江山待有才人出 各領風騷數百年 ——回顧江澤民執政年代與時局策略（文：劉銳紹） (09:00)

先旨說明：本文着眼於江澤民年代的中外環境，只作粗線條的概括，不作任何對比；而且他一生事務繁多，不宜瑜瑕互斥，方能客觀分析。

（1）完成執政者的階段性目標

──江澤民在「六四」之後上台，外界和國際最關注的是，中國會否走回頭路？這種狀况就像1987年趙紫陽接替胡耀邦擔任中共總書記之後一樣。結果，江澤民繼續奉行鄧小平的改革開放路線，沒有關起中國的大門。他在不少講話中都提到，經濟也是最大的政治之一；民生問題解決不了，或者處理不好，將會引發政治的不穩定。他從這個角度尋求穩定，符合民間要求繼續堅定不移改革開放的最強音。

──尤其在對外開放和外交事務上，江澤民的成績比鄧小平更進一步，皆因鄧小平復出後，主要精力是在扭轉「左」的趨勢，先安定國內的發展方向，重點在於改革，未有足夠時間擴大對外的成績和效果。而江澤民完全按照鄧小平的思路和方針策略，尤其是「韜光養晦，絕不當頭」8個字，落實了由鄧小平構想但是未能完成的實踐。

江澤民當年提出「大國外交」，具體而言，就是要與美歐等強國搞好關係，借助對方處於高位的實力和條件，拉動中國快速提升綜合國力。他還經常說「悶聲發大財」，其實是完成鄧小平沒有公開說的「不挑戰美國的霸權地位」，爭取時間、壯大自己的策略。其後，中國加入各主要國際組織，也是在江澤民年代逐一實現的。這是對世情和時局的準確判斷，也為今天的中外格局打下基礎。

──江澤民當時的策略之一，就是對內也能互借東風、協力發展，最具體的例子就是維持「江朱體制」順暢運作。「六四」之後，時任總理李鵬的經濟政策是「治理整頓」，結果經濟半死不生。朱鎔基接任總理後，推行的經濟政策是「宏觀調控」，管住大方向，並明顯和有序地放開微觀管理。江澤民對他信任和放手，最典型的例子是中國加入世貿的談判。當年朱鎔基與吳儀前往美國簽署有關協議，豈料美國突然加碼，中間很多細節錯綜複雜，朱鎔基還一度被指為「現代李鴻章」。但江澤民對朱鎔基並無非議，最後以大局為重，共同渡過這個難關，為中國的外貿和對外開放敞開大門。中國後來的GDP（本地生產總值）增長，外貿就是一個長期和持續的穩定因素。

（2）「一國兩制」嘗試柔性管理

──香港是在江澤民年代回歸的，他由1997至2003年基本是柔性管理，希望達到「無為而治」的效果。這是基於當時國內外的政治和現實需要：一是要向台灣示範「一國兩制」，希望統一台灣；二是向國際顯示中國繼續改革開放，令中國加快與世界共融，提升綜合國力；三是當時香港與內地的經濟實力對比，仍有明顯優勢，對香港柔性管理，可以進一步發揮「留住英資、吸引外資、鞏固華資、壯大中資」的作用。無論出於什麼動機，客觀效果就是實利。

──基於實利需要，香港回歸初期的一些現象令人懷念，至少是沒有降低「一國」而突顯「兩制」的體現。例如當時除了國慶或回歸典禮等重要場合之外，甚少出現中央駐港代表與特首同場的情况，背後的理念是不要「搶光」，更不要在言行上給外界「影子政府」的印象；又如，港區全國人大代表和政協委員只適宜談內地事務，如有涉及香港的內容，最好是跨兩地的事務，而不是純粹香港的內部事務，其理念就是避免讓外界感到中央間接干預香港內部事務；又如，左派書店可以銷售多元化的各類書籍。當時這類例子不少，難以臚列。

──但由2003年「七一大遊行」開始，內地認為已出現「深層次矛盾」（溫家寶語）。當時，中央成立港澳工作協調小組，原意是協調解決各種矛盾；但其後的發展顯示北京的顧慮愈來愈重，與各方的溝通時有時無，後來愈來愈少。其實，正如鄧小平所說，「一國兩制」是新生事物，需要長時間磨合。外部勢力固然要警惕，但它們也是因應本地元素才能發揮作用，所以一切主要視乎北京的判斷和耐性了。

（3）政治上着重傳統理念和模式

──江澤民作為中共第三代領導人，政治上處於傳統以至保守狀態，也是無法迅速改變的慣性體現。所以，在「六四」之前，他在上海停刊《世界經濟導報》，成為「六四」前國內外關注的事件。此外，1987年中共「十三大」已確立「黨政分開」（見諸公開材料），但江澤民主政後，黨政重新合流的趨勢逐步明顯，很多地方的人大主任由當地黨委書記兼任。喬石出任全國人大委員長期間的改革措施，逐步被修正和改變，「人大橡皮圖章變硬」之說不復存在。

──江澤民坐穩之後，無人能挑戰他的地位，大有條件推行實質的政治改革。他也曾作了一些嘗試，中共高層在換屆時展開內部「海選」，就是一例。不過，這必須視為「謀定而後動」的信心和決心有多大。如果在「謀定」，甚至已達至穩定之後仍巋然不動，那就會浪費大好時機。中共的黨建學者在90周年黨慶的研究文章中，也提過類似觀點（見於當年文集）。

──經濟相對開放和政治穩健（外界則視為保守）是中共施政的特色，也是中國國情的常態。所以在江澤民主政年代，已有建議提出，必須分清行政改革和政治改革。鄧小平和江澤民也嘗試了大量的行政改革，但政治改革則未見大動作；如今，還要看眼前實况而定。總的來說，江澤民仍是提升中國綜合國力的推手，且看能否「江山待有才人出，各領風騷數百年」了。

作者是時事評論員

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