加煙稅增犯罪 港勢成「國際大刀會」（文：阮穎嫻） (09:00)

先勿論後者是否歧視,從這些建議看出,香港反煙團體視野狹窄,漠視實施政策對社會其他方面的影響,立場先決,唯我獨尊。

新西蘭加煙稅 香煙劫案上升

第一,制定這些政策的人,是從中產角度出發,食不起煙,就控制煙癮,好好管理自己的生活財政;但窮人的行為未必一致。窮人成為窮人,可能就是因為缺乏自制能力,過得一天得一天。

煙委會主席湯修齊提倡仿效新西蘭控煙做法,我亦用新西蘭案例說明。研究發現2016至2017年新西蘭與香煙有關的搶劫案,比起2008至2015年大幅上升,有四分之一涉及傷人,主要是去便利店及雜貨舖這些賣煙的地方,搶煙和搶錢(註1)。這些搶劫案更多發生在低下階層地區,原因是低收入群體吸煙率較高,他們收入低,加煙稅對他們的影響更大,但沒有能力或者不想戒煙,甚至因為要紓緩加煙稅造成的財政壓力,於是要食更多煙減壓。

反煙團體以為人食不起煙就會戒,惟該研究顯示,有人食不起就去打劫,可謂「愈窮愈見鬼」,離地萬丈的反煙者不會明白。

替代品影響加煙稅效果

第二,私煙會大大減低加煙稅的作用。支持加煙稅的,總覺得黑市交易是傳說。我有個朋友,沒工作很久,最近發現積蓄到底,快無錢交租,山窮水盡,但還是要食煙。我第一次看到私煙,包裝四正,是未完稅香煙,沒有爛肺圖,全是英文,一條280元,即一包煙28元;正價香煙60元一包,已經差一倍。

可以想像加煙稅至一包200元,煙民買私煙的誘因很大。這已經是比較靚的私煙,更差的是冒牌煙,是正牌的翻版,印刷粗劣也罷,入面的煙草來源不明,對健康的影響更難估計。

第三,想抄新西蘭,但沒有抄足全套,只挑最辣最狠的放在香港。香港與新西蘭不同,新西蘭的政策是一邊加傳統煙稅,一邊以定價較便宜的電子煙取代傳統香煙,惟香港已經禁了電子煙,還要再加煙稅。

為何要抄新西蘭,不仿效其他國家,並沒有理據支持,至少沒有向公眾說明。抄都算,不過又抄啲唔抄啲,新西蘭的電子煙是合法的,香港卻是非法的。

新西蘭以電子煙助戒煙非全禁

新西蘭的模式,是以便宜很多的電子煙和口服尼古丁等替代品代替香煙。新西蘭官方最新數字,2021/22年度只有8%成年人每天吸煙,低於前一年度的9.4%;另一方面,2021/22年度每天吸電子煙的成年人增加至8.3%,高於前一年度的6.2% ,更是2015/16年度的0.9%的9倍(註2)。新西蘭衛生部非常滿意此階段成果。

新西蘭衛生部的網頁明明大大隻字寫着「Vaping to quit smoking」(戒煙用電子煙)。香港醫衛局及煙委會充斥醫學學者,但連案例都無認真看清楚就抄。大加煙稅但禁電子煙,沒有替代品,有可能使香港罪案上升,成為「國際大刀會」。

加煙稅須考慮多範疇界外效應

這去到第四個論點,個別衛生專家自然認為,將電子煙的逃生門封閉,然後加煙稅,叫海關更落力打擊私煙,煙民自然無處可逃,必須戒煙。承上有關香煙劫案的研究,新西蘭大加煙稅,惟同時加緊限制平價私煙渠道,使香煙劫案上升,後來較多人轉食合法而且稅較低的電子煙,以及私煙供應增加後,劫案就下降了。

整個加煙稅政策的利弊計算,不止看是否可將吸煙率降低1.7個百分點(由9.5%減至7.8%),而是要計及界外效應,例如多了非法貿易,令更多人從事非法活動或成為他們的顧客、增加了暴力相關的受傷與死亡、財物損毁、罪案、罰款與入獄。這些數,他們顯然無計到。加煙稅,連帶私煙利潤上升,吸引更多走私活動。之前有水警船被走私艇撞擊致執法人員殉職,記憶猶新。

劫案多了,社會不穩,安全下降,衛生專家和煙委會等不會覺得是他們問題,他們覺得這是保安局的事。私煙是海關的問題,煙民轉食私煙,是海關執法不力,不是醫衛局的問題,衛生專家和煙委會也會置身事外。

另外,調整人口差異後,生活在新西蘭最貧困地區的成年人,每天吸煙的機率是最富裕地區的4.3倍,吸煙率最高的種族為毛利人(20%)及太平洋島裔(18%),但他們亦是社經地位較差的族群,加煙稅造成的不平等更大。窮人因加煙稅受壓迫,衍生社會及家庭問題,則是勞福局的過錯,醫衛局也不會有任何歉意。

如果要說全球最低的吸煙率,根據世界衛生組織的數字,是加納(3.5%)。加納以前是煙草出口國,但因為國有化煙草公司及缺乏外匯,煙民數目沒有顯著增加。後來香煙生產停止,有全球最低的煙民數字,是因為早期的廣告禁令及經濟差。前者香港已經有,後者香港今年終於有。如果香港經濟維持不景,李家超的吸煙率KPI,指日可待。

註1:Glover, M., Shepherd, R., Selket, K. & Paramanathen, S. K. (2021). Price hikes, crime fad or political football? What caused a spike in store robberies for cigarettes in New Zealand: analysis of news reports (2009-2018). Safer Communities.

註2:"New Zealand records lowest smoking rate ever", New Zealand Government, 17 Nov 2022.

作者是香港大學經管學院講師

