看MIRROR事故調查報告—— 紙上談兵式審核制 是否仍可靠？（文：羅健熙） (09:00)

此調查報告的內容主要圍繞技術或工程細節，而引發很多市民關注的舞台業內情况則較少着墨。技術或工程細節當然十分重要，釐清事故發生的基本事實，也必然是審視問題的第一步；但事故發生之後，政府反應迅速、高度重視，關心事件的市民期望甚殷，現在若只集中在工程或租用場地等技術層面處理，相信未能滿足市民期望。

倘只聚焦技術層面 或未能滿足市民期望

當然，調查小組的組成，已基本上將調查方向定了在技術層面。調查小組主席是康文署助理署長，而成員亦多集中在工程層面。若要嘗試檢視整個舞台演藝業內的情况，需要更高層級官員協調，亦需業界內更多不同工種的人員投入參與討論和提出意見。我相信業界會歡迎，亦會全力參與這些討論，保障業內人士安全之餘，亦挽回公眾信心，我也相信市民對此有所期望。政府會否推動業內的檢討，抑或滿足於那調查小組提出的意見就「交了功課」，只能繼續觀察。

調查報告中最吸引眼球的，自然是那些與裝置重量相關的數字，例如屏幕申報重量3600磅，實重9852磅；懸吊在觀眾席上的喇叭，申報重量1600磅，實重12,240磅等。令人嘩然的除了數字差距之巨大，亦引起市民關注相關的審批、檢核工作，是否只倚賴專業人士簽名，簽了名即是有人負責、有人負責就沒問題的情况。

報告提出的建議，如「合資格專業人士應在初期審核舞台設計和定期視察舞台」、「須確保加設的相關搭建物及器材設備的重量準確無誤…… 該（等）專業人士須確保該等物件的重量準確，並為所有需要移動或升降的機械裝置進行驗證負荷測試」、「租用人須向康文署提交鋼索的品質量檢測證書」等，基本上都維持透過專業人士審核認證的模式。

事實上，香港很多不同範疇事務都是用類似模式運作。一來我們信任專家的專業判斷，而他們願意去核證簽署，亦即承擔了相關的專業甚至法律責任；二來，政府不可能在每一個範疇都逐項檢查，所有東西都要等待政府派員檢驗才可繼續進行，如此亦不現實。

這套相信專業人士的制度，過去大體上都運作順暢，較少發生令人關注的事件，不過近年感覺好像有加劇的趨勢（或市民對相關情况的關注有所提升）。

汲取鉛水事件教訓

較大規模、較惹人關注的，當然要數2015年公屋食水含鉛事件，多個新建成的屋邨都被驗出食水含鉛，引起居民擔心。當時政府十分重視此事，除了局長、署長等頻頻見記者，時任特首梁振英亦成立了獨立調查委員會，全面檢討相關問題。當時其中一個讓人質疑的地方，便正正是所有持份者都是「紙上談兵」，政府部門、承建商、分判商等沒有實地檢查送到工地的物料是否合乎標準，都認為有人會把關。調查報告批評政府部門、承建商等「集體失職」，未能防範在供水系統中使用違規焊料，直斥各方輪流將責任推卸予別人。

房委會在該事件後，改變了部分監察流程，由「紙上談兵」式的審核，變成會派員到工地實地突擊檢查，確保承建商或分判商所採購和送到工地的物料，確實是他們在呈交文件中所列的。根據我在房委會擔任小組委員時的觀察，相關措施是有確實具體執行，並且能解決以往流弊。

坊間當時不能相信不同持牌水喉匠、承建商、分判商、政府部門等，都竟然無人過問水喉焊料物料；但不幸地，也許人人都認為那些細微細眼的事情不太重要，又有人簽名確認，就無人有意識要跟進，最終引起軒然大波。

事關人命 實地抽查不能缺

倚靠專業判斷的大方向，無可厚非，惟亦必須改進「紙上談兵」式的審核制度。MIRROR演唱會調查報告中，也有一項建議是「研究可否引入具相關專業知識的第三方獨立審核人員，視乎需要進行審核工作，檢查租用人所進行的工程和所安裝的裝置」，行文中的「研究」、「可否」、「視乎需要」，都令我感到有點疑惑，好像政府部門有點舉棋不定。我相信他們可以再仔細讀讀鉛水事件時，調查委員會對房委會及其他持份者提出的建議，並吸納為己用。這些人命攸關的事情，實地抽查實不能或缺，希望不同部門都可以汲取前人教訓和經驗，在「認可人士」簽署以外亦加入一重額外保障。

最後我也想再重申，是次演唱會事故不應只看工程或技術上的細節，究竟是否「唔夠budget」進行工程、是否趕工而令相關人士胡亂填報、趕工在業內有多普遍、亂填重量又有多普遍、舞台效果和機關改動如何再作審核等等等等。對很多市民而言，導致意外的深層次原因，尚待釐清。

作者是民主黨主席

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