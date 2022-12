「大社會、小政府」才是香港人才和創造力需要的環境（文：陳家洛） (09:00)

本文將回顧「僕人領袖」(servant leader)的討論,從而指出人才和創造力是想搶都搶不到的,這是因為歸屬感方是人才問題的根本挑戰。明乎此,一個「大社會、小政府」的香港,才有望處理好香港人離心或者死心的普遍情况。當中的關鍵因素,在於香港人是否仍會在社會各層面發揮僕人領袖的精神,有所需的權利和自由,重新發展出尊重香港本位的共同信念和做事方式,以及不會一而再被矮化、定性為只會追逐名利的「經濟動物」。

僕人領袖的特質

在1970年代,「僕人領袖」這個概念是Robert K. Greenleaf在其「The Servant as Leader」一文中提出並闡釋,追求社會公義是僕人領袖精神的主旨:

「僕人領袖首先是個僕人。其實所有人都有服務他人的意願,而且很多時更毫不猶豫地出手襄助。僕人領袖從來不是為了成為領袖,服務本身先於領袖的角色。所謂服務,目的是希望見到服務對象的個人成長,更健康、更有智慧、更自由自主,並且有可能成為僕人領袖的一分子。所以,有僕人領袖的地方,也特別關注最弱勢的人是否得到應有的優先照顧,而服務就是要確保他們受惠而不再被剝削。」

那麼,什麼才構成僕人領袖的特質呢?

(1)靈敏度

僕人領袖追求的是以人為本的靈敏度。在社區內當上僕人領袖,必須無時無刻信守公益事務的道德觀念和追求社會公義的責任,也因此對透明度和問責性有原則性的執著。對僕人領袖來說,「關愛」固然重要,但肯定不是「自我感覺良好」或者自我標榜行善積福的理由。

(2)說服力

說服力從來不是與生俱來的特質,也沒有權位愈大、說服力愈大這回事。顧名思義,「我有權,所以你要聽我話!」這種不文明而且獨裁的領導表現,不可能成為僕人領袖的特質和素養。人們變得鴉雀無聲,不是因為領袖有說服力,而是領袖恃勢凌人使人噤聲。僕人領袖樂見眾聲喧嘩的辯論,這不是他們弱勢,而是明白他們都有其他人判決錯誤的可能。言行舉止皆有說服力的領導,自然有助推動真正的共識建立。

(3)願景

僕人領袖着眼於帶領人們往更美好幸福的生活,不會像傳統的領袖一般見識,只為眼前的工夫、死線、「關鍵績效指標」(KPI)重重複複地轉圈而忙到透不過氣。不幸的是,我們有太多領導胸無大志,卻愛上微觀管控作為「表現」。缺乏與人們共同建構願景的誠意,是這些領導的致命弱點;而因為他們知道大家都知道這一點,不是顧左右而言他,推出一些貌似願景的口號,就是喜愛將簡單事情複雜化,指示大家助他們「交數達標」來轉移視線。

(4)自知之明的洞察力

以照顧及促進人們福祉為己任的僕人領袖,時常會思考並推測各式各樣的情况下將可能出現的結果,接受自己不可能全知全能,了解到過往經驗可能不再適用的基本事實。有自知之明的僕人領袖,為避免自己的決定可能會造成不良後果,會自動自覺地修正,不會推卸責任。相反,愛炫耀的瞎指揮手法卻並沒有妥協餘地。

(5)共同決策的靈活性

受傳統管理局限的領導,只會執著大家按着定期目標而提高相應的「生產力」,看不到大家還可以有什麼其他貢獻,其實根本對此亦不感興趣。僕人領袖則虛心聆聽,並學習人們的經驗和智慧,邀請大家參與共同決策、訂好共同目的,不時檢討修正整體的方向和運作模式。

(6)建設社群的使命感

僕人領袖要求自己與人們同行、為人們服務。因此,照顧人們的需要自然理所當然、無可爭辯,而建設社群就成為他們不可推卸的責任(unlimited liability)。僕人領袖是以促進服務對象的福祉為首要任務,因此在領導位置的人,在態度和行為方面皆必須改變。

Robert K. Greenleaf指出, 任何一個組織都可以秉承僕人領袖的價值觀而奉行適當的行為規範,成為一個「僕人領袖組織」。在「The Institution as Servant」一文中,Greenleaf扼要說明了這個核心信念:「如果要建立一個更好的社會、一個更公道和充滿愛的社會、一個為人們提供更多創新突破機會的社會,那麼我們就要在所有組織都提高服務人們的能力,並想辦法讓組織中的僕人領袖的表現發揮得淋漓盡致。」

真.人性化的組織原則

筆者花了點時間去梳理僕人領袖的理念,旨在指出依靠大大小小的誘因建立的「關愛」或「搶人才」計劃,與僕人領袖精神和作風執著的利他思維,及其追求社會公義的善行,在文化及價值觀上屬於不同境界,更與獨裁領導的作風對立排斥。

2009年諾貝爾經濟學獎得主Elinor Ostrom在1980年代研究「the tragedy of the commons」(公地悲劇)時,從世界各地社群活動中,整理出同時兼顧自身利益及社會公義的8個「核心設計原則」(Core Design Principles, CDP),並認識到合作型組織的演化歷程。細看之下,大家就會發現該8項CDP,跟僕人領袖精神有很多不謀而合的地方:

(一)成員形成強烈的社群身分認同,及定下清晰的共同目標;

(二)為了固定合作的關係,提高兼顧個人和共同利益的可行性,成員之間確立公道的利益/權利和責任/義務分配機制及方式;

(三)成員定好大家接受的公平、兼容及不是形式主義的決策方式,過程中一眾成員的經驗和知識皆可以影響共同目標及運作方式;

(四)為提升互信及整體循規水平,成員共同定好監察行為的方式;

(五)遇上違規情况,即使有較強的制裁甚至取消成員資格這些最後選項,成員主要採取友善提示和漸進式勸阻的手法處理;

(六)遇上較嚴重衝突,不一定要訴諸執法部門介入,因為在合作成熟的群體中,成員應該有方法以快速及眾人認同為公平的方法化解;

(七)作為民間團體,必須能夠自主運作,成員在合作過程中自行處理群體利益,同時確立穩定的治理空間;

(八)推而廣之,社會內團體、社群之間的關係,同理應該採取以上7條原則來自行安排,政府機關亦應該一樣按照相同的原則處理糾紛,以鞏固而非削弱群體的自主自理能力,形成一個尊重多元、由下而上的管治體系,一個「大社會、小政府」體系。

其實,香港鬧人才荒的根源是「大政府、小社會」,削弱「大社會」自主自理的管治之後,就是一個缺乏僕人領袖精神的香港社會。對此不修正,還自以為是去宣傳新時代的香港故事,官員也許樂在其中,不過就是幼稚得無藥可救了。

延伸閱讀:

.Robert K. Greenleaf "The Servant as Leader"(1970)及"The Institution as Servant"(1972)

.Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, 1990.

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)