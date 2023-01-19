把麥克風遞給貓 世界會變得更好嗎（文：方可成） (09:00)

你會因為一隻狗的死去而產生巨大的痛苦和憤怒，乃至與身邊共同見證的陌生人建立起強大的情感聯結嗎？

當我們討論「傳播」、「交流」的時候，似乎默認了那是僅僅存在於人與人之間的事情。但是很多時候，在人與動物、植物之間，也會發生多種多樣的互動和交流。它們既可能是我們溝通的直接對象，也可能扮演着連接人與人的角色。

傳播涉及的甚至不僅限於生命體，也可以包括整個大自然。媒體理論家John Peters曾經追溯「media」（媒體、媒介）這個詞的源頭。他發現：「其實我們在進入19世紀以後很長一段時間內，在提到『media』一詞時，常常還用來指各種自然元素，如水、土、火和空間等。」

我之所以關注到人與動物、植物、自然之間的傳播，是受到最近了解的兩個非常有趣的研究啟發。上周五到六，香港中文大學新聞與傳播學院舉辦了一場兩岸三地學者參加的學術會議。作為專題召集人的我，為各位學者定下的主題是「傳媒與社會的韌性、修復與重新連接」——簡單來說，就是想請大家回答：在我們面臨的重重危機與災難面前，我們的傳媒與社會可以如何保持一種「打不死」的韌性？

上海封城期間 大自然如何撫慰人類

工作坊吸引了許多來自上海的老師和研究生參加，原因不言自明——他們親身經歷了去年春天的封城之痛，有很多觀察和感受。有人分析物資緊缺的背景下，社區自主組織的團購是如何進行的；有人研究封城期間，大家是如何通過微信群來分享健康實用信息；也有人觀察來自全國各地的「數字志願者」，是如何利用在線協作文檔來及時記錄和分享居民的求助信息。

而令我印象最深的兩個研究，則是分析封城期間人和植物、動物之間是如何建立連接，大自然是如何撫慰人類，如何讓人類社會更有韌性。

關於植物的研究，來自華東師範大學的卞冬磊教授。他分析人們在社交媒體上撰寫的「隔離日記」，發現很多人都會提到植物，比如每天起牀第一件事是看窗外的大樹，見證葉子變得愈來愈茂盛，但路上還是一個人都沒有；或是自己在家裏種葱、種芹菜、種蘿蔔，意外發現水培的蘿蔔頭會開花；也有人開始對家裏的植物說話。而大家對解封的最大期待，就是能夠走出家門，回到大自然去感受陽光、觸摸綠樹。

上海封城正值草木茂盛的春天。卞教授認為，窗外迅猛生長的植物代表着希望、生命、力量、自由等人們渴求的價值。自然的如常運轉、花草樹木的頑強存在，都給人以希望，慰藉人們焦慮的心靈，鼓勵人們終將走出困頓。而大家在社交媒體上分享自己拍到的窗外風景或室內植物，也成了一種在隔離之中、在困窘的個體之間建立連接的方法。

植物並非外在於人類社會

還有一些時候，植物成了人們表達不滿與憤怒的出口。去年4月底，當上海封城已經一個月的時候，一張顯示平時熙熙攘攘的外灘已經長出雜草的照片，在微博、微信等社交媒體瘋傳。人們感嘆：雜草自由生長，自己卻只能困於高樓之中，上海這座現代都市竟已變成這樣。

諷刺的是，官方媒體很快煞有介事地派人到外灘拍照，想要「闢謠」，說明外灘並未長草——這更進一步激發了民眾憤怒：民眾吃不上飯、看不了病的時候，官媒不着急，關心外灘長草的速度倒是挺快。卞教授分析，在這個案例中，雜草作為一種失序的自然，成為人們批判社會失序、批判新聞媒體未能真實反映民意的象徵。

可以說，植物遠非外在於人類社會的存在。當我們在困頓中需要得到心靈慰藉、在孤獨中需要與其他人建立連接、在憤怒中需要表達不滿與抗議的時候，都可以在自然這種媒介當中找到資源，可以在植物身上得到回應。

而動物——尤其是貓、狗等陪伴動物——則更是如此。

上海社會科學院的方師師研究員，在她的研究中分析了上海封城期間的3個動物故事。在第一個故事中，一隻哥基犬的主人因為疑似陽性而被拉走隔離，他的哥基跟出家門，但上不了防疫車；車剛開動，哥基就被身穿防護服的「大白」工作人員打死，裝進塑膠袋拎走。這一幕被人從樓上拍到，很快在網上瘋傳，引發了許多人的傷心與憤怒。另兩個故事也都與防疫期間對動物的撲殺、虐殺相關。

方師師觀察到，在哥基犬主人的小區裏，許多彼此並不認識的住戶因為共同關心這隻狗的命運，而走到一起。他們紛紛從自己的視角講述這個故事，並凝聚起共識，那就是呼喚文明，批評那種「人都顧不上了，還能管動物嗎」的觀點。大家普遍認為，對待動物的態度，恰恰與對待人的態度，尤其是對待弱勢和邊沿群體的態度是相通的。換言之，你怎樣對待一隻哥基，你可能就會怎樣對待一名殘障人士、一名性小眾人士、一名底層農民……

在貓狗境遇中 建立人同此心的連接

在社交媒體上，一則關於此事的評論得到很多人的「點讚」。該評論的開頭引用意大利作家Primo Levi關於波蘭奧斯威辛（Auschwitz）集中營的回憶錄《這是不是個人》當中的內容：「誰要是內心裏還留有良心的種子，就會感覺到良心的蘇醒。在那些漫長空洞的日子裏，一個人會想起飢餓和勞動之外的事情，想起他們把我們變成了什麼樣子，從我們這裏奪走了多少東西，讓我們過着這樣的人生。」

也有人想起，在俄烏戰爭爆發之後，逃離烏克蘭的難民裏面，不少人都抱着自己的貓狗。戰火紛飛的地方，貓狗尚且能夠與主人一起活着，為什麼在沒有戰爭的地方卻無法做到？在貓狗的境遇中，人們拷問着現實、抒發着憤怒，也建立起人同此心的連接。

動物倫理學專家錢永祥認為：曾經，人類只會考慮跟自己同一族群的人，對待「非我族類」的人都毋須採用道德的方式；後來，人們在追求平等的過程中，逐漸將不同性別、不同階級、不同民族、不同種族的人都納入其中，我們認為對待男性和女性、黑人和白人、資本家和工人都應該用同樣的道德標準。從大約50年前開始，人們也逐漸嘗試將人類以外的動物納入道德考慮範圍之內。這些都是人類社會道德邊界拓展、文明程度提升的表現。

在方師師的研究當中，幾則故事都來自一個叫做「把話筒遞給貓」（「話筒」即麥克風）的專門寫寵物故事的自媒體帳號。這個名字很有意思——雖然刊登的都是人寫的文章，但是希望盡量呈現貓作為故事的主體，而不是將牠們視為隸屬於人的客體和工具。

從這個意義上說，一個能夠把麥克風遞給貓的世界，的確會是一個更好的世界，因為那意味着人與人、強勢群體與弱勢群體、人與動物、人與自然之間，都變得更加平等和彼此尊重。那樣的世界，也一定會在外來衝擊之下展現出更強的韌性。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院助理教授

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