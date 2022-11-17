Twitter易手後的言論界線（文：梁家權） (09:00)

除了上述的人事和營運模式改動，其實不少評論亦關注Twitter在「狂人」馬斯克旗下，將會變成一個怎麼樣的資訊媒介。馬斯克本身是Twitter用家，多年來經常批評它的言論審核（content moderation）政策，限制了他心目中的言論自由，不諱言收購Twitter的其中一個主要目的，是希望消除這些限制，令Twitter成為一個暢所欲言的自由平台。就此，馬斯克在成功收購後，揚言「小鳥自由了」（the bird is freed；作者按：Twitter的公司標誌是一隻小鳥）。這句豪言壯語，令人預期馬斯克必定會大刀闊斧，拆除他認為不應存在的言論規限。

馬斯克以「言論自由絕對主義者」自居

不過，馬斯克的言論自由觀是相當有爭議的。馬斯克曾自稱自己是一個「言論自由絕對主義者」（free speech absolutist），認為媒體只須符合法律的基本規定，不應額外限制言論，因而十分討厭數碼平台審核言論。例如，他曾批評Twitter永久關閉美國前總統特朗普的帳戶，另外亦質疑Twitter制定保護變性人士免受言論騷擾的政策，以及處理假新聞的手法。故此，馬斯克收購Twitter，得到不少右翼和保守派人士支持。

一直以來美國不少右翼和保守派人士，都極力批評主流社交媒體審核言論，名為保障人權，實質是政治打壓，背後充滿針對他們的政治偏見。是故他們近年紛紛轉移到一些另類社交媒體，如Gab和Parler。不過，這些平台卻被發現充斥大量假資訊、陰謀論和仇恨言論。在馬斯克主政下，Twitter的言論環境會否與這些平台趨同，值得關注。

聯合國歐盟促Twitter保障人權遵從法規

有見及此，不少國際組織、政府、人權專家和公民組織就相當擔心，認為馬斯克對Twitter的言論審核制度拆牆鬆綁，反會令人權受損。在Twitter被收購後數日，聯合國人權事務高級專員就發出公開信，呼籲馬斯克須以保障人權為管理Twitter的核心宗旨。

具體而言，聯合國人權專員提出6點基本原則，當中有3點關乎言論自由：（1）「保障全球的言論自由」，Twitter須根據法律，以最大程度捍衛表達意見的自由和保障私隱；（2）不過，「言論自由不是無限制的通行證」（free speech is not a free pass），Twitter有責任避免放大侵害他人權利的內容，例如有害的假資訊；（3）另外，「一些煽動歧視、敵意或暴力的仇恨內容，不應在Twitter出現」，Twitter應繼續執行內容審核政策，杜絕相關內容。雖然人權專員沒有在信中直接批評馬斯克，但明顯是不認同他的絕對主義式言論自由觀，希望發出提醒。

另外，歐盟也有回應，其內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）在Twitter回應馬斯克的「小鳥自由了」言論，表明「在歐洲，小鳥會以我們的規矩飛行」（in Europe, the bird will fly by our rules）。這裏所指的規矩，是歐盟在今年通過、預計2024年正式實施的數位服務法案（Digital Services Act）。這部法案旨在保障歐洲擁有一個安全和負責任的網上環境，規管範圍涵蓋數碼中介服務（如網絡服務供應、網址註冊）、寄存服務（如雲端）、一般網上平台，以及超大型網上平台（如Twitter、facebook等社交媒體）。不同類形和規模的數碼服務，有不同程度的規管。由於超大型網上平台擁有最多用戶和最具影響力，故面臨的法律要求最多，這包括要求它們更積極應對不良和非法內容、提升營運的透明度和問責度等。

由今年初傳出Twitter會被收購，到最後易手，外界一直關注馬斯克所信奉的言論自由觀，會否與歐洲法規產生衝突，而令平台在歐洲發展受阻。雖然馬斯克由始至終反覆強調，Twitter會遵從歐洲法規，惟這都未能夠平息質疑。本文開首提到，馬斯克接手Twitter後，就宣布大量裁員。鑑於美國經濟呈疲弱勢頭，當地科網業近期出現大量解僱潮，Twitter也不例外。但無獨有偶的是，許多被裁的Twitter員工是來自負責人權保障、無障礙體驗（即幫助殘疾人士使用平台）、機器學習道德、提升公司問責和透明度，以及公共政策（這包括負責核實政治人物帳戶的員工）等團隊。隨着各地政府對數碼平台治理要求日漸增多，科網公司理應要加強相關的人力投資，但馬斯克卻反其道而行，令人質疑他講一套、做一套。

Twitter的經濟和政治風險

當然，我們亦不能完全否定，馬斯克或許真的是因為財政原因，不得不裁退相關員工。惟有論者就認為，如果按經濟邏輯行事，馬斯克裁減負責人權和內容審核事宜等員工，是極為不智的，因為如果平台放鬆內容標準，將會導致大量不良資訊滋生，嚇走用家和廣告商，最終Twitter反會蒙受經濟損失。

馬斯克入主Twitter後，除了讓人猜測公司營運模式的轉變，其跨國大亨的身分，亦為Twitter惹來不少政治爭議。不少論者關注，馬斯克會否因為要兼顧在世界各地的商業利益，而影響Twitter的言論政策，甚至利用該平台的影響力，為其商業帝國服務。

另外，從馬斯克介入俄烏戰事到近期有關兩岸衝突的表態，都反映他不是一名純粹商人。上星期，美國總統拜登當被問及馬斯克的跨國業務（包括Twitter、SpaceX和Tesla等）會否影響到國家安全，就表示馬斯克跟其他國家的關係是值得被檢視的。一旦美國當局視馬斯克為國家安全威脅，Twitter的言論空間也必然會被波及。

從上述討論可見，Twitter的營運受到多方因素影響，這既包括馬斯克個人的意識形態，也有商業考量、政治壓力，以至具體法規要求等。未來Twitter的言論界線如何劃界，端視乎各項因素之間的角力。事態才剛剛開始，我們只能拭目以待。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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