香港與內地通關後的疫情設想（文：沈建法） (09:00)

在正常情况下，香港與內地的客流量，遠遠大於香港與世界其他地區的客流。以不受社會動亂與疫情影響的2018年為例，平均每天進入香港的旅客為43萬人次，其中香港居民為25萬人次（佔59%），內地訪客14萬人次（佔32%），其他地區訪客4萬人次（佔9%）。從交通方式來說，陸路旅客為32萬人次（佔75%），航空旅客為7萬人次（佔17%），海路旅客為3萬人次（佔8%）。在陸路旅客中，香港居民20萬人次（佔61%），內地訪客12萬人次（佔36%），其他地區訪客0.75萬人次（佔2%）。

推算輸入病例 早作準備

在恢復正常人員往來及與新冠病毒「共存」的前提下，有必要分析屆時可能的陽性輸入個案，並作出可能的準備。根據過去一個月香港入境旅客的情况，陽性比例為3.8%。假設這是復常之後客流中的陽性比例，可以推算不同情况下的陽性輸入個案。

假設客流量完全恢復到2018年的水平，如表1方案A所示，屆時每天輸入個案為16,387例，其中回港香港居民輸入9604例，內地居民輸入5314例，其他地區訪客輸入1469例。陸路輸入12,337例，航空輸入2821例，海路輸入1228例。應該指出，2018年每天也有43萬旅客人次離開香港，以香港目前社區3%感染率估計，每天輸出個案為12,900例。

如果內地訪客只恢復到50%的水平（表2方案B），其他地區訪客恢復到20%的水平，總輸入陽性個案會下降到12,555例。在內地到香港的客流中，有部分是香港居民在內地旅遊後返港，相信這部分客流不會馬上恢復到100%。

內地開關後迫切需要來往兩地的，將是探親與商務的人流。假設香港居民返港的客流為正常水平的75%（表2方案C），總輸入個案為10,154例。如果內地訪客只恢復到33%的水平（表2方案D），其他地區訪客恢復到15%的水平，總輸入陽性個案會下降到9177例。假設香港居民返港的客流為正常水平的50%（表2方案E），總輸入個案為6776例。

中國內地目前正處於疫情高峰時期，部分大城市則已過了高峰，疫情開始趨緩。內地其他地區預計將在1月底通過高峰後，進入疫情穩定階段。1月份香港與內地大量客流，會增加陽性個案輸入風險，涉及大量香港居民與內地旅客。

初期可考慮對內地訪客設限額

香港居民希望與內地通關已久，似乎不應該用配額限制來往兩地，但是可以勸喻香港居民留意相關風險，減少不必要旅行。對內地訪客，可以考慮是否在開關初期設定一定限額，在2月份再調整。為了有效及方便控制內地訪客人流，可以指定內地訪客只能經高鐵西九龍站與機場入境香港。

香港方面，可以調整高鐵與飛機班次，來決定訪客人流，也避免了如何抽籤公平分配配額的問題。其他出入境口岸留給香港居民使用，亦可以提高關口運作效率，避免人群擁擠與長時間排隊過關。

作者是中大香港亞太研究所、地理與資源管理系教授

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