應禁止全香港人買煙（文：鄭立） (09:00)

雖然這項政策是模仿新西蘭等國家的，不過各地民情不同，別的國家有這政策，恐怕難以作為佐證該政策合理或有效的理由。相信亦有香港人知道，新西蘭法律容許以健康為由，拒絕移民者取得當地居留權（註），那香港效法不是更合理嗎？劏房那麼擠，太肥真的不方便。

此一政策，怎看最開心的都是走私香煙的人，連小學生都知道，合法市場的縮減，只代表非法市場增加。本來奉公守法的「金笸蘿」們，合法不合法，他們都不會想要買煙；會買煙的年輕人，本來性格就比較叛逆，不能合法買煙的結果，只會令他們更早接納走私行為。除此之外，恐怕只會製造特權階級、助長年齡歧視、刺激世代衝突、破壞社會和諧。

禁煙非問題所在 而是不平等差別待遇

別誤會，筆者並非反對禁煙政策；有問題的不是禁煙，而是不平等的差別待遇，將是社會不穩的因素。正如我們不會禁止黑人或猶太人買煙，也不會禁止女性買煙，同樣地，我們亦不能對年輕人有差別待遇。就算我容許這樣的事發生，相信平等機會委員會都不會容許這種事發生。因此，與其只禁止2009年或之後出生的人買煙，不如一視同仁，直接禁止所有人買煙，不論年齡、性別，一概不准吸煙。

另外要注意的是，那些年輕人可能去別的國家買煙吸煙，而染上惡習，特別是留學生就很有機會這樣，他們甚至很可能在社交媒體上向香港本地的朋友炫耀自己可吸煙。因此，全面禁煙必須適用於香港境外，也就是港人就算在境外買煙亦屬違法。

我們必須意志堅決，徹底執行政策，才能夠將香港人從香煙的危害中徹底解放出來。

註：bit.ly/3WZ1Anl

作者是專欄作家

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