微信極限封禁戰術 可能封死自己（文：路易） (09:00)

筆者也不例外，自8月開始經歷4輪禁言，主要徵狀是群聊與朋友圈發不出信息；在10月初極端情况下，連單聊都不允許了，直接在人際圈裏消失，讓人不寒而慄。如果說幸運，筆者的微信是用香港手機號碼註冊，還可以與境外帳號互通；如果是內地手機綁定，那就是真正的「社死」（社會性死亡）了。

製造未知恐懼 致用戶自我審查

如今這個時代，每個中國人的社交、消費甚至工作都離不開微信。在世界任何地方見到國人，熟絡後都會問「加個微信吧」。很多人職場中已不再交換名片，而是以微信作為工作溝通和協作工具。疫情下，這種依賴更是升級到人身自由層面。為防疫而產生的各種二維碼系統都內嵌微信中，於是如果一個人微信被封禁，可說是寸步難行。於是這個本來便利人生活的程式，有風險淪為控制人行為的工具。一個人的「生殺予奪」就在微信的股掌之間。如果濫用這種權力，剝奪民眾正常社交、生活的基本權利，將對社會造成巨大負面影響。

當然，這種風險不止在微信平台才有，其他中國民眾常用的社交平台如微博、抖音等，封號情况也在不斷增加。

相信大多數用戶都明白，社交平台必然受中國網絡監管，然而以往這種監管是有限度的。例如有人發出「違禁內容」，一般是那個鏈接、那張圖、那個視頻或者那段話發不出，其他對話和發布不受影響。然而這次同類情况卻直接封禁，無道理可言，已超出大眾接受範圍。很明顯這已不是針對內容本身，而是製造未知恐懼，讓用戶自我審查，這比關鍵字審查要高效得多。

人畢竟生活在社會中，不可能不討論社會。如果連私下個人領域的討論都不允許，社會必然出問題。上一個連私下討論都會被禁止、審查的時代，是50多年前的文革時期，其對社會的傷害，所有中國人都有記憶。

封禁模式亦損騰訊自身經營

然而，這種極限封禁對用戶的傷害不必多講，言論審查對社會的危害也不必贅述，各種政治學和社會學理論已論述得很清楚了。實際上這套封禁模式，對騰訊自身經營亦有極大負面影響。

首先，由於模糊且蠻橫的封禁標準，用戶如今在很多情况下需反覆猜測、考慮很多內容是否會被允許，儘管這些內容其實是非常正常，甚至完全與政治無關。舉個例子，中共二十大後，全國很多機構和企業必然要求傳閱或發送很多有關大會的材料，很多會發生在微信上，現在的標準已誤傷很多人。另外，疫情防控幾乎是現在中國社會的唯一話題，微信是民眾接收民間信息、對突發封控早做準備的重要渠道，但現在這個議題在很大範圍內不允許討論。於是為求安全，未來可能會有一輪「擺脫微信依賴」的集體行動，大家分散到其他各類有社交功能的App上，或者「翻牆」出來用國外平台發重要信息，微信的活躍度必會因此降低。

而整個微信的商業帝國就建立在用戶的社交活躍度上，活躍度降低會進而打擊其公眾號、視頻號、社群等商業模式，影響其營收。

其次，如今中國市場情况低迷，經濟面臨巨大挑戰。騰訊今年第二季度財報已顯示其營收同比下降3%，淨利潤同比下挫56%（騰訊稱主要因投資組合價值變動所致，調整後同比下滑17%）。資本市場反應也很負面，騰訊股價今年內跌逾30%。凜冬將至，騰訊也在大幅裁員並削減開支。

筆者了解到，如今騰訊在開發新一代內容識別系統，進一步加強識別精度，開始通過分析聊天之間的語義鎖定目標，這必然會提高騰訊在這方面的投入，而此項開支是不會為騰訊創造任何收入。而且，近年市面上已有一些反人工智能識別的工具對抗這種審查。如果未來封禁繼續加碼，一場「道高一尺魔高一丈，魔高一尺道高一丈」的比賽，會讓騰訊投入持續增加，將更拖累整個公司的營運。

這部分業務對騰訊來說，是個不斷增長卻不能切掉的增生身體組織，現在可能還只是「瘜肉」，但後面再生長會怎樣？尤其在自身身體虛弱時，它對企業會有什麼影響？

第三，根據華興資本發布的《中國創新經濟報告》數據，2007至2020年中國手機網民規模年增速，從133%下降至10%；同時，手機使用時長增速也在2021年初降至個位數。中國的移動互聯網商業模式結束了增長期，進入存量期。未來中國互聯網企業的增長部門在海外，騰訊也不例外。

雖然微信主要用戶群在中國，但數據顯示中國以外約有2億人使用該服務，其中包括各國幾千萬的中國僑民和一些亞洲國家市場。例如有報道指，馬來西亞3200萬人口中，有2000萬人有微信帳號；在泰國，據估計有約20%人口註冊了微信。未來繼續擴張國際業務，是騰訊經營的必然選擇。

然而，騰訊「出海」面臨用戶的審視。如果這種極限封控繼續，則必將影響海外用戶使用或葬送市場對騰訊的信任，進而影響騰訊其他業務，如遊戲、雲服務、支付、視頻、辦公等。因每一項都涉及信息安全和數據，過分的內容審查，很可能會埋葬騰訊國際擴展的機會。

雪崩前一刻，誰都不知道到底是哪片雪花壓垮的。而微信這種極限封禁戰術，就可能會是那一片。

當然，寫到這裏誰都明白，封禁不是騰訊自己憑空操作的，而是源自國家網絡監管部門的不可抗力。但只有對客戶負責的公司，才有可能成為偉大的公司。客戶在監管面前太過弱小，毫無招架之力；如果騰訊都不為客戶爭取權利，反而對法律上綱上線執行，那可能監管部門還沒找上門來，客戶就先離你而去了。雖然不可能完全離開微信，但民眾會以自己方式擺脫對微信的依賴。最後如果微信經營出問題要出售，價格亦要被大幅低估。

讓民眾表達意見 可令社會解壓

最後，筆者也想站在國家的角度，說說這種極限封禁的荒謬。首先在任何社會裏，不允許公共討論都是不可能的；相反，讓老百姓正常表達意見，能使社會解壓，保持穩定。毛澤東曾說：「讓人講話，天不會塌下來，自己也不會垮台。不讓人講話呢？那就難免有一天要垮台。」

其次，中國在國際輿論場向來弱勢，其中一個原因是缺少世界級媒體平台。如今社媒時代，騰訊、字節跳動等公司在海外知名度陡升，各國年輕人其實很願意擁抱來自中國的新科技。例如字節跳動旗下主要以年輕用戶為主的TikTok，在美國市場至今有1.65億次下載，相當於美國一半人口。各大媒體採訪顯示，即便中美關係緊張，美國年輕人並不反感使用中國的App。掌握了平台，就掌握了算法，未來就可以多為國際用戶推送一些關於中國的正面消息，在潛移默化中建立國家形象。然而，過度監管必然傷害這項國家利益，從政府的角度講，也難以理解。

作者是時事評論員

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