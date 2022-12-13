簡約公屋——熱血的政策 仍需冷靜設計（文：林緻茵） (09:00)

簡約公屋項目可謂完善選舉制度後，行政立法之間一次罕見的「大辯論」。面對各方批評，特首近日有感而發，把討論由技術問題提升到政治層次，指冷冰冰的數字並無計算劏房戶苦况。就算我們都同意這個前提，不再糾纏於每個單位的平均成本，也不代表政策討論就此可以暫停。

簡約公屋KPI 竟不計入住率

簡約公屋的出現，是源於公屋供應在未來10年會「頭輕尾重」，一般申請的輪候時間需要5.6年。目前香港仍有不少人住在劏房等不適切居所，簡約公屋是為了讓市民在等待搬入傳統公屋時，有一個較好的居住環境。換言之，它的政策目的是「盡快改善不適切居所住戶的生活環境和質素」。

要達到這個目的，前提是有人願意入住。但有趣的是，施政報告量度簡約公屋成效的KPI（關鍵績效指標），卻竟然只有落成量和落成速度，而沒有入住率。簡約公屋屬一項過渡措施，並非長期的社會房屋供應，只以落成量和落成速度衡量它的成效，並不合理。可見有關指標的設計，未有充分反映政策目的。

公共政策的因果機制

從公共政策設計的角度而言，KPI並不能取代嚴謹的因果機制（causal mechanism），即政策問題（policy problem）的成因與政策回應（policy response）之間的關係。若跳過了這個思考環節，我們就不能確保政策的設計能夠達到預期效果，KPI的準確程度亦會受影響。

近日社會的討論正是提出了兩個因果推論問題：第一，為何簡約公屋是解決政策問題的最佳方法？第二，政府的政策回應（「興建簡約公屋」）及政策目標（「盡快改善不適切居所住戶的生活環境和質素」）之間，仍然欠了一塊——到底有幾多居於劏房等不適切居所的人，願意搬入簡約公屋？

就第一個問題，當局主要以及時性（timeliness）支持其政策。但外界提出的論點，除了政策的成本效益（cost-effectiveness）外，還涉及其問責性（accountability）、可預知性（certainty）等等。在第二個問題上，房屋局嘗試透過政策設計，提供入住簡約公屋的誘因，包括優惠的租金水平、較好的居住環境、申請者可繼續保留輪候傳統公屋的位置和資格。不過，對於正在輪候公屋的劏房戶而言，他們實際上是否覺得吸引？他們考慮搬遷的因素是什麼？就此，各方已提出了諸如交通、搬遷成本、子女就學等因素。當局有否先通過一些經常接觸劏房戶的社會團體，或在公屋輪候冊中取樣，以蒐集一些客觀的數據和意見，進一步說服公眾？這些數據對於如何提升簡約公屋的配套，以及設計營運機構的服務框架，亦有實質幫助。

除調查數據外，議員近日亦提出了一些可供估算的數字，例如各個過渡房屋項目的入住率，以及過渡房屋住戶中有多少是來自公屋輪候冊。如果來自公屋輪候冊的住戶佔比不過半，我們可以預視簡約公屋有相當單位會一直空置。

特首近日的回應，雖然以一個有血有肉的方法重申簡約公屋政策目的，但外界的疑問，並非針對其政策目的及背後良好意願，而是政府對整個計劃過於樂觀。

政策設計與需求之間的錯配，往往是政策失誤的成因，尤其這樣大規模的政策，要考慮的不會只有「及時性」一個角度。對於怎樣避免最壞的情况出現，政策設計者不能沒有準備。若簡約公屋建成後，當局需要花更多人力物力才能提高入住率，屆時社會亦別無選擇，只能繼續為設計上有誤的政策投入更多成本。立法會工務小組最快明年1月審議簡約公屋項目，房屋局除了交代更多與建造成本相關的細節外，也應該特別就如何確保入住率公開更多具體數據。

政策要快 但如何確保有制衡？

除了政府內部能否審慎設計政策外，政策過程中來自議會的制衡，也是確保政策質素及問責性的重要環節。從議會與政府在簡約公屋一事上的互動，足見完善選舉制度後，議員在監察施政、為公共財政把關上的困難。

這種困難，部分是源於本屆政府對於速度的重視——要是政策原意正確，就應該盡快執行。另一部分的原因是源於議員角色定位：過去，建制派和反對派的角色定位明顯，建制派要盡量支持政府政策，反對派提出了反對意見後，如政府堅持去馬，反對派就不需要為政策成敗負責。

但在新制度下，議員和政府既不是對立關係，卻又不屬於管治班子一員。簡約公屋屬民生項目，亦是政府在中央要求解決房屋問題下所提出的政策，議員就算對細節仍有不滿，亦難以投下反對票。若議員投下贊成票，他們就要對公帑運用及政策成敗負上一定責任。假如政府最終堅持以一筆過形式申請撥款，贊成的議員也要為他們難以逐一監察的龐大開支負責。

完善後的政治制度，雖然突破了正反對立的行政立法關係，加強了議員對於施政的承擔，但關於如何在「愛國者治港」下重新建立實質的制衡，還需探索。新政府着重為市民排難解憂，未來仍有多個涉及民生的項目（例如關愛隊），簡約公屋只是首批出台的政策。不過，民生項目有別於防疫等強制性（coercive）政策措施，市民不願「領情」，就達不到政策目的。

作者是公共政策顧問

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