倒錢落海？ 強推中部水域人工島的潛在危機（文：吳永輝） (09:00)

大型基建的超支歷史

過去20多年的大型基建項目，超支由25%至60%不等。根據立法會秘書處研究報告《填海的成本管理及環境緩解措施》，附表所列項目的基礎是接入原有地鐵、公路，或有限的其他附帶基建，埋單成本已經增加25%至60%，現在人工島大型填海要再加上大量其他基建如新的鐵路、大橋、新一代低碳設施等，超支可能更嚴重。按過往工程的超支歷史最低25%計算，人工島埋單可能超過7000億元，香港的財政是否仍然可以承擔？

數據會說話，香港社會、經濟及財政都備受挑戰。2022年首3個財政季度地價收入跌至不足600億元，很可能終結以往年入千億元的歷史階段，這是結構性的轉變。今年1月財政司長預計年度赤字達1000多億元，財政儲備會進一步下降至約8000億元。根據審計署長2022年10月報告，該年3月底基本工程儲備基金有1938億元，而以往核准項目尚未支付的承擔額為7096億元。立法會文件（註）曾經指，「明日大嶼」願景下主要項目造價2018年估算高達6240億元，亦與局方不同。

基本法要求「收支平衡」

工程未上馬，造價已持續上升，政府在立法會指「填海必賺」的觀點又是否可信？重大工程需綜合考慮，當考慮到香港正面臨嚴重的地緣政治、人口、經濟、環境巨大變化，亦有資深地產界人士指現時樓市是結構性的下跌而非短期波動，香港經濟能否迅速復蘇，令人懷疑。

《基本法》規定財政預算要「力求收支平衡，避免赤字」，然而港府已經預計會出現赤字。另外據金管局公布，2022年12月底官方外匯儲備資產為4240億美元，相對2021年12月底的4968億美元，一年間少了15%或728億美元（約5700億港元）；香港與內地還有隨時可以提走的9400億港元貨幣互換協議。雖說外匯儲備仍算健康，但存在風險。

我們擔心大規模填海構成嚴重財政壓力。如果說政府認為不必量入為出，那我們會建議把錢用在更需要的地方，例如改善醫療系統、支援中小企、派錢給普羅市民、刺激經濟、推動科技。

「東大嶼都會」消失之謎

相信市民會記得政府曾力推「東大嶼都會」。當局曾多次說明「東大嶼都會」是香港未來的重要核心增長區，既為長遠發展帶來土地，賣地亦帶來大量收益。但時至今日，政府是否已經預計了東大嶼不再有「都會」，而降格為「人工島工程」？變為今日所講的「第三個核心商業區」？政府必須明確向社會解釋。

政府的政治式規劃先吹捧「東大嶼都會」，然後又吹「北部都會區」。從專業角度看，在「大灣區都會區」的香港都會之中仍然有這麼多聲稱的「都會」，是一種專業的尷尬。對於來港經商出行的旅客，只怕會令他們混亂。國際級的都會中心一般都有政府總部、議會、證券交易所、司法中心等。當局又會不會宣布這些設施將要搬離市中心去「北部都會區」？專業上值得論證。

移民潮下 人口從何來

人口何來亦是重大問題。就全港發展策略規劃而言，政府原有資料顯示東大嶼都會加北部都會，總共可容納最多300多萬人口。惟最新人工島方案已經把原110萬上限人口下調至55萬；政府早前亦承認大量港人離開。對於人口的質疑，官員的回應明顯未能令人信服。政府應先做好人口規劃，詳細向社會交代。

面對嚴峻的地緣政治、虛弱的民心和惡劣投資環境，我們建議香港要展開面向2050年的策略規劃，當中一併考慮填海。在政府最初推出1000公頃東大嶼都會時，還未出現移民潮及北部都會區，泛民主派亦不是絕對反對；只是後來突然增加至1700公頃的「明日大嶼」，令港人嘩然。若李家超政府重蹈前朝覆轍，無視香港將面臨的多項嚴重問題，不做詳細規劃，亦未回應多項質疑，就強推中部水域人工島上馬，實非港人之福。

註：立法會CB(1)930/2022(02)號文件

作者是民主黨發展政策發言人、城市規劃師

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