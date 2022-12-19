從法律博弈走向法律對話——關於「黎智英案」的幾點看法（文：夏引業） (09:00)

或有論者以為，人大常委會可以批覆、答覆等方式，授權或建議香港國安委依據國安法第14條自行處理。但這就忽略了行政長官提請人大釋法的自身考量，其中包括下文第三點因素，即行政長官權力擴張而可能遭致不必要的施政壓力。就人大常委會而言，它也不應放棄這麼一個得以創立「先例」的機會。因此，若說在行政長官提請人大釋法之前尚有諸多法律途徑可供選擇，在正式提請釋法後，相應的法律途徑實際上就已確定了。討論焦點並非要不要釋法的問題，而仍然是如何釋法、應考慮哪些因素，及釋法可能影響等方面的問題。

一、他們為什麼這樣做？

關於香港3級法院的反對與批評意見，及行政長官提請人大釋法的合法性與合理性，相關媒體已有較多討論，理由與理據業已得到充分展示。但「他們為什麼這樣做」的問題尚沒有觸及，其情形與1999年「吳嘉玲案」判決類似。關於該判決，兩地的辯論與討論一波湧過一波，內地學界的反思與批評可謂不絕如縷，大作層見疊出；然而卻始終無觸及這樣的核心問題，即法律素養深厚的終院法官為何會十分倉促（香港回歸後不久）而武斷（竟聲稱自己有權審查全國人大及其常委會的行為是否違反《基本法》）地作出如此破綻明顯的判辭？

早前陳弘毅教授〈黎智英申聘英國大狀為何需要釋法〉一文，十分詳細地介紹了「黎智英案」的法律過程，特別是香港3級法院批准或維護黎智英申請的論點和理由；惟對於行政長官提請人大釋法的法律理由的論述，則相對簡略。陳教授歸納道：「我認為在本案中，三級法院的裁決都是完全基於……現有法律和判例法的應用的。但是，在涉及國安法的案件中，現有的法律和判例是否完全適用，則是另一個法律問題。」這是否也說明，內地與香港之間的法律對話並沒有真正展開？

關於香港3級法院的反對與批評意見、行政長官提請人大釋法的支持理由中，刨去一些純粹立場式的話語，大多都是一些一般性的法律理由，應該說具有較強的可接受性。但此類分析討論，不可避免地落入一種「對立表述」或「自我闡述」等立場宣示的困境。它們都包含這樣的邏輯，即假定3級法院在作出批准或維護黎智英申請的裁決前，無詳審國安法有關法律條文，無考慮涉國安案件的特殊性，無考慮黎案的特殊背景、特殊意義等因素。

港3級法院立場一致 應當引起重視

這樣的假定顯然是不成立。若說初審法院無顧及前述要點尚有可能，3級法院都無顧及前述要點，那就有點說不過去了。事實上，在上訴審和終審中，律政司曾提出國安法立法目的、出台背景，涉國安案件的特殊性（涉國家秘密）等以資反對，但均被上訴法院或終院以各種理由駁回。

他們為什麼這樣做？倘說高院原訟庭批准黎的申請還不能說明什麼問題，3級法院的一致立場則無疑應當引起重視。若考慮到在吳嘉玲案的系列判決中，3級法院的立場還不完全一致，此次3級法院立場高度一致則無疑更加說明問題——說明探究其背後原因與意圖的重要性。

二、香港法院的核心法律關切

通過辯論或討論充分展現行政長官提請人大釋法的必要性、可行性，誠然重要；但要使人大釋法及其有關法律行動更具針對性、更有效，理解對方法律立場背後的原因與意圖，同樣重要。

香港3級法院一致立場背後的核心法律關切是什麼？在我看來，主要有以下3點。

其一，香港法律體系的相對獨立性。香港、澳門回歸後即納入國家治理體系，港澳法律體系相應地也就納入了國家法律體系，成為國家法律體系一部分，由此形成「一國兩制三法域」局面（加上台灣則是「一國兩制四法域」）。香港法律體系作為國家法律體系的「子體系」，有相對獨立性。此種相對獨立性，由於一國兩制及普通法制度，在香港又直接體現為司法獨立和終審權在多大程度上得到保障。問題在於，既然是「相對」，就不是靜態、一成不變，而是動態變化的。近年，在國安法出台實施及選舉制度變革中，香港法律體系的相對獨立性發生了一定的調整變化。此種情况下，香港法院就需在其認為的合適時機，通過一定的法律途徑和方式，來探明變化後的香港法律體系相對獨立性的範圍與限度。

其二，人權和自由的保障。維護國家安全與人權、自由的保障，存在一定的緊張關係。國安法的實施一定程度上克減、壓縮、限制了人權和自由保障的範圍及強度——此種論點在香港社會有一定的市場。限制適用、排斥適用、乾脆不考慮適用國安法，就成為香港法院可能採取的立場。

其三，對行政權的制約。在國安法及新選制變革以前，香港的憲制架構在實踐中呈現「立法擴張、行政萎縮、司法獨大」現象，行政主導體制無從確立。國安法的出台實施、香港設立維護國家安全委員會、行政長官擔任國安委主席，這很大程度上加固了行政長官與行政權力分支。香港選制變革後，立法會惡意箝制、動輒掣肘的現象大為減少，立法與行政出現了相互配合的勢頭，行政主導體制在香港的憲制實踐中逐漸得以確立，行政權呈現「一家獨大」的傾向。出於對行政權此一動向的擔憂，香港法院也傾向採取駁回律政司意見的立場。

三、如何認識和處理國安法與基本法關係

前述3點中，第一點又居於基礎和核心地位，其他兩點某種意義上都是該論點的體現與展開。就黎案而言，又具體體現為國安法的法律地位問題；香港法院裁決的立場及其引發的爭論、行政長官提請人大釋法及其引發的爭論，某種意義上都是圍繞此一問題而展開，都是此一問題不同側面的體現。

國安法在香港法律體系中的法律地位問題，又涉及兩方面：一是與基本法的關係；二是與基本法以外的其他法律，包括香港原有法律和判例的關係。這其中，國安法與基本法的關係又是問題的核心。

兩者關係從不同角度可以得出不同結論。如由於國安法被列入基本法附件三，從而可以視為基本法一部分，兩者關係也就是部分與整體的關係；由於國安法是在基本法第23條本地立法遲遲無法落實的情况下制定出台，國安法某種意義上可視為基本法的補充，兩者又可以說是補充與被補充的關係；從規定的事項來看，國安法是關於香港維護國家安全方面的法律，其與基本法的關係又可以認為是特別與一般的關係，等等。

筆者認為，基本法是全國人大制定通過的，港區國安法是全國人大常委會制定通過的，基本法是國安法的制定依據之一（港區國安法第1條），兩者關係主要表現為上位法與下位法的關係，應該說是比較準確的。但兩者又不是那麼純粹的上位法與下位法關系；相對基本法而言，國安法還具有部分、補充、特別等性質，這是定位國安法在香港法律體系中的地位的困難之處。

設機制處理法律衝突 必要而緊迫

若認為香港3級法院依據基本法的指引適用本地法例（如《法律執業者條例》及有關判例）允准黎智英聘任外國大狀的申請錯誤，因其未能充分顧及國安法，特別是該法第62條。循此思維推導，國安法就與基本法衝突了，特別是國安法第62條與基本法第18條衝突。既然國安法可以主要視為基本法的下位法，根據「上位法優先」的法律衝突適用規則，那麼此時應當優先適用基本法。這也就是說，香港3級法院的立場並非無法律根基，特別是基本法的依據。這是此次人大釋法所需要處理的一大理論難點。

理論上，兩部法律完全可能衝突，國安法與基本法有關條文相互衝突的問題，必然會在法律實踐中不斷被提出。但理論上的完全可能，並不意味着實踐中無法解決，法律人完全可以通過一定的法律技藝予以規避和消解。如限定：限定相衝突的法律條款各自適用範圍；特定：將引發法律條款衝突的術語特定化；說明：結合意圖、背景等闡明相關條款的例外性，等等。在處理國安法與基本法有關條文衝突的問題上，我們首先應尋求融貫性的解釋，而後通過一定的法律技藝予以消除與規避。為此，建立一定的解釋和裁決機制就是必要而緊迫的。是次人大釋法的一個重大憲制意義，正在於建立這樣的解釋裁決機制。

應顧及特區憲制機關的劣勢地位

總之，香港3級法院批准和維護黎智英聘任外國大狀的一致立場，與其說是無意為之，不如說是「明知故犯」；與其說是一種偏差，不如是一種「偏執」；與其說是香港法院裁決有問題，不如說是香港法院運用法律手段發起的法律博弈。在中央與特區關係中，雖然我曾提出要確立「中央優越」原則，但我們仍應該充分顧及特區憲制機關在法律博弈中的劣勢地位。若是次人大釋法能充分顧及香港法院的核心法律關切，再應用一定的法律技藝予以回應，則可以一定程度上緩解對立性的思維與情緒，從而將中央與特區機關之間，以及兩地學者之間的法律博弈，轉為有益、良性的法律對話。

作者是重慶大學法學院副教授

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