內地放寬入境檢疫的幾點解讀（文：盧文端） (09:00)

好在近日內地公布多項放寬入境檢疫措施，證明筆者並非虛言。權威人士建議筆者對這件事，包括香港最新的入境檢疫安排，作些解讀說明，並為此提供了一些背景資料，便於外界理解國家的防疫政策和香港的檢疫安排。

筆者的主要看法有4點：其一，不可將「動態清零」與放寬入境檢疫對立起來，兩者不僅可以而且需要並行不悖；其二，國家需要更加積極主動擴大開放，世界也需要中國加快放寬入境檢疫措施，可以預計，如果內地這次安排沒有出現大的疫情反彈，好消息會繼續有來；其三，特區政府大幅放寬入境檢疫的安排，不僅得到中央的大力支持，而且發揮了先行先試的作用，為內地提供了重要的參考；其四，香港現在入境檢疫的「0＋3」安排（取消酒店檢疫，只須3日醫學監測），經過各種優化，實際上已經變相「0＋0」，之所以不能稱之為「0＋0」，是為了顧及內地的觀感，以更好地與內地入境安排相銜接，方便港人進入內地，這也是許多港人所期待的。

「動態清零」與放寬檢疫非對立

記得筆者開始講內地準備放寬入境檢疫安排時，一些質疑的人多是拿出一個大擋箭牌：中央一直強調堅定不移貫徹「動態清零」總方針。現在看來，將這兩者對立起來的看法並不正確。

國家堅持「動態清零」的總方針應該充分肯定。疫情以來，全球染疫死亡人數已逾660萬之巨，中國內地數字則為5000多人。同時，內地GDP（本地生產總值）已很快反彈，並回復增長。可以說，國家堅持「動態清零」，在最大限度保護了人民生命安全和身體健康，與統籌疫情防控和經濟社會發展兩方面，取得重大積極成果。

現在的情况是，全球防疫態勢發生變化。一方面，新冠病毒變異殺傷力大幅度減弱，已經積累了很多防控經驗，對於病毒的傳播規律和臨牀治療特點，有了新的認識和有效方法。另一方面，在疫苗和藥物研發儲備方面，也有了新的技術進步。內地完全可以在堅持「動態清零」的總方針下，有條件以確保積極穩妥、風險可控為前提，優化調整防控措施，放寬入境檢疫及其他相關安排，以做到更加精準科學地做好疫情防控和處置工作，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

中央仍然繼續強調「動態清零」，就是要表明，放寬入境檢疫不是放鬆防疫，更不是「躺平」，要繼續落實「外防輸入、內防反彈」總策略，因為中國人口規模巨大，尤其是老年人口佔比大，醫療衛生資源總量上相對不足，在地區之間、城鄉之間分佈亦不均衡，如果疫情失控，會出現嚴重後果。

國家需要開放 檢疫將進一步放寬

面對世界百年未有之大變局加速演進，國際局勢極為嚴峻，國家需要落實二十大精神，更加積極主動擴大開放；世界也需要作為世界工廠的中國加快放寬入境檢疫措施，發展與中國的關係，尤其是經貿關係。二十大之後，中國新一輪的外交已經展開。德國總理朔爾茨面對巨大的壓力，帶領眾多商界巨頭來華訪問，在國際層面引起極大轟動。我們國家領導人更是親自外訪，親臨一些重大的國際外交活動。

在這次放寬入境檢疫措施中，有一個專門為商界人士作出的特別安排：對於入境重要商務人員等，實行「點對點」轉運至免隔離閉環管理區開展活動。這不僅是商務人士極為期盼的好消息，而且預示內地已經有更好的條件，作出更多的免隔離安排，方便國家的內外交流與商貿合作。

中央在內地感染數字連續上升的情况下，仍然決定放寬入境檢疫安排，外界雖然感到有點意外，但確實感受到了中央的決心和自信。據了解，本來這次入境檢疫時間有可能作出更大一點的調整，但為了保險起見，最後決定為「5＋3」（5天集中隔離及3天居家隔離）。但無論如何，都令大家感到非常興奮，內地和本港股市更是大幅上漲，人民幣匯率也上升。

筆者認為，這次放寬入境檢疫安排，是內地防疫進入新階段的一個重大標誌，必然會倒逼內地從各方面做好進一步放寬入境檢疫限制的安排。如果這次放寬之後沒有出現大的疫情反彈，相信好消息繼續有來。

香港「0＋3」已為變相「0＋0」

中央清楚知道，港人希望香港的入境檢疫盡快實現「0＋0」，更希望與內地盡早通關。事實上，中央不僅大力支持香港大幅度放寬入境檢疫，而且內地的有關方面亦與特區政府保持直接溝通。香港大幅度放寬入境檢疫限制，並在舉辦大型國際活動中採取特別檢疫安排，疫情並沒有出現明顯反彈，這些為內地提供了重要的參考。

香港現在實行「0＋3」，一些人一再要求盡快改為「0＋0」，這種心情是可以理解的。實際上，特區政府現時正在集中精力優化「0＋3」安排，在風險可控前提下，盡可能取消一些限制。實際上，現在的「0＋3」，差不多等於是「0＋0」。

有人問：既然如此，為何不直接將「0＋3」改為「0＋0」？據了解，特區政府這樣做，是有特別考慮的，最重要的還是要顧及內地方面的看法，盡可能做到更好地與內地入境安排相銜接，以便爭取更多的港人方便進入內地。

大家都知道，香港現在希望與內地有關部門商量落實「逆向隔離」，並希望進一步增加深圳灣過關名額等等。如果香港直接將香港入境檢疫稱之為「0＋0」，內地以為香港「完全不設防」，香港向內地提出進一步方便港人進入內地的安排，難度就大得多。說清楚這一點，相信港人對特區政府堅持優化「0＋3」的安排，就不難理解了。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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