調查疫情應對 立會有不可或缺角色（文：卜約翰） (09:00)

行事透明 可建立公眾對公權力信任

於2003年,立法會成立專責委員會,調查政府及醫院管理局應對SARS疫情(註2)。這個專責委員會是獨立的,因為其成員不包括負責處理疫情的人。當時委員會舉行過公聽會,並發表報告詳列證人供辭,對公立醫院感染控制措施、政府與醫管局指揮架構的建議等。該報告亦就政府內部、香港與內地當局,及政府與醫管局和公眾之間的有效溝通提出建議。

報告認為,時任衛生福利及食物局長楊永強在SARS的傳染及致命性質兩者上誤導公眾(misled the public)。楊永強及醫管局時任主席梁智鴻均辭職,為應對疫情失誤負責。可見,面向公眾的調查令當權者承擔後果,而這是香港問責制的一部分。行事透明是負責任政府的特點,能夠建立對公權力的信任(transparency is a hallmark of responsible government and builds trust in public authority)。

此外,時任行政長官於2003年亦委任了一個專家委員會,調查政府對SARS的處理(註3)。這個11人的委員會以外地專家為主(澳洲、英國和美國),也包括沒有直接參與控疫的本地專家,以及來自廣州的呼吸系統疾病專家鍾南山教授。此委員會亦是獨立的。

相對立法會專責委員會,專家委員會的職權範圍有所不同——除了評估香港當局處理疫症的表現,他們更具前瞻性,檢視了公共醫療系統應付如SARS等致命病毒的能力,包括醫管局及衛生署的組織架構和運作。

為下一場疫症做好準備

專家委員會提出的寶貴建議得以落實,例如成立衛生防護中心、制訂應變和控疫方案、建立疫症指揮及控制架構、促進跨境的公共衛生專家網絡,及投放更多資源於傳染病研究。因此當2019年12月至2020年1月新冠病毒來襲時,我們較昔日有更佳的準備去面對。在2020年1月4日,政府啟動傳染病應變機制,同月25日成立由行政長官領導的抗疫督導委員會暨指揮中心,迎戰新冠疫症。

正如袁國勇教授指出,現時有許多問題值得社會注意,以令我們更好準備下一場必會出現的疫症。這包括香港當局在防備Omicron等新冠變種病毒上的明顯缺失,導致本港的每100萬人口新冠死亡率高居世界前列。必須處理的問題包括:有關疫苗安全性的公共傳播;明顯不一致的邊境管控政策信息;負責公共衛生及長者院舍的政府部門缺乏協調;及檢測、感染追蹤和隔離設施顯著不足等等。

立會與專家委會可各司其職

按過往經驗,立法會專責委員會及專家委員會可各自獨立地從不同角度檢視新冠疫情,發揮其角色。立法會可檢討香港的應變能力,尤其是對於第四及第五波疫情;立法會專責委員會應召開公眾聽證會,傳召前特首、前食衛局長等所有參與防疫決策者,及任何所需證人。委員會亦應該檢視各項措施——包括充分執行及有所不足的——其背後責任誰屬。

獨立的專家委員會則可分析2003年SARS專家委員會所提出的建議,有否好好落實;同時審視香港對未來疫症的準備工夫。

政府當局內部及其與公眾的溝通失誤,是香港在應對疫情上的常見問題,立法會和專家委員會均可就此檢討如何改善。

我們現在有一個由愛國者組成的立法會。議會是否有自主權(autonomy)展開這樣的調查呢?令人感奇怪的是,獨立調查的要求並非來自立法會,而是來自傳染病專家。儘管如此,立法會仍然有不可或缺的角色(essential role)——在2003年SARS,立法會正是合適機構去剖析應對疫症的溝通失誤問題。

立會有自主權展開調查嗎

目睹持續的拘捕行動、羈押,以及審訊在2019年抗議當局的市民和其他人,香港政府現時將其注意力放在要他人承擔責任之上(holding others to account)。然而,就着這一場自1966至1967年以來最嚴重的公眾暴力(public violence),我們同樣需要一個獨立調查,檢視政府如何誘發風波及處理反政府示威。即使是昔日的殖民政府,也曾展開同類調查。

一個針對2019年示威的調查,可以揭示政府研判政治風險的能力,以及未能有效傳達政府行事目的、納入市民相應期望的問題。這些持續多時的問題,在當下有關鍵重要性。愛國者能否令人信服地調查自己(credibly investigate themselves)?這就是香港人想知道的。

(編者按:文章原文為英文,由本報翻譯成中文;文章標題為編輯所擬,原題為「Accountability and LegCo Autonomy 」)

作者卜約翰(John P. Burns)是香港大學榮休教授

