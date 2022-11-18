峇里會晤後 中美關係有望穿越各種「陷阱論」（文：孫興杰） (09:00)

中美元首會晤雖是在G20峰會之前，卻依然創造了多個「首次」：中美元首3年來首次面對面會晤；美國總統拜登執政後，兩名領導人首次面對面會晤；中美各自完成今年國內重大議程後，兩國最高領導人的首次互動。除此之外，兩國元首會晤安排在G20峰會之前，足以說明中美元首會晤的迫切性和風向標意義。

還需關注的是，習近平和拜登相識已久，曾有較長時間相處，相互了解非常深，基本可以避免「首次」互動所需要的試探和適應，可以直接就雙方關心的重大問題坦率交流。雙方交流長達3個多小時，對中美關係展開了較為通透的交流和探討，也取得了超過外界預期的成果。

在新冠疫情、烏克蘭危機，以及幾年前已然開始的美國對華貿易戰等多重因素疊加下，中美關係不斷下行，從合作到競爭，再到對抗，各種大國政治的「陷阱論」，為中美關係作註腳。

國際關係史上從未出現的大國關係

中美關係的現狀及輿論氣氛，都不利於兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。中美關係已成為國際秩序的晴雨表，極大影響國際和平與發展的「行情」。換言之，中美關係持續下滑的局面不能繼續下去了，需要盡快「重啟」中美關係。在中共二十大和美國中期選舉結束後，兩國元首近乎是「第一時間」舉行長時間面對面會晤，足見雙方對於重啟中美關係的迫切性。

中美兩國是單一國際體系內的大國，這是中美關係「系統重啟」的結構性前提。中美關係是國際關係史上從未出現過的大國關係，無論大國政治悲劇論還是「新冷戰論」，都無法解釋中美關係。烏克蘭危機爆發並延續至今，是歐洲國際體系或廣義的西方國際體系內部出現了戰爭，俄羅斯與北約事實上已形成系統性的對抗態勢。基於歐洲歷史經驗的理論和概念適用於現在的歐洲國際關係，包括現在的烏克蘭危機，但卻無法用來解釋中國外交及中美關係。

華乃美國主導國際秩序中的建設者參與者

中國是現有國際秩序的維護者，而非挑戰者。中國維護以聯合國為中心的國際體系，及以國際法為基礎的國際秩序。中國深度參與全球經濟金融體系，維護國際產業鏈、供應鏈穩定順暢。而美國是現有國際秩序的主導者，中國不尋求改變現有國際秩序，也無意挑戰和取代美國。因此，中國是美國主導的國際秩序中的建設者和參與者，共同維護國際秩序，符合中美兩國核心利益。

中美元首會晤的核心議題，是對共處的國際秩序「系統」的確認。進一步說，明確了中美關係的性質和各自在系統中的角色，就中美關係的根本問題達成一系列原則共識。習近平主席表示，「中美這麼兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行的」。事實上，中美關係這幾年遇到的挑戰和困難，很大程度上是「原則共識」的缺失。特朗普政府時期，美國堅持所謂「結果導向」，中美關係迷失於繁多的議題之中，處於「漂流」狀態。

中方提出的原則共識，可以表述為相互尊重、和平共處、合作共贏。而拜登總統在「四不一無意」（不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突）的基礎上進一步細化，增加了3個「無意」，即無意尋求同中國「脫鈎」、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國。

確認三大共同利益 構成雙方關係支柱

可以看到，此次中美元首會晤的最大成果，是在中美關係「原則共識」的問題上邁進了一大步：一是美方接受了要以「原則」指導中美關係的建議；二是中美元首在「原則共識」上已經有了一定的交集和共識；三是兩國元首責成工作團隊跟進磋商，爭取在已有共識基礎上盡快取得一致。

中美關係的指導原則與共識，是「重啟」的基礎，為兩國互動提供了軟硬件環境，在系統內尋求共同利益、做大合作蛋糕，同時也為存異提供了緩衝區和回收站，以共同利益提升系統效率，以承認和擱置差異減少干擾，逐漸化解「系統冗餘」。習近平指出，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中美兩國是全球性大國，中美關係要在全球的時空框架體系之下展開，這意味着中美大國關係所處的時空系統已經升級，尤其是氣候變化、公共衛生等「低階政治議題」，大大開拓了中美關係的「新邊疆」，為超越傳統大國政治陷阱創造了條件。

中美元首會晤確認了三大「共同利益」，構成了中美關係的支柱。首先是不衝突、不對抗、和平共處的「基本共同利益」。大國之間的衝突、對抗，意味着國際秩序的基石動搖，尤其是核大國之間的對抗更是關乎人類生存，中美元首重申了反對核戰爭的聲明。中美兩國即便有競爭，只要不滑向對抗和衝突，就可以維持全球戰略穩定和平衡。因此，中國國務委員兼外長王毅強調，中美元首會晤明確了一個方向，就是要防止中美關係脫軌失控。

第二項共同利益是經濟發展。中美兩大市場深度嵌套融合，加強宏觀經濟協調、維持全球貨幣金融市場穩定，符合中美兩大經濟體的共同利益。美國依然擁有貨幣金融、技術創新等結構性的權力優勢，處於全球市場金字塔的頂端。「脫鈎斷鏈」更多的是美國的自我恐慌，而非現實。

第三項共同利益是共同應對全球性的風險，以及國際秩序重建。新冠疫情、烏克蘭危機及氣候變化，加劇了全球秩序的斷裂線；能源、糧食、債務等問題，衝擊着全球秩序的「短板」。補齊短板、夯實全球秩序基礎，不僅是中美共同利益，更是中美責任所在。

就台海問題闡明底線 避免誤判引發衝突

中美共同利益隨着中美關係的演進而不斷增多，以合作的增量對冲分歧的「存量」。值得關注的是，中美元首在會晤中沒有避諱彼此的分歧和差異，尤其是台海問題。習近平強調台灣問題是中國核心利益中的核心、是中美關係政治基礎中的基礎、是中美關係第一條不可踰越的紅線。同時，中方進一步重申致力於保持台海和平穩定的立場。

在台灣問題上，中美元首的溝通和交流應該說是卓有成效，明確了各自底線，也確認了「台海和平穩定」的利益交匯點。更重要的是，中美在台灣問題上充分交流看法、明確了意圖，避免因誤判而可能發生的衝突。

總之，中美兩國元首峇里島會晤是在世界歷史轉折點上的一次會晤，既要為中美關係開闢新局，更要為國際秩序提出新思路、奠定新基礎。這是政治家的責任，也是挑戰，更是機遇。

作者是中山大學國際關係學院教授

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