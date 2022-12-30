關愛隊應多點關愛（文：施麗珊） (09:00)

當中最受爭議的是，有關曾籌辦服務和活動的經驗，以及出任小隊成員的資格規定。根據申請指引，擬承辦關愛隊的團體，須於5年內曾舉辦或參與不少於15項地區服務或活動，當中要有兩項是支持或配合政府政策的服務或活動。

政府要向公眾問責，謹慎審批公帑撥款固然重要，規定團體過往有一定的地區服務或紀錄，似乎無可厚非。然而，若規定團體須舉辦不少於15項活動，更要有支持和配合政府政策的服務和活動紀錄，似乎要求過高且不必要。

無辦政府活動 不等同無能力服務社區

不少政府服務或活動（例如慶回歸、國慶、認識國情、抗疫防疫活動）均由當局主動安排和邀請團體參與。按申請指引要求，未曾獲邀參加的團體，即等同失卻申請關愛隊的資格。欲申請關愛隊的團體，不一定以配合政府為其使命，以往未必有參加支持或配合政府舉辦活動的紀錄，難道這些團體便被界定為沒有「關愛」嗎？此外，要求團體有成立5年的歷史，排除了新成立、有心服務社區的新晉團體，亦為可惜。

既然關愛隊是以關愛弱勢、服務社區為目的，評審準則應盡可能網羅社區中更多團體。有否違反國安風險，固然重要，但其他如成員人數、成立年期、營運政府活動紀錄等，過多且不必要的限制，只會局限了政府支持社區團體參與關愛服務、動員社區的機會，正好與鼓勵大眾參與關愛服務的原意相悖，更予人當局「欽點」心儀團體承辦關愛隊的觀感。

另方面，要擔任關愛隊成員，當局亦規定隊員須簽署不曾觸犯國安罪行或沒有正從事危害國安活動、沒有任何刑事定罪紀錄、年滿18歲並為香港永久居民，更要有不少於3年地區服務經驗。民政事務總署的理由是關愛隊接受公帑提供服務，因此要求須更嚴格。然而，更嚴格並不等於全面禁止有「案底」者參加。曾有「案底」者雖然被判有罪，但何時犯罪、曾觸犯什麼罪行、被判罰刑期長短多寡、復康更生進度，均因人而異。若被「一刀切」地排拒擔任關愛隊員，實在於理不合。

當局經常口說要包容、接納和公平對待不同背景人士，給曾做錯事的人一個改正更生的機會。事實上，本港《罪犯自新條例》容讓首次被判處監禁不多於3個月或罰款不多過1萬元的人，只要3年內沒有犯罪，定罪便可喪失時效（俗稱「洗底」）。條例的精神亦是強調大眾要給曾犯罪者一個機會，讓他們重投社會。現時當局對關愛隊員的要求，禁絕所有曾有「案底」人士參與（甚至終生禁絕），與更生精神明顯相悖，予人講一套、做一套之感。

關愛隊乏包容 難稱關愛

透過服務社區，更生人士從中獲得接納，對他們重投社會走回正途，有莫大幫助。有時候，一個笑容、一聲感謝，已讓人感受到支持和鼓勵。他們都是爸媽的孩子、校園的同學友儕、隔壁的鄰里，社會絕不應將他們摒棄於門外。所謂關愛者，包容和寬恕也。若關愛隊自身內部都缺乏包容、寬恕和接納，又怎稱得上是「關愛」？

此外，從人權角度而言，禁絕曾犯罪者參與活動，極有可能違反《香港人權法案》第1條強調人人享受權利不分區別的規定；刑事定罪紀錄有可能因被視為「其他身分」（other status），因一刀切被差別對待而被法院視為違法。當局在訂定準則時，必須合法、合情和合理。另方面，不少新來港人士屬非永久居民，當局限制他們擔任關愛隊員，同樣製造不必要歧視和排斥，也可能違反《基本法》第25條「香港居民在法律面前一律平等」的規定，同樣並不可取。必須注意，基本法第24條明確規定，香港居民包括永久居民和非永久居民。

地區服務及關愛隊伍是好構想、是德政，寄望當局廣納百川，以關愛態度接納、容讓社會上不同社群參與關愛隊，讓各人盡展所長服務社區，盡快放寬申請團體和出任小隊成員的評審準則。這樣才是社稷之福及合乎關愛之義。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員、關愛基金專責小組委員

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