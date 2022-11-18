願正常歸香港（文：曾志豪） (09:00)

播錯歌是錯誤；但對比播錯歌，香港各界的反應，卻是更大的錯誤，對香港造成更深遠傷害。

首先，體壇播錯國歌甚至掛錯國旗，時而發生，甚至像某些建制派議員所指，掛錯了相反立場或敵對國家的旗幟或播錯歌曲，也有試過。2018年亞足聯U-19足球錦標賽，韓國對約旦，主辦單位把朝鮮國歌當成韓國國歌播放。

那可是你死我活的敵對關係，掉換了陣營，但這種事情還是發生了，而且事後亦未聽說發掘出什麼不可告人的顛覆國家陰謀。就只是一個低級錯誤，事後韓國抗議了事，沒有聽說要跨境執法調查，更沒有要求退賽。

可惜，特區的跟進動作卻是大張旗鼓，O記（有組織罪案及三合會調查科）調查，愛國議員要求國安處介入，有行政會議成員一口咬定「肯定不是無心之失」，幾乎就是未審先判。這真的符合香港法治之都的形象嗎？過去的香港法律周可以說白費氣力，政治大過法治。

第二，特區政府本來的聲明相當溫和理性，「特區政府表示抗議和強烈不滿」；但議員後來卻上升到「傷害中國人民感情」的政治高度。

政府聲明表示，「要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告」，就是把調查範圍局限於體育機構內部處理，體育歸體育；惟愛國議員卻提高價碼，要求O記介入、國安處調查，甚至跨境拉人，完全失控。

「特區政府已責成香港欖球總會，確保不會有同樣情况發生」，也是理性處理，賽事繼續；可惜愛國議員卻升級為「解散香港欖球隊」，甚至逼欖總作出「再有同類事件，馬上退賽」的安排。

「戰狼議員」忘了友善開放

特區政府本來理性克制，愛國議員一番聒噪的政治表態，卻把事情弄得一發不可收拾，甚至稱要調查Google，這豈不是干涉互聯網資訊自由流動？

特首李家超花了許多氣力，把防疫政策弄出許多豁免，就是要方便國際友人來到香港，看見香港復常；現在卻看見香港失常，「戰狼議員」把特區政府綁上戰車，向世界宣布，《港區國安法》是宇宙屬性。議員忘記了友善開放，變為制裁懲罰，「聖誕取消去韓國」。最可悲是，體育界少不免加強愛國表態，「戰狼議員」不顧特區甚至中國外交部的大局，只顧自己政治表態，勢要與香港「欖炒」，可悲。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）