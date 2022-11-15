要提升特區管治水平 問責官員怎能置身事外？（文：林緻茵） (09:00)

《守則》的確加入了一些關於懲處官員的規定，但這些規定只規管官員的操守和紀律，與提升表現無關。「懲處」雖有其政治作用，惟它屬被動的機制，是官員對自己表現失當的最後承擔。除了訂目標外，如何讓官員及早發現問題並作調整，才是循積極角度提升管治水平的方法。「懲處」是表現管理的最後一步，而非第一步。

內部檢討能力不足 礙提升表現

作為政府的領導層，主要官員當然需要表現管理，問題是如何實行。有人建議為官員設個人KPI（關鍵績效指標），但這會令官員只顧突出自己，破壞團隊合作。現時政府以項目形式訂下指標，算是合理；惟特首在解釋指標的作用時，卻已為可能不達標「打底」，而不是把重點放在如何推動官員達標。

就算指標是用作內部檢討，檢討也需要機制配合，才能提升表現。據一些熟悉政府的人所言，過去政府內部並不擅長查找不足，官員和公務員日常已忙於「救火」，除非到了一個迫不得已的地步，否則不會有時間檢討政策。政府從過去累積的、有關政策檢討的經驗和「case history」（個案史）並不豐富，對政治和行政責任亦未有清晰劃分。有時候政策檢討會由外聘的顧問公司負責，但假手於人，無助培養內部的自我檢討文化，顧問報告亦很容易被束之高閣。

現屆政府如要認真檢討指標未能完成的原因、分析問題是出於哪個環節，讓官員從中汲取經驗，就要有一套相應機制。檢討機制和文化難以一朝一夕建立，但政府最低限度要做到的，是先從這百多個指標中抽出真正反映施政表現的KPI，由特定的司級官員作整體監察，並定期向立法會及公眾公開指標的落實程度、解釋未能達標的原因。

「表現」不能脫離市民觀感 也非不能量度

自我感覺良好，不等於有表現。除內部檢討外，官員表現還需要得到市民認同。

曾經有一段時間，官員的表現某程度上由民意調查反映，甚至有官員得到「民望高」的稱號。套用議員近日說法，受到公眾的肯定，就正是「胡蘿蔔與大棒」中的「胡蘿蔔」。除了民望外，研究界過去還建立了不少量度政策表現的指標，例如施政滿意度和政治信任度等。身邊的學者朋友對官員民望更有不少有趣分析，指官員民望若跌到某一個水平，就不會再反彈。

雖然我們不能把民望與官員實際表現畫上等號，過分看重民望亦會令人變得民粹，惟民望的價值在於提醒官員，讓他們留意自己在推行和解釋政策時，是否未能回應主流民意。

修例風波令民意出現一面倒，導致民調的參考價值大大下降。但既然香港已「由亂到治」逐步走到「由治及興」，民調應被重新善用。收集官員民望以外，民調亦有識別民意趨勢、評估政策滿意度的功能。

施政報告提到要設立特首政策組，它的前身——中央政策組——曾經具備民調和輿情研究功能。民意涉及科學化的指標，不是由部分官員扮演「red team」就能及時避免整個政府脫離民意。舉例說，市民能否透過政策得到「獲得感、幸福感」，也可以由客觀數據量度。故特首政策組應具備相關功能，提供數據讓內部參考。

值得一提的是，以較科學化的指標反映官員個人及政府整體表現，在國內外都不乏例子。在個人表現評核上，內地黨政領導幹部固然要把政治標準放在首位，惟幹部同時要達到以政績服務人民的要求。他們的年度評核過程會結合輿情等數據，例如公眾認知度。另一個例子是新加坡，一些指定的經濟或社會發展指標，例如實際國民入息中位數增長率、失業率等，會影響該年度管治團隊的國家獎金金額。

本屆政府動用了大量資源推行架構重組，以分清各局職能、減低每個局的負擔。每一個分拆和新增出來的政策局，都會有新的局長、副局長和政治助理，加上3名副司長和他們的政治助理，新政府共增加了13個政治委任崗位。以頂薪計算，政府每年多了3700多萬元恒常開支。面對極有可能出現的財赤，市民當然關心公帑是否用得其所。

為提升管治水平 表現管理應涵蓋所有官員

主要官員的表現由中央作最終評核，亦較容易透過民調反映；但其餘34名政治委任官員都需要表現評核機制。2007年以來，政府未曾建立一套管理副局長和政治助理表現的機制。他們的具體工作由司長或局長全權決定，負責制定《守則》的行政長官辦公室，並不會就副局長、政治助理的表現作任何紀錄或覆核；特首向中央述職時，亦不必評價他們的表現，令各司局的人事管理出現頗大差異。副局長、政治助理的工作為輔助性質，以民望作為評價指標當然不合理，惟他們還是需要透過定期的內部評核提升表現。

評核和提升官員表現的方法，並不限於以上各種建議，但官員是否已準備好接受內部檢討和面對社會的評價，並直視自己的不足？

作者是公共政策顧問

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