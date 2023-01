報喜不報憂 成新聞潮流（文：陳帆川） (09:00)

英國牛津大學路透新聞研究所發表2023年媒體預測,再談年輕人迴避新聞的問題。研究所去年發現,愈來愈多年輕人不想被負面新聞影響情緒而拒絕看新聞,引起全球關注。

新一次調查訪問了53個國家和地區的300多名新聞機構中高層人員,當中七成人擔心「迴避新聞」的問題;近九成人的對症下藥方法,是集中做解釋性的新聞和問答類新聞,即是港人熟悉的「懶人包」,跟黃子華在20年前取笑過的「低D學習系列」異曲同工。

研究所報告還列舉了幾家媒體的有趣方案,包括專注性別平權的「PinkNews」,讓讀者在選項裏揀選只接收正面樂觀的新聞。另一家打正旗號叫「The Optimist Daily」(樂觀者日報)的美國網媒,每天只向讀者發布世界各地的正面新聞。自媒體的代表,則有自稱「Garbage Queen」(垃圾王后)的Alaina Wood,自稱為可持續發展科學家和氣候關注者的她,在TikTok坐擁30萬追蹤者,每天向粉絲講述有關氣候變化的好消息。

國際傳媒設欄目 聚焦開心新聞

除了研究所列舉的上述例子,國際主流媒體都有趕上「報喜不報憂」的列車。英國《衛報》的硬新聞電郵早報,只在周一至五應市,星期日則改發名為「The Upside」(好的一面)的郵件,回顧一周正面樂觀的新聞;美國《紐約時報》也有一個「每周好新聞」的欄目,重溫一周開心新聞。

不過,很多大新聞的本質就是悲傷沉重,例如俄烏局勢,自詡正面樂觀的網媒如何報道?以上文提及的「樂觀者日報」為例,網站選單特設一個「烏克蘭」條目,點進去卻是一個全球主流媒體列表,着讀者到BBC(英國廣播公司)等具公信力的傳媒看戰爭消息。

或順應青年口味 卻肯定削機構價值

網上流傳英國名作家George Orwell說過:「新聞是刊登一些某些人不想刊登的內容,其餘所有的都是公關。(Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.)」是否真出自Orwell之口,無從稽考,但無損其深意,因為揭露真相的新聞往往就是負面的,而負面新聞注定會得罪權貴,令某些人不愉快。

這波全球報喜不報憂的潮流,可能順應了年輕人口味,卻肯定削弱新聞機構價值。在輕鬆無負擔的層面上,新聞如何鬥得過《愛.回家》和《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)?

作者是新聞工作者、文化評論人

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)