與其有錢身痕 不如還富於民（文：阮穎嫻） (09:00)

各大政黨爭相叫陣，政黨想代表市民，跟隨民粹走向，自然提議再派消費券。但新民黨唱反調，表示想量入為出、顧全財政，認為不應該再派消費券，成為眾矢之的。

新民黨主席葉劉淑儀表示，消費券不應成為恒常措施，而香港已連續3年財政赤字，擔心再派錢的措施會引致被國際評級組織降級，影響金融體系穩定，因此她不支持。

以下分析2023年再派消費券的正反論點。

消費券不見得對經濟有大影響

支持再派消費券的理由有以下幾個。消費券不是恒常措施，而是疫情措施，但香港仍未復蘇，仍然有需要。它相比精準扶貧的優點是，精準扶貧要找出有需要的人派錢，行政費貴，也會有窮人成為漏網之魚。

另一個論點是消費券可以刺激零售，帶動經濟復蘇。就這一點而言，我做了些粗略的數據分析，發現消費券與零售業銷貨額的關聯性非常高；惟計及消費的季節性，消費券與零售業銷貨額的關係就沒有了。同樣，相對於經濟增長，消費券對於零售業銷貨額的影響微不足道。好好創造營商環境、吸引人才，才是上策。

不過消費券就是派了大家開心的東西。與其花300億元興建只能用5年的簡約公屋，或者利益輸送到狹窄行業，不如開心派街坊算了。

至於反對派消費券的原因，除了善用資源、精準扶貧外，就是財赤。

2020年全世界受疫情打擊，經濟負增長，香港不能倖免。2021年香港經濟出現反彈，但2022年，根據國際貨幣基金組織的數據，發達經濟體平均來說預料有2.8%增長，香港的則是-3.2%，一來一回落後別人6個百分點，別人往前，香港向後退。

財赤乃決策失當造成 不應因此懲罰市民

點解呢？我之前在〈抗疫3年 錯失多少〉（刊2023年1月10日《明報》）一文已經交代，香港的防疫政策沒有跟上世界步伐，被遠遠拋離。與疫情前相比，大部分發達經濟體已經超越疫情前水平，新加坡經濟3年來總計增長超過6%。還未返到疫情之前的發達經濟體，只有捷克、日本、西班牙、香港及澳門。如果用上香港政府的最新預測，香港還差4%才回到2019年水平。別人增長6%，香港落後4%，即是被拋甩10個百分點了。

經濟發展好、稅收多，財赤不會那麼嚴重。這盤爛數誰造成？葉劉淑儀貴為行政會議成員，政府決策她有份。行政會議召集人葉劉淑儀所屬的新民黨，都算半個執政黨。反對消費券無所謂，但冤有頭債有主，錯的不是市民；市民反而比起政府的反應更迅速，在政府叫大家不要戴口罩的時候，自己已經戴上口罩。用財赤做理由反對消費券，市民並不受落。

說什麼財赤會降級，是危言聳聽。香港財政儲備幾千億，除了推動市場發展的債券外，舉目無債，相比起外國倍幾兩倍GDP（本地生產總值）的債務，香港財政非常穩健。如果評級機構要降香港級，所謂的財政不穩健應該是藉口，降級另有原因。

「好天斬埋落雨柴」，經濟好時存下來的錢，該在經濟處於低谷時幫助市民。如果經濟好時儲錢，經濟差又捨不得花，只是守財奴。

應派現金代替消費券

另外，派現金好過消費券。之前有人因提供消費券套現服務被捕。市場行為會說話，原來有些人寧願八折、九折都想套現，證明1000元的消費券，使用價值根本不夠1000元。不派現金而派消費券，是赤裸裸地摧毁現金的部分價值，正正是劣幣驅逐良幣（〈消費券限制多多淪劣幣〉，刊2021年3月2日《明報》）。一開始派消費券，是為了鼓勵商戶接受電子支付，並讓市民習慣。現在目的已達，如果要派，請派現金。

新民黨另一個建議是增加足球博彩稅，由原本50%上調至80%，以增加政府收入。以下做一些政策分析。

賭博人數持續下降 無必要加博彩稅

首先，我不反對香港有博彩稅。賭博消費不同一般消費，有人嗜賭成癮而對自己家人和社會造成不良影響。因此，向賭博徵收博彩稅有助減少市民的賭博意欲，並無不妥。另一方面，我們也需要承認，不少人小賭怡情，入馬場消遣娛樂，或偶爾買六合彩碰碰運氣。稅收太高會令人無法盡興，因此是否加稅需平衡利弊。

根據香港大學「香港人參與賭博活動情况」研究，香港人在2021年參與賭博活動的比率為 39.5%，數字明顯低過2016年的61.5%及2005年的80.4%，呈下降趨勢。香港15歲或以上市民可能出現賭博失調的比率為0.45%，有關數字較2016年的1.4%大幅下跌。既然賭博對香港人沒有產生太大的不良影響，毋須加博彩稅。

新民黨的另一個論點是馬會壟斷市場，所以應該交更多稅。事實上，澳門的賭場離香港不遠，加上近年非法網上賭博興起，馬會的壟斷情况並沒有想像中牢固。一個地域貴稅，一個輕稅，最終生意就會流向低稅市場，打擊馬會生意及利潤。至於競爭有多大，就看政府的限制能力，外圍交易成本高，馬會才有生意做。與其加稅令賭博生意流走，不如給馬會多做本地慈善。

若政府效益低 應減少稅收

退一步來說，由細到大我都聽說，賽馬會的錢屬於香港市民。馬會是非牟利機構，錢會花在扶貧做善事。若馬會做公益的效率高於政府，政府甚至應該少收稅款，讓馬會除稅後收入更多，令錢更用得其所。查看馬會年報，其收入分佈62%用作交稅，14%用於慈善，22%是為經營支出，其餘是盈餘。由於馬會的目標比有多重目標的政府清晰，用錢效益可能較好，在這個前提上，不如監察馬會是否將其收入用得其所，要求他們不要囤積款項，並鼓勵投資更多有社會回報及創新的項目。

派發現金亦如是——如果市民比政府更清楚如何花錢，應該還富於民，甚至減稅，讓政府不要亂花錢，整體有助社會效益。經濟好了，政府財政自然穩健。

最後，大家都認為香港正在復蘇，但有沒有想過復蘇已經差不多完結？就像大家都意識到股市升勢，就差不多到頂了。這個想法有點悲觀，我亦認為反彈未完，但疫情打擊大，企業離開，中流砥柱移民，人才流失。失去疫情遮醜布，接下來才是挑戰。

作者是香港大學經管學院講師

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