律詮釋冰封某一年份，又是否合適？

毋須將法律神聖化

有高級法官說：法官不立法，亦不會為法例填補漏洞。如果立法只指特定步驟制定一條規則的話，「法官不立法」這宣言當然成立。然而，如果立法意指在不同脈絡下對已有原則的重新詮釋——正如上述法庭對婚內強姦豁免權的不斷收窄——法官是否就不能或不可創立新法則呢？純粹依賴靠選舉產生、以多數票數決定立法與否的議會，又可否充分保障弱勢權利呢？法官從理性分析法理，適時變更法律原則，又是否可以實現「人人機會平等」這理想？

法庭並不是解決所有衝突的靈廟。我們要珍惜法治、尊重法律，因為法制收納社會各種暴力，只有法庭經過仔細審視證供，才可有節度地運用力量執行裁決（Christoph Menke對於法律與暴力，有非常深入研究）。但，我們不用神聖化法律，它的能力是有限制的。不單政治／理念紛爭，其他諸如戀愛關係中的誰是誰非，是否可以到法院找法官加陪審團處理？必須明白，法律根本就不是全能。

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

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