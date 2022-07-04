陣前初試橫磨劍 從頭收拾漢山川 ——「習拜會」後中美、國際、內地與香港形勢（文：劉銳紹） (09:00)

（1）須注意「紅線」以外的潛台詞

──其實，中美的「紅線」早已亮出來，而且雙方也知悉對方的底線，國際政壇亦完全明白。所以，這次「習拜會」顯露出來的最重要信息，不是中美有什麼影響未來兩國和國際形勢的新政策或動向，而是雙方向全球展示：彼此在不能把對方壓倒的時候，願意不突破對方的底線，即所謂「負責任地管控分歧」，從而創造時間換空間，各自謀定而後動。有了「習拜會」這場在幕前上演的「大龍鳳」，全世界亦可暫且放心。

──但「負責任地管控分歧」、「不突破對方底線」，不等於不去碰對方的「紅線」。所以，看這類國際棋局，必須掌握台上牌、台底牌和真正的牌。舉例說，美國在「習拜會」之前，故意表態將向台灣通報這次峰會的內容，而中國大陸自然表示反對。這就是台上牌，大家都知道對方會怎樣出牌和怎樣反應。然後，美國肯定會向台灣「通報」有關內容（即使它沒有公開說），這就是台底牌。

不過，美國將會向台灣通報多少實情呢？倒是未知之數，而台灣也心中有數。歷史告訴人們，台灣只是美國借來跟大陸討價還價的一張牌，關鍵時候就會犧牲台灣的利益。這就是真正的牌。所以，美國仍會碰台灣問題的「紅線」，只是不突破北京的底線而已。美國共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，如果他出任眾議院議長的話，也會仿效佩洛西訪問台灣，就是明證。

──必須了解各種公開表述的潛台詞。例如，美國重申「一個中國」政策不變，同時反對單方面改變台海現狀。它的重點在第二句，即大陸如動武解放台灣，美國將失去一張鞏固其利益的大牌，潛台詞就是不排除美國會像支持烏克蘭抗俄那樣，提供武器或其他資源援助台灣。又如，在這次達成的6項「同意」中，中國「同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）取得成功」，但不等於中國會像西方國家那樣出資。總之，國際之間的爾虞我詐，仍是未來的常態。

（2）各自充分準備決戰前的部署

──如果從緩兵之計的角度來看這次「習拜會」，那麼，或明或暗的各自行軍，就是必然的事了。事實上，未來主導世界的只有高科技和強勢經濟這兩大板斧。所以，美國不隱瞞用晶片戰打壓中國，游說台灣生產商有需要時就轉到美國，並與日本研發2納米晶片，進一步把中國拋開（中國曾表示成功開發7納米晶片）。因此，中國近期也宣傳創世界紀錄的太空成就，預示中國在高科技上繼續急起直追。這才是日後更廣泛的真戰場。

──中美各自謀劃國際合縱連橫，也在「習拜會」期間一較高下。這次，3個重要國際會議（東盟10＋3會議、二十國集團峰會、亞太經合組織會議）接連舉行，主要國家的領袖出席，在多邊會議之餘，還各自舉行雙邊會議。中國也趁此機會與美國的西方盟友接觸，包括法國、澳洲和日本，力求抵消美國推動的圍堵政策。不過，這些努力未必能影響或扭轉大局，畢竟以美國為首的西方陣營，比中、俄、朝合伙的力量強，意識形態的凝聚也較深。這必須看中國能否進一步調整外交政策和姿態了。

──除了中美關係外，外界不能忽略美國在這次「習拜會」中提出的兩個重點內容，而這些又是中國可打的牌，那就是俄烏戰爭和朝鮮半島局勢。拜登說：「中國有義務試圖阻止朝鮮新的核武器試驗。」眾所周知，中國對朝鮮有巨大影響。朝鮮近期展開前所未有如此頻密的導彈試射，相信不是中國直接資助，但其資源或多或少是來自中國在其他方面的長期支援而自行調配。

至於俄烏戰爭，中國不會介入太深，惟在政治上支持俄羅斯，也是西方的大忌。所以，習近平在「習拜會」上再次表示支持並期待俄烏雙方恢復和談，已是西方樂見的，或可配合西方和烏克蘭在深冬之前的部署。

換言之，中國這次較清晰地驗證了美國真正關心的是什麼問題，從而改善自己的計劃，才是最重要的。

（3）中國不要自亂 應着重內部事務

──既然了解中美之爭是相對長期的事，所以短期內關注外來危機的同時，更要從內地的兩個「實」考慮問題：實力和實利。眼前，中國內部問題仍多，例如管控疫情而引起的民情反彈，反映中國政治文化和社會管理滯後。中央明確指出不能「層層加碼」和「一刀切」，但官場文化卻是向下卸責。內蒙古呼和浩特的墮樓事件、重慶的孕婦延遲放行送院而胎兒夭折的事件，只是冰山一角，都反映「上有精神，下有精神病」。如不正視，只會外來壓力未爆，內部壓力先爆。

處理經濟問題同一道理，中國在確保高科技不會被拋離太遠的同時，必須注意經濟亦不能被遠遠拋開。眼前這種憂慮不是嘩眾取寵，而是迫在眉睫了。

──值得香港人注意的是，在「習拜會」前，國務院總理李克強出席東盟10＋3會議時，特別要求各方支持香港加入RCEP（區域全面經濟伙伴關係協定），而中方願意繼續經濟技術合作捐款。這兩者雖然沒有直接關係，但按國際慣常認知，這是「可以商量或互為作用的」。換言之，香港在內地和國際大局中，仍是中國的一張優勢牌。香港必須好好利用，內地也必須平衡經濟和對外的需要，減少政治壓力，香港才可以承接「習拜會」的「陣前初試橫磨劍」，在疫情之後快速復常，「從頭收拾漢山川」。

作者是時事評論員

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