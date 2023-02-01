為免散髮弄扁舟 先天下之憂而憂 ──春節期間中外形勢的3點觀察（文：劉銳紹） (09:00)

在春節期間觀察中外局勢，有3點可以由微知著，看似零碎，但整合後可細察未來。為了避免「人生在世不稱意，明朝散髮弄扁舟」（語出李白《宣州謝朓樓餞別校書叔雲》），不妨像范仲淹《岳陽樓記》所說：「先天下之憂而憂！」故有今天的標題。

（1）不攻內地市場 港電影有生氣

──過去3年春節，我都留港消費，支持香港電影，發現了一個微妙現象：不以內地市場為目標的香港電影，反而更有人性和活力，充滿時代感和香港特色，探討的內容和內涵也向深度進發，相信其中一些還可進軍國際，成為傳世之作。為免厚此薄彼，在此省略戲名，但朝這個方向發展，香港電影將可恢復生機（像1980年代的新浪潮電影）。所以，不依重內地市場，不一定是壞事。

回顧過去頗長的時間，某些香港電影為了打入內地市場，在創作內容和藝術手法上也要適應內地文化，尤其是「政治正確」的需要。這樣各適其式，沒有問題，惟久而久之卻成機械的作品。例如某些電影要有兩個版本，一在香港和境外放映，可以深刻反映人性、人情和世情（例如「邪會勝正」）；另一在內地放映，內容一定「邪不能勝正」（現在如要在內地放映，更只能有一個版本）。其實，負面或反面的結局有時更可引發思考，但內地卻要直接宣傳正面信息。更嚴重的是，內地利用文化政策和市場份額，大幅限制創作自由，這才是問題所在。

──內地官方以為，控制市場就可以抵禦「外來文化侵略」，外國電影如是，近兩年的數量更因貿易和意識形態戰爭而明顯下降。殊不知外國電影已有其國際市場，如能進入中國，當然更好；如不能進入，也無傷大雅，絕不會輕易改變創作方向。這種意識形態的樊籬，反而阻礙了中外交流和對外關係的發展，對官、對民都無好處。

──據官方數字，今年春節檔期的內地新片總票房突破67億人民幣，僅次於2021年同期的78.22億人民幣。不管當中有多少水分（例如官方包場和送票），也反映疫情下的節日氣氛和民眾需求。不過，觀乎中國大力推動的國產電影，儘管控制了市場，但能夠得到國際讚頌、成為傳世之作的，少之又少；即使藝術水平得到業界肯定的革命樣板戲，亦只能作為研究之用，而無法深入中外民心。無他，皆因官方只着重宣傳黨國，丟棄了藝術作品的時代和跨代生命力。從這角度對比內地和香港電影，後者更有可觀性，值得支持。

（2）中國經濟走向「塘水滾塘魚」

──去年底的中央經濟工作會議確立今年的方向，主要仍推動內需和房地產市場。春節前後，不少地方政府（包括經濟大省廣東、江蘇、遼寧等）推出刺激本地經濟的措施；為了吸引外資，也派團到海外招商。但效果不能立竿見影，因而逐漸形成「煲辣本地薑」的態勢。與此同時，去年中國家庭的銀行存款累計增加17.8萬億人民幣，當中既有防疫政策限制了消費的因素，也有人民積穀防饑、不願亂花錢的原因，這又抵消了刺激內需的政策。

更有甚者，一些地方政府要求公務員「當自己老闆」，購買本地政府企業的股份，沒錢的也要借貸購股。這種近乎「攤派」的任務，令公務員變相減薪，更打擊士氣。

──春節前後，西方國家突然和奇怪地猛吹「台海兩岸可能2025年左右兵戎相見」。過去，美國的主調是不想兩岸發生戰亂，因為維持現狀最符合美國利益；但近期美國輿論（包括軍方）卻放出兩岸可能開戰的研判。何解？皆因這樣可以影響有興趣到內地投資的外商意欲，拖延中國疫後復常的步伐。

如大陸真的攻打台灣，這更是西方認為「最能消耗中國實力的方法」。但這些國家又會想盡辦法（例如武器供台、凍結中國大陸海外資金、掀起對華金融戰等），促使大陸無法解放台灣。

──外國日後對華的經濟政策，將是與中國的中低端產業和貿易不脫鈎，高端和容易賺錢的產業（例如高科技及金融）則會逐漸脫鈎或限制。所以，中國雖然在春節期間公布了亮麗的經濟數據，但必須懂得分析。例如，2022年全國一般公共預算財政收入超過20萬億人民幣，增長0.6%，這在疫情嚴峻之下，算是不錯了；但按去年初的估計，增長率應是3.8%，即不符理想。此外，去年預算開支卻增長6.1%，令中央財赤規模達至約2.65萬億人民幣。當然，中國可以承受得起；但上述「塘水滾塘魚」的自食其力，終非善策。

（3）社會怨氣須消減 自製矛盾更不宜

──春節期間普遍歡愉，實在難得；但同時令全國關注的，卻是疑點重重的江西高中學生胡鑫宇案。他失蹤106天後，遺體在距離學校不遠處一個荒廢糧庫的樹林裏被發現，而且是用「鞋帶上吊」。事前，公安稱在附近遍尋不獲，並呼籲民眾不要輕信傳言；可是，官方卻無法解釋外界各種疑問，例如是自殺還是他殺？發現遺體之處是否第一案發現場？此案令人聯想2012年的李旺陽事件（他在窗前吊死，官方稱「自殺」，家人和公眾質疑）。官媒（例如人民網）也明確指出，還原胡鑫宇案的真相，是「相關部門的職責所繫，不能有絲毫問題存在」。

長期以來，官方處理這類敏感事件，透明度完全不符合市民要求，直接效果是官方進一步失去民眾的信任，從而積累更深的怨氣和矛盾。這類教訓已多，不知官方有否吸收？

──官方對「白紙運動」的相關人士秋後算帳，也破壞了春節的喜慶氣氛。如今至少有32名被捕的人有名可查；曾贏得香港電影金像獎影后的內地女星春夏，也被傳因支持「白紙運動」而被封殺，在央視春晚中被除名。須知「白紙運動」起因是內地人民不滿多地政府的封控措施才引發，而不少地方政府亦予以修正，一些地區當局更已致歉，反映「白紙運動」是正常的和平表達，不是「反政府的民亂」。官方適宜從寬處理，否則又添怨氣。

總之，為免日後散髮弄扁舟，必須先天下之憂而憂！

作者是時事評論員

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