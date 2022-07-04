一張一弛文武道 傷心魂斷糾纏間 ──內地近期疫情、防疫與「白紙」動向（文：劉銳紹） (09:00)

「善渡」的前提是各方需有善策，不能盲目衝動。忽然想起《禮記．雜記下》：「張而不弛，文武弗能也；弛而不張，文武弗為也；一張一弛，文武之道也。」如何收放自如、鬆緊得宜？此乃關鍵，否則又會變成「傷心魂斷糾纏間」（任劍輝、白雪仙戲寶《帝女花》中長平公主和駙馬周世顯生離死別時的苦語）。由於篇幅和各種因素，此文只能提綱挈領，點到即止。

（1）精準防疫與判斷事件性質

──必須精準看到，至目前為止，白紙行動只是民生性的事件，而不是政治性的事件；它只是普遍訴求的凝聚，而不是有組織性的惡意行動；它主要反映官民（尤其與地方政府）之間在執行上的矛盾，而不是與防疫大方向的分歧。所以各方均不宜把事件引向政治化。

──與其側重於民眾和地方政策之間的矛盾和分歧，倒不如更着力解決中央與地方政府對防疫措施和細節的理解落差。不少地方出現的「層層加碼」和「一刀切」（例如「警戒式核酸篩查」；妨礙救援和影響民生的封鎖設施；城市內區與區之間，以及省際之間互相封控），與官場文化的關係多於組織反抗的元素。前者愈能理順，後者愈不會出現。

──「外來勢力」固然有，需關注和警惕。但如果它要發揮作用，必先有「火」，才能火上加油；火起了、旺了，它才能煽風以達到目的。從目前態勢來看，某些國家想中國亂，甚至通過輿論搞亂，是國際政治常態，惟它們要「點火」（指行動）卻不容易。所以必須精準判斷白紙行動的性質不是「內應外合」，才能善渡。

（2）未來形勢如何預測和處理

──白紙行動的成因和發展，其實不難看透，但難說透；處理方法和責任不難分清，但難在行動上劃清；未來形勢不難預測，但難掌握。總之，任何力量不激化、不再積累矛盾並適時解結，形勢就不會進一步緊張，行動還會逐步變為零星。毋庸置疑，官方總有中國特色的方法應付，在關鍵時刻更「有能力、有決心」（官方常用語）解決不成比例（但可能也不符代價）的問題。這個時候，「善渡和善策」及張弛之道又回到民間，不能不多思考。

──為避免形勢惡化，副總理孫春蘭在重慶提及「要及時回應和解決群眾合理訴求，加強人文關懷和心理疏導」，更必須落實到骨節上，而要落實就要靠地方幹部。他們都很想解決問題，但他們最怕來自上級的「既要╳╳又要╳╳」的猜謎遊戲，這涉及能否精準拿揑張弛之道。可惜，下級難以確定「精準」的定義，這又成了「不難預測，但難掌握」的得失之門。

──解決問題的要素之一，是有較明確的可預期性，然後目標一致、同船同槳同心同德向前划。但現在卻經常信息不清，既說「三個堅定不移」（包括人民至上、外防輸入內防反彈和動態清零等），但偶然又傳出放寬時間表（也許為吸引外商，但後來又無兌現）；有些地方推出紓援措施，惟又飄忽不定。這些都要上下配合和緊密溝通。能解決這些問題，張弛有度就有譜了。

（3）對比過去社會運動的異同

──改革開放後，1983、1986、1989年先後出現或大或小的政治推動和運動。跟今天形勢比較，最大不同之處是當年經濟形勢正在上升，中外官民的期望也是明顯的；但現時中國經濟經歷3年疫情肆虐，過去的上升勢頭暫止。所以，眼前的經濟力度理應大於政治力度。

──「外部勢力」長期存在，中國素來用自己的方法應付，避免被對方乘虛而入。其實「外國勢力和外部勢力」當年亦不想中國亂，只想中國按其模式改變；如今他們卻真的想中國亂，因這樣才是遏止中國上升的最佳方法。這些觀點我不一概反對，所以我更強調中國自己不要亂：民間不要亂，各種力量也不要引致民亂和混亂。自亂和內部的亂，傷害往往比外亂更大。

──怎樣才不會自亂？我想，很多人過去和現在都提過建議，有如恒河沙數；如果再提，可能出現恒河沙數的N次方，有沒有效則見仁見智。不要緊，可以繼續提，但不要虛無縹緲的「隨議（意）」，官方也不要隨便視為「妄議」。這又回到張弛有道的問題上。毋庸諱言的是，民間在抗疫疲勞下，迫不得已才審慎地進行和平的白紙行動。對他們適宜善導，才能共同善渡。否則，大家只會「傷心魂斷糾纏間」。

作者是時事評論員

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