現階段沒有必要釋法（文：朱國斌、張夢奇） (09:00)

然而，本月9日人大常委會公布月底會議議程，未有包括解釋國安法，儘管依據《全國人民代表大會常務委員會議事規則》第16條，委員長會議有權決定不公開特定議程。正好此時，本港輿論風口發生了些許轉變。不少先前支持釋法的人士又稱，本地解決或是更好方案。但本月20日李家超會見傳媒時又指港澳辦、中聯辦均支持釋法，期待中央盡快決定釋法安排。

一時間，釋法的前景撲朔迷離。在筆者看來，現階段人大釋法技術上有為難之處，何况本地亦有多重現有機制處理黎智英案的國安風險。故筆者以為，無論從香港司法秩序、法治傳統，還是從現階段中央與特區關係角度觀之，現階段人大釋法並無緊急的必要性。

人大釋法的技術困境

毋庸置疑，人大常委會依據憲法第67條第4項及港區國安法第65條，當然擁有對國安法全面和最終的解釋權。但若現階段人大常委會決定就案件所涉外籍大律師一事釋法，首先要研討決定如何處理兩大操作難題。

其一，人大到底要解釋國安法哪一條文。眾所周知，國安法並未規定外籍大律師可否執業的問題，僅有第63條涉及律師的保密義務。行政長官建議人大解釋國安法的「立法原意和目的」，但綜觀人大常委會解釋基本法和內地法律的實踐，均是針對具體條文含義，從未針對整部法律的目的宗旨作出解釋。這一做法，不合人大釋法工作慣例。

其二，如何處理釋法對既有判決的溯及力。本港3級法院已就英國御用大律師Tim Owen可以代理黎智英案件作出終局裁決；人大釋法若要達到直接阻止黎智英聘請Owen的目的，只能推翻3級法院的裁決。進而言之，如果人大釋法直接針對法庭裁決（這種可能性應該不大），那麼這一舉措勢必嚴重衝擊本港司法制度，也不合基本法第158條第三款對人大釋法無溯及力的安排。

當然，人大常委會有權對國安法第四章第41條關於司法程序內容做出補充解釋，彌補法律漏洞，消弭外籍大律師未來參與國安案件審理過程的可能。根據《立法法》第45條，當「法律制定後出現新的情况，需要明確適用法律依據」的情况出現時，人大常委會可以解釋相關法律。

有人認為，既然行政長官已經建議釋法，那麼如果不同意他的請求，就會損害他的管治威信。這種預設，在「愛國者治港」落實之前還有較強的說服力；但在立法會和行政長官選舉完成之後，個別事件對於行政長官管治的負面影響，完全在可控範圍之內，不可能重現類似「腳痛下台」的局面。如果僅僅因為行政長官建議就必須啟動釋法（除非兩者已有默契），那也是對人大常委會憲制地位的不尊重，及對中央全面管治權的誤解。

值得指出的是，即便人大並未釋法，入境處拒延工作簽證的做法，亦已經令Owen無法代表黎智英出庭。筆者猜測，Owen應該不會因為黎智英案來港了。在筆者看來，若要禁止海外大律師來港出庭參與訴訟，最好是由立法會修訂《法律執業者條例》，以便滿足法治的基本標準。

要相信香港法院有能力維護國安

有人擔心人大若不出手，日後外籍大律師可代理國家安全案件便會成為先例。這一點其實是誤讀了終審法院的裁決。終院拒批上訴的理據，純粹基於程序性的理由。律政司在終極上訴時提出「國家秘密」這一全新理據，上訴委員會依據「Flywin principle」拒批上訴，這並不意味在實體上否定了「國家秘密」理由的成立。若日後再發生外籍大律師特許案件時，律政司可在初審階段提出有關國家秘密的理據，終院便可重新審視該問題。而從終院上訴委員會的判辭看，終院特別強調了港區國安法第3條中，司法機構維護國家安全的職責。是否要基於國安案件的特殊性質，對外籍大律師的特許作出特別安排，仍要留待日後決定。

內地常有學者批評本港法院缺乏國家意識，只關注普通法而忽視國家憲制秩序。但自國安法實施以來，司法機構特別是終院，顯示出肉眼可見的自我調適傾向，在審判中嚴格執行國安法條文。截至目前，在所有依據國安法罪行起訴的案件中，被告的定罪率為百分之百。終院去年2月在黎智英保釋案判決中，明確宣告國安法的合憲性不容置疑。終院在該案糾正了高等法院對國安法保釋條件的寬鬆解讀，認定國安法第42條構成了現行保釋制度的例外，從而使黎智英被收押至今。

基於目前涉及國家安全案件的審理和判決情况，筆者推測，即便允許Owen代理黎智英案件，法院不可能讓黎智英脫罪。筆者相信，終院和張舉能首席法官有足夠的專業敏感度和政治智慧，處理這一「頭號」國安案件。

保持普通法制度的獨特優勢

習近平主席在今年「七一大會」講話中指出，要保持香港的「獨特地位和優勢」、「保持普通法制度」。香港是世界上唯一擁有真正英漢雙語普通法體系的司法管轄區，也是中國唯一的普通法司法管轄區。在普通法傳統中，被告聘請辯護律師的權利，是正當程序的重要組成部分。不同普通法管轄區的法理借鑑，是普通法一大獨特之處。因此，不少普通法地區都有允許其他普通法地區律師代理本地案件的安排。

長期以來，香港的司法獨立和法治水準在國際備受稱譽。正因為此，國際投資者願意到香港投資，並把香港作為邁向內地的中轉站。允許香港實施與內地不同的社會制度，包括司法制度，使其在中國和西方世界之間扮演橋樑及聯絡站的戰略功能，是改革開放和一國兩制方針的初心，也是對國家安全和發展利益的最大支持。

在目前外國投資者感受到香港法制和營商環境前景堪憂的態勢下，司法機構在本案中允許黎智英聘請英國御用大律師，其實也可以理解為恢復投資者對香港獨特地位和法治信心的一種智慧之舉。

上訴庭在裁定中指出：「即將進行的黎智英案審判是一個備受矚目的案件，在本地和國際都有重大影響。公眾對審判公正性的看法對司法機構至關重要。法院必須採取靈活和明智的方法，在此申請中達成最符合公眾利益的決定。」法官言外之意在於，允許外國律師參與黎智英案審理，能向世界展示在國安法下，香港司法獨立和正當程序仍有保障，有利於維護香港司法制度的公信力。反過來假設，如果透過人大釋法推翻法院裁決，對司法公信力的傷害將非常之大，甚至還可能給人印象，香港法院管轄權的完整性和獨立性已經所剩無幾了。

在社會秩序重歸穩定、疫情陰霾消散的當下，擺在香港面前最迫切的任務，是盡快恢復正常經濟往來、重返國際舞台。若在可以內部消化的政治執拗上耽誤太多精力，恐怕得不償失。經歷了2019年以來的重重磨難，香港已經折騰不起。

中聯辦駱惠寧主任上任之際，曾向香港人寄語「共同珍惜香港這個家」，希望香港發揮好一國兩制這個優勢，守護好法治文明這一核心價值，實現好繁榮發展這個美好心願。處理聘用外籍大律師的釋法問題，也應當按照這3點希望來全面考慮，共同守護好香港來之不易的獨特地位和優勢。

作者朱國斌是香港城市大學法律學院教授，張夢奇是香港城市大學法律學院研究助理

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