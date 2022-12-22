港區國安法釋法的幾點觀察（文：盧文端） (09:00)

其一，行政長官李家超建議提請釋法，是與中央有關方面密切溝通之後的決定，得到中央的「充分肯定並堅決支持」，現在的問題並非是否釋法的問題，而是如何釋法的問題；

其二，在終審法院判決之後，香港一些人士——包括法律界人士——提出的自行處理方法，難保不會衍生一些預料不到的問題，甚至是法律挑戰，只有人大釋法才能確保根本解決問題；

其三，中央已要求行政長官就國安法實施情况提交報告，港澳辦也提出落實二十大報告「完善特別行政區司法制度和法律體系」確保落實國安法的要求，因此，人大釋法不可能只是考慮國安法案件可否聘請海外大律師的問題，還需全面檢視國安法實施情况，這自然需要足夠的時間。

特區與中央密切溝通 做兩手準備

在特區政府和中央政府看來，黎智英案件被視為「頭號國安案件」，絕不允許有關案件審理受到外來干擾。香港有關法院批准由英國御用大律師代理黎智英案，與國安法關於特區行政、立法、司法機關，應當依法有效防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動的規定相悖，違反國安法立法精神和法理邏輯。

事實上，在香港法院批准由英國御用大律師代理黎智英案之後，中央和特區政府都高度關注，同時也希望通過法庭上訴機制解決問題。香港社會人士透過不同方式表達了這方面的意見。港澳辦發言人的談話，專門列舉了「堅定的愛國愛港人士和法律界正義人士」的強烈意見，這些意見反映了中央意向。

事實上，在案件上訴過程中，特區政府與中央保持密切溝通，也做好兩手應對準備。在終審法院判決之前，中央人民政府已經依照港區國安法向香港特區行政長官發出公函，要求其就香港特區履行維護國家安全職責，包括特區維護國家安全委員會工作等有關情况提交報告。

港澳辦中聯辦國安署表態 表達中央態度

就在終審法院駁回律政司上訴當日，李家超特首就公開宣布，會在向中央人民政府提交的報告中講及這宗案件，並建議提請全國人大釋法，以釐清根據國安法立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。

緊隨其後，國務院港澳辦、中聯辦、駐港國家安全公署都公開表態，對李家超特首的決定表達「充分肯定並堅決支持」。這實際上就是表達了中央支持釋法的態度。所以說，有關國安法案件可否聘請海外大律師的問題，在行政長官向中央提出釋法建議之後，已經不是要不要釋法或者會不會釋法的問題，而是如何釋法、釋法應考慮的因素和涉及的層面等問題。

只有人大釋法才能解決問題

從常理上講，行政長官不可能自行其是，在沒有取得中央支持的情况下貿然提出釋法，然後被中央打回頭，由特區自行處理。這是不可想像的。

據筆者了解，在終審法院駁回律政司上訴之後，特區政府已經沒有其他辦法解決這個問題；而且香港特區在現行制度下，沒有有效方法可排除海外律師或大律師帶來的潛在國安風險。李家超作為行政長官必須履行維護國家安全的責任，只有建議中央提請人大釋法，才能從根本上解決問題。中央是香港維護國家安全的總兜底人，理所當然對行政長官的建議予以肯定和支持。

香港社會最近出現「不釋法」的議論，有法律界人士還提出「立法會可以自行立法作出限制」、「香港國安委可自行處理」等建議。這些探討雖然說有某種建設性，但在終審法院已經判決的情况下，實施這些建議難免受到法律挑戰；如果再次敗訴，還得回到人大釋法的軌道。也就是說，這些建議即使有道理，亦只有在人大釋法的保障下，才能有效實施，否則又會折騰沒完。

值得留意的是，對於這次特區政府建議提請釋法，香港社會輿論的反應普遍比較正面，基本上對人大釋法抱有積極期待。這一方面說明，香港社會對國安法的認知水平在提升；另一方面也表明，香港社會希望通過人大釋法能夠更好地實施國安法。

人大釋法會檢視國安法實施情况

今次人大釋法，是港區國安法實施約一年半之後的首次釋法，其重要性不言而喻，當然不可能只是僅僅解決國安法案件可否聘請海外大律師的問題，還有兩個情况同樣值得重視：一是中央已要求行政長官就國安法實施情况提交報告；二是落實二十大報告明確提出的「完善特別行政區司法制度和法律體系」的要求。相信人大釋法會全面檢視國安法的實施情况，並結合「完善特別行政區司法制度和法律體系」，既確保國安法得到完整準確、不折不扣的貫徹實施，確保國家安全得到有效維護，也盡可能使一些本來可以在特區司法體系內解決的問題，毋須通過人大釋法解決。這也是本人的希望。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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