富士康工人抗議 折射疫下生產困境（文：潘毅） (09:00)

10年過去 勞工保障問題無改善

這兩個月來出現的罕見大規模富士康員工離職及抗議，可以說是在疫情催化作用下，富士康增長模式和勞工關係長期以來的問題大爆發。10年過去了，從2010年工人自殺高峰期，到最近的工人大逃離，都顯示工人缺乏保障的問題，遠遠沒有改善。

鄭州富士康工人與「大白」發生衝突事件，起因是10月大批工人離開後，富士康為趕工恢復訂單生產，通過提高獎勵找到大量臨時員工。詎料新員工進廠後，需要面對可能的疫情爆發危機，再加上進廠後富士康提供的合同與招工時不符，於是爆發不滿。

儘管11月23日富士康已表態將對選擇離職的新員工給予一萬元（人民幣，下同）補貼費用，其後在政府背書下「承諾公司各項薪資政策與官方招工海報完全一致」，但在部分離職工人的返鄉過程中，還是出現種種問題，江蘇徐州26日就指摘鄭州為殲滅本地疫情「跨省投毒」，在未告知的情况下，將870名離職富士康員工送到徐州。因此，事件的後續仍需我們持續關注，富士康及當地政府應盡量保障後續事宜的妥善安排，送工友順利回家，並防止類似事件再次發生。

由於疫情衝擊，富士康的生產其實早已陷入困境。10月，由於鄭州新冠感染人數增多，為盡量維持生產，富士康開始對廠區20多萬員工實行「閉環」管理，但隨之引發大量後勤問題，例如如此多員工的核酸檢測難以保障、食宿安排無法面面俱到、新員工的生活及工作開始出現混亂和恐慌情緒，而富士康也沒能及時發布信息回應員工疑問，於是引發10月底的員工大規模徒步「大逃疫」場景。

聖誕節將至，也同時是蘋果公司的銷售黃金時期，11月正是電子製造商的傳統繁忙時間，為補上10月底大批工人逃離所帶來的缺口，盡快恢復訂單生產，富士康在當地政府支持下，再出新政招「小時工」，承諾員工入職滿30天額外發放3000元獎勵，滿60天再發放3000元。這些獎金，對於工作受疫情影響最嚴重、並希望在過年前打短工掙點錢回家的工人來說，自然十分有吸引力。但在工人進入園區後，發現合同寫明2023年3月12日必須在職，才能拿到第一筆獎勵，5月在職才能拿到第二筆獎勵。新員工感到合同所書和招工時的承諾不一致，引發不滿。

解決問題 需三方合作

另外，富士康此次招聘條款中，也未能說明員工若感染新冠導致無法工作或隔離，富士康會如何處理員工的安全問題、工廠是否負責隔離費用。倘工人得了新冠，將會被隔離，而隔離則意味無法全勤得到上面提到的獎金。因此，工人對於工廠內疫情的擔憂及新合同的不滿，也不無道理。畢竟，此次前來支援富士康的「小時工」，大部分都是想在農曆新年前打工掙錢，然後回家過年，誰都不想因為疫情被留在工廠。

富士康工人抗議，顯示幾個遺留問題需要富士康、當地政府及蘋果公司合作解決。

雖然富士康已同意賠償已入職員工，但近日富士康再次發生衝突，網上傳出的視頻顯示，還在隔離酒店中等待入職的工人要求同樣的補償被拒。這些工人雖還未入職，但確實是為了支援富士康來到鄭州，他們同樣承擔了隔離、誤工、回鄉再次隔離的負擔，不能因為還未拿到工牌就忽視這部分人的要求。對這部分工人，富士康和政府亦應當妥善安置。

政府不應把工人踢來踢去

對於要求離職返鄉的員工，富士康已公布「新進員工離職返鄉政策說明」，同意將返鄉賠償金提高到一萬元，包含薪資、隔離費、誤工費、車費等各類補貼。在政府支持下，讓員工先掃「離職碼」辦理離職登記後發放8000元，在登上政府安排的返鄉車輛掃「乘車碼」後的4小時內，再支付2000元。但有部分工人擔心這些「數字碼」會帶來後續麻煩，試問，我們如何可以讓工友放心回家呢？

鄭州政府為了「清零」，用不適當方式送離職的富士康工人回家鄉，但出於對當地疫情的考慮，很多地方不願意接收這些返鄉工人，使工人再次面對前無去路、後無退路的困境。無論如何，地方政府都不應把工人當足球一樣踢來踢去。

最後，富士康是蘋果最大的代工生產商，蘋果作為一家國際企業，必須承擔起企業責任，參與鄭州富士康員工的安撫和賠償工作，否則，恐怕會令人懷疑其作為國際名牌企業的道德價值。

作者是嶺南大學文化研究系講座教授

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