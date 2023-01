對人大「黎智英案」釋法的幾點觀察（文：黃啟暘） (09:00)

簡單而言:

(1)根據國安法第47條,法院有責任就「有關行為是否涉及國家安全」或「有關證據材料是否涉及國家秘密」的「認定問題」,取得行政長官證明書並受其約束。

(2)若法院沒有履行其責任,國安委可自行根據國安法第14條就「該等情况和問題」作出「判斷和決定」,而此舉不受司法覆核或其他法律挑戰。

(3)上述「認定問題」包括「不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師是否可以擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人的問題」。人大常委就此提到,行政長官認為「不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人可能引發國家安全風險」。

很可能在香港普通法中引起困難

是次釋法在香港普通法傳統中很可能引起困難。

首先,國安委雖由行政長官擔任主席,但兩者法律上屬兩個不同個體或機構。到底以國安委名義作出的「判斷和決定」,與行政長官應法院要求發出的證明書,其範圍、內容及效力是否一致?觀乎釋法的行文,有關的「判斷和決定」應只能基於「該等情况和問題」,即國安法第47條所提述的問題,而非賦權國安委在單純的「認定問題」以外,作出進一步決定(例如直接指定被告律師)。

在此前提下,港區國安法第47條可能可以類比於《基本法》第19條第三款下的行政長官證明書機制:「香港特別行政區法院在審理案件中遇有涉及國防、外交等國家行為的事實問題,應取得行政長官就該等問題發出的證明文件,上述文件對法院有約束力。」

終審法院在「剛果民主共和國訴FG Hemisphere Associates LLC」(2011)14 HKCFAR 95一案第344段中裁定:

「第19條第三款並沒有剝奪法院判決出現上述問題的案件的司法管轄權。法院可根據第19條第二款繼續享有司法管轄權。第19條第三款的作用是防止法院在『國防、外交等國家行為』上行使司法管轄權,並規定法院須受到行政長官的證明文件所聲明的、關於那些國家行為的事實所約束。換言之,這些事實成為對法院有約束力的『事實狀况』,而法院便是要決定這些『事實狀况』的法律後果,並以此作為判決案件的依據。」(引文中重點黑體為判辭原文所有)

法庭認許大律師 屬源於普通法固有權力

換言之,行政長官證明書應只能「認定」事實問題,而非代法院決定案件中的法律問題,包括確立這些「事實狀况」後的「法律後果」。問題是,與「不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人(是否)可能引發國家安全風險(或涉及國家安全)」的事實問題相比,「不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師是否可以擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人的問題」,正是香港法院在《法律執業者條例》第27(3)條下擁有不受限制的司法管轄權、必須獨立處理的法律問題(參見Re Flesch QC [1999] 1 HKLRD 506)。

1997年政權移交前,當時屬本港最高法院的高等法院時任法官陳振鴻,在Re a Barrister(unreported, HCMP 3758/1993, 23 December 1993)一案裁定,法庭認許大律師的權力屬其源於普通法的「固有權力」(inherent power),並非由立法機關授予,法律執業者條例僅有額外確認此司法權力之效。該裁決得到時任高等法院首席法官馬道立在Re Cole(Amendment of Name on Role of Solicitors)[2005] 3 HKC 190(CFI)一案,判辭第9(3)段明示認同。

終院判辭:須極謹慎看待限權條文

就此,終審法院非常任法官廖柏嘉勳爵最近在Sun Min v Chu Kong [2022] HKCFA 24一案的判辭第68段(及註釋58)中強調,任何聲稱限制法院「固有管轄權」(inherent jurisdiction)的法律條文,甚至包括有憲制效力的條文(例如基本法本身),法院都必須「極其謹慎看待」(considered with particular scrutiny);除非條文使用「非常明確和毫不含糊的措辭」(very clear and unambiguous words),否則不應視其具有限制法院固有管轄權的效果。

作者是獨立法律研究員

