填海不比收地貴 善用融資建人工島（文：林筱魯） (09:00)

中部水域人工島的概念醞釀多年，早於2011年，土木工程拓展署已評估在中部水域具有發展人工島的潛力，是填海造地的選項之一。然而，社會在土地開發上停滯不前，住宅和產業用地嚴重不足。住宅物業價格高企、產業欠缺發展空間、經濟面臨欠缺新增長點，正是土地不足的結果。當務之急是積極覓地造地，找出全港可供發展的土地，以「一個香港」為基礎概念，建立香港整體的土地儲備庫，應付長遠發展需要。

只追求單一項目盈利 見樹不見林

無可否認，填海造地價格不菲，而政府調高造價估算及調低人工島賣地收益至7500億元，社會上有意見擔心填海能否回本。

然而，造地是對香港未來的一項重大基建投資，提供了空間及經濟上擴容、擴量的基礎。如果只是追求單一工程項目的盈利，難免見樹不見林，忽略人工島為香港整體帶來的長遠效益。况且，造地發展歷時數以十年計，必然會經歷經濟周期內的各種起伏，僅僅基於當前經濟環境而評價這項目的盈虧，並不公道。

事實上，不論填海造地，抑或收地發展，均涉及龐大成本，而且兩者價值相若。根據發展局在立法會發展事務委員會上的答覆，今次中部水域人工島填海造地每平方呎價錢約1600元。至於收地發展方面，沿用多年的4級制收回土地特惠補償制度，已於2022年5月合併為兩個級別，現時第一級別的農地補償率為每平方呎1457元，而屋地更達每平方呎2889元。

以元朗南新發展區為例，政府當局在2022年4月向立法會申請第一期發展撥款時提交的文件顯示，需要動用32.39億元收回15公頃私人土地，平均呎價逾2000元。由此可見，收地發展不一定比填海便宜。

加上，如同其他新發展區的規劃一樣，人工島規劃亦能夠按社會需要來微調。現階段提及的開支和收益數字，純粹是一個粗略估計。香港政府財務穩健，坐擁豐厚財政儲備，社會實在不需擔憂財務上難以支撐。

不應直接用外匯基金開發土地

儘管如此，筆者認為，政府不應直接把外匯基金用於開發土地。基於外匯基金講求回報，如果用於投資開發新土地，難免會以盈利掛帥，新造土地待價而沽，勢必拉高地價，此安排未必能夠符合社會對人工島的期望。故此，政府應借助香港財政儲備，善用包括發債、公私營合作等融資模式建設人工島。香港政府一直有很強大的發債能力，相信能夠吸引資金投資本港基建，解答社會對人工島財務安排的疑問。

作者是立法會議員

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