台灣朝野政黨犯了同樣錯誤（文：冼翰宇） (09:00)

雖說地方選舉對選民的號召力遠不及中央層級是常態，但此次選舉中，各黨派從初選、提名的混亂，乃至競選攻防的醜聞、抹黑，惡質的選風，恐怕才是讓選民敬而遠之的主因。

民進黨選戰策略令人費解

回顧4年前的地方選舉，22個縣市裏國民黨得15席，民進黨6席，無黨籍1席；今年選舉（扣除延後舉行的嘉義市），國民黨13席，民進黨5席，無黨籍2席，民眾黨1席。乍看之下地方版圖變化不大，但民進黨不止輸掉所有具指標意義的「激戰區」，原先執政的桃園、基隆與新竹也拱手讓人，是無以辯駁的重大挫敗，蔡英文亦因此辭去黨主席。

從大環境看，國民黨的縣市長候選人多數為尋求連任的執政者；反觀民進黨手握的數個縣市，都面臨屆滿換人的窘境。因此民進黨「先天上」已處於劣勢；然而「後天」令人費解的選戰策略，更大程度預示了結果。

人口僅45萬的新竹市，硬生生被拉高為此次選舉熱點。先有前市長林智堅被兩所大學認證論文抄襲並撤銷學位，雖然促使民進黨更換桃園市長選舉的提名人，卻仍執意帶着全黨與台大對撞；抄襲事件告一段落後，遂轉而挾全黨之力以負面選舉「追殺」民眾黨的高虹安。

柯文哲懷抱總統夢，人盡皆知；其同黨子弟兵高虹安能否拿下新竹市，當然攸關2024年挑戰大位的底氣。民進黨或想盡早重挫柯文哲，或想為前市長林智堅出一口氣，但不符比例原則的重手，卻適得其反抑制了欣賞沈慧虹（民進黨候選人）理性特質的選民投票意願。

民進黨似失去掌握輿情的敏銳

蔡英文此番強勢主導各地候選人提名，繞過傳統初選競爭，選前更頻頻喊出「票投某某某，就是票投蔡英文」，儼然把區區地方選舉上綱為政權保衛戰；選戰中後段更搬出「抗中保台」大旗，以為可複製中央層級選舉的成功經驗，卻忽略選民在地方選舉更在意候選人個人特質的事實和經驗法則。

最叫人感意外的是，民進黨似乎失去了過往對輿情掌握的敏銳度，對日本「台灣通」小笠原欣幸教授的選前預測（事後證明除了金門縣，其餘全數命中）嗤之以鼻是一例。筆者選前跟該黨部分人士私下會面時，亦不斷感受到他們對選情的樂觀，於是民進黨人對選舉結果的震驚程度遠大於多數選民。

兩黨視野局限於過去 選民難被感動

什麼樣的選民，選出什麼樣的政客。當政客的水準跟不上選民，消極投票乃無聲抗議及唾棄的展現。敗選後的檢討對政黨而言，最忌諱的就是在自省前，急着回過頭去檢討持反對意見者或消極不投票的流失選民。

選舉本應是對未來4年乃至8年的下注，而非對過去的檢測。這次九合一選舉，朝野都犯了同樣錯誤，把視野局限在過去，令選民難以被感動。國民黨的策略更像是過去的民進黨，選戰主軸只剩「下架對手」，絲毫不見願景藍圖。

2014年作為當時最大在野黨的民進黨，放棄在台北提名市長人選，轉而支持「最有希望」勝選的柯文哲，至今仍在自食惡果。2016年為了拉下艱困選區的國民黨立法委員候選人，推出「首都改革陣線」，台北8個選區，近半數與具藍營背景的候選人合作，最後落得裏外不是人。

國民黨主席朱立倫在選前喊出「下架民進黨」，黨內亦不乏黨員期盼與民眾黨合作，只怕最後被賣了還幫對方數錢。

根據台灣現行選制，兩年一次選舉已是日常，地方選舉過往亦被視為下屆大選的風向球，因此仍有不少人將本次選舉當成2024年大選前哨戰。然而自2018年起，選民思維逐漸將兩者脫鈎，儘管在中央層級選舉可能對國民黨不放心，但在地方選舉還是願意給予機會，一部分也是想以此牽制民進黨。因此也要提醒北京，別再像2018年般誤讀台灣民意。「抗中保台」在大選中還是主流民意，2024年背向此理念的人，恐怕仍難獲得多數選民青睞。

作者是台灣新聞工作者

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