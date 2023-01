帝國對峙 ——中國夢與戰爭幽靈（文：馮可強） (09:00)

美國夢與中國夢

按照牛津字典解釋,美國夢是指每一個美國人的憧憬,即可以在平等機會下通過個人努力、決心與主動,去得到成功與財富。這背後有一個包括自由、平等、民主、社會公義、經濟機會和個人發展等的價值系統,而美國夢就是個體實現了這些價值。

中國老百姓過去只求生活溫飽與平安、免於戰亂和自然災害,而士大夫和以後的知識分子理想都是圍繞修身、齊家、治國、平天下,個人理想與家國情懷總是交織一起。改革開放的30多年,向上和橫向的社會流動機會無限,無數老百姓通過個人努力、才能、時機、政策和社會(特別是官員)關係,就有可能實現個人理想,發展事業,創辦民營企業,脫貧致富,或在黨政系統晉升而為國為民貢獻等等,可說是中國夢在國民中廣泛實現的黃金時代。

現時中國政府提倡的中國夢目標,是建成富強、民主、文明、和諧的社會主義現代化國家,既是強國夢和強軍夢,也是老百姓的「幸福夢」(註1),甚而擴展至重建世界秩序的天下主義夢。

帝國與天下

「帝國」一詞原本指由君主或皇帝統治的強大國家,但在現代國際政治則廣義地形容對遼闊地區有權力和影響力,並建立及推廣一個體系的強盛國家。後馬克思主義(post-Marxism)哲學家Michael Hardt和Antonio Negri在《帝國》(Empire)一書提出:帝國是全球化下的新政治秩序,沒有邊界和限制,基本上不同於以前歐洲列強通過殖民控制和資本擴張的帝國主義,而是「非中心」和「非擴張領土」的(decentered and deterritorializing);帝國不是征服型的國家,但會不間斷地擴張去包容全世界;它致力於和平,雖然會沐浴在鮮血中(dedicated to peace, though bathed in blood)。

海內外學者在討論中國富強起來的時候,有時會形容它將發展成為與「天下」並列的「帝國」、「文明帝國」、「現代民族帝國」或「世界帝國」(註2)。這主要是指中國在亞洲以至世界的影響力,而不是說中國將會採取殖民主義和帝國主義(imperialism)的侵佔、剝削、欺壓和控制等手段。在現代國際政治的廣泛含義下,中國如果實現中國夢的上述目標,永不稱霸,並以天下主義的胸懷建構人類命運共同體,將會成為一個新型帝國,與美國超級帝國霸權對峙和競爭。

帝國對峙的三方面

一、西方文明與非西方多元文明的衝突

亨廷頓(Samuel Huntington)在其《文明衝突與世界秩序的重建》一書所描述的文明衝突,是指文明集團(由核心國家、成員國、鄰國中文化近似的少數族裔,及鄰國中其他文化的民族構成)之間的衝突。中國周邊一些國家雖在歷史上曾受中國儒家文化影響,現時又與中國有密切經貿關係,但並不視中國為首,更因領域之爭而有摩擦,因此中國並未能建立由一眾成員組成的儒家文明集團。

以美國為核心的西方世界已形成西方文明集團,惟集團內各成員國有不同文化背景與各自的政治經濟考慮,對中國的政策並非鐵板一塊。另方面,非西方國家紛紛崛起,要求修改美國主導的全球化模式,及改革現有國際經濟政治秩序。中國在這方面最為積極勇猛,及具備足夠實力去推動改變,符合了非西方國家的需要,得到它們廣泛響應。因此,一個以中國為核心、包括各民族國家和各種文明的非西方多元文明集團正在形成,並與西方文明集團產生矛盾、摩擦和衝突;但非西方集團較鬆散,不少成員國對美國的政策也有各自考慮。兩個集團是「你中有我、我中有你」,大多數國家傾向一個多極而和平的世界,而非一個因美國要維護其霸權而可能導向戰爭的單極世界。故此世界實質上是在多極對單極的拉扯角力之中,維持不穩定和多變化的均衡態勢。

二、中美力量對比

中國不少人認為美國正在衰落,中國將會超越美國而成為世界的主導力量。這亦是一些西方人士和學者的意見或擔憂(註3)。當然,西方主宰世界的時代正在終結,但美國綜合國力與內在生命力仍甚為強大,包括在不少尖端和高新科技領域仍然領先及不斷前進;美元建構的世界經濟體系不容易被替代;美國與其盟友在亞太區的軍事佈局和實力正在加強;學術自由和創新文化,令西方的科技、思想和文化發展充滿活力等等。即使我們相信每個帝國有一個為期200年上下的生命周期模式(註4),但美國由二戰以來建立的帝國霸權至今還不夠100年,若衰落也只會是一個漫長過程。

中國的繼續發展,當然也有強大的生命力,惟亦面對不少巨大挑戰,包括過去30多年的經濟高速增長不可能持續、人口紅利已經失去及人口負增長已經出現、3年來疫情對中國經濟發展有相當大的打擊、美國與其盟友全面打壓中國等等。中國在未來二三十年的硬實力和軟實力增長,可能只會縮短與美國的差距,但這亦足以跟美國周旋對壘,及起着很大牽制作用。近月來,在中國突然放棄新冠疫情清零政策後,美國一些分析家開始認為不應高估(但也不要低估)中國實力,並相信美國仍具備多個長期優勢,還是會再次迅猛反超前(註5)。

三、中美戰爭的可能性

Graham Allison在提出「修昔底德陷阱」理論時指出,過去500年,有16次新崛起的強權挑戰舊強權的事例,當中只有4次和平結束(舊強權被迫讓位,或是新舊強權和平共處),其他的12次都是訴諸戰爭而兩敗俱傷(註6)。澳洲前總理陸克文在其新著(註7)警告說:美中關係正面臨惡化至衝突的嚴重風險。

中美一旦發生戰爭,對全世界的後果將不堪設想。去年10月美國發表的《國家安全戰略》明確表示:未來10年是中美競爭決定性的階段,而美國雖然要與中國激烈競爭,但亦要負責任地管控競爭,並採取各項可以避免非意圖的中美軍事升級。這將會是西方世界愈來愈多政要和智庫學者逐步形成的共識。

中國當然更不想打仗,但涉及領土主權和國家統一的台灣問題,是中國的紅色底線;但美英澳日的四國聯盟,對台灣的軍事與政治支持又不斷升級。在人類歷史上,持續的地緣政治衝突、軍事對壘升級、領土主權爭執、民族主義情緒高漲,加上美國極力阻遏中國對其領導地位的挑戰,是有可能引致戰爭爆發。

未來10年,「中美終需一戰」的幽靈將徘徊在地球上空,可能令中國夢和美國夢都變成「中國噩夢」與「美國噩夢」,甚至「世界噩夢」。只能希望在全世界(包括中美)愛好和平的人民強烈呼聲及要求下,中美政府能夠理性和智慧地管控好競爭,成為新舊強權和平共處的新歷史案例。更希望台灣未來的新政府能回到「九二共識」,或與中國大陸政府建立新的和平共識,以便讓兩岸政府與人民在將來可以和平妥善地解決這個歷史遺留下來的問題。

結語

中國古語有云小不忍則亂大謀、戒急用忍、為而不爭、不爭善勝、不戰而屈人之兵。中國式現代化還有漫長的路要走下去,不要因過去40年的巨大成就而冲昏頭腦,更不應着眼於取代美國而成為「中國第一」,並低估美國善於「反彈」(rebound)和反超前的強大國力與文化體系。美中兩大帝國的共存、對峙與競爭,將會是一個長期過程,而地球面對的各種可持續發展問題,愈來愈急需全人類去協力解決;期望美中兩國能增加合作,共同維護地球家園與全人類和平,盡大國的責任與義務。正如亨廷頓所說:在一個多元文明的多極世界維持和平的其中一個因素,是「共通性條款」,即所有文明的人民應尋找並試圖擴大與其他文明的人民所共有的價值觀、制度和做法。

註1:2012年12月習近平在廣州視察軍隊時解釋說,中國夢是強國夢,首先是強軍夢;另外於2022年8月在遼寧考察時說「小康夢、強國夢、中國夢,歸根到底是老百姓的幸福夢」

註2:見趙汀陽、許紀霖、王賡武、強世功等學者著作

註3:例如英國學者Martin Jacques在其When China Rules the World一書推測,到2050年中國將成為世界最大經濟體,並將在政治和軍事上成為全球最強大國家

註4:Ray Dalio, Principles for Dealing with the Changing World Order

註5:Joseph S. Nye, Jr.〈「中國高點」已出現?〉,2023年1月10日《信報》

註6:Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?

註7:Kevin Rudd, The Avoidable War: The Dangers of a Catastrophic Conflict between the US and Xi Jinping's China

(「何為中國?何為香港?」系列 四之四)

作者是香港政策研究所董事暨行政總裁

