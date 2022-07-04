破除群體盲思 戒掉敵我矛盾 ——「紅隊」有這種本事嗎？（文：陳家洛） (09:00)

在「清空」了民主運動、反對派政團和民間團體，以及新聞界被針對的狀態下，政府也只可以找一些人來「扮演批判、反對的角色」了。至於由幾時開始？哪些人扮演？如何扮演？演技有多真實？帶來什麼效果？哪些政策因此得以優化？「紅隊」涉及的日常決策，是否都已經處理好財政司長陳茂波在外地染疫後「康復入境」一事的解說？「紅隊」只是為自己班子特約服務的私人補課機制嗎？市民就無從得知。

不過，身為用家的李家超自己對「紅隊」有很高期望，近日受訪時又強調「人永遠有盲點，沒有人了解所有事情，加上世界不斷轉變，需要以批判的方式打開盲點，希望政策千錘百煉，做得更好，又認為阻力最少，社會接受度、市民理解度會最高」（註2）。李家超似乎一時忘記了，在完善了的立法會選舉制度下產生的議會，就算沒有真正反對派的立法會，都不是「清一色」而是「五光十色」的嗎？為什麼只有紅綠（今年施政報告的主色）兩種顏色呢？莫非以支持政府施政為首要任務的氣氛中，立法機關不達到做「紅隊」的基本要求？早前，有高調質疑官員不承認「免針紙」的一名立法會議員，就覺得自己遭看不過眼的同儕稱呼為「嘩眾取寵的猴戲」。即使「五光十色」，議員之間要爭取誰比誰更可靠，不過標奇立異博出位就可免則免了。

紅隊成效 取決於能否破除群體盲思

基於在免針紙事件中，當局一直沒有特別鳴謝提出合理質疑的議員這個事實，外界只可以猜想行政當局都不想鼓勵「猴戲」。因此，「紅隊」不會是扮演反對的猴戲，而是政府用作內部參考的沙盤推演的一個步驟，一旦做了決定、拍了板，並且對外公布，外界的任何反應都不能撼動一個經內部「千錘百煉」的政策。

恕筆者直言，在「新時代政治生態」下，李家超沒有說明的是，「紅隊」會不會有成效，關鍵在於他本人及其他當權者能不能破除「群體盲思」（groupthink）在整個決策過程及決策出台後的影響。「群體盲思」是一個心理現象，指的是在決策過程中，決策機構高舉集體主義，強調要有共識、追求一致、打造團結和諧、同坐一條船（或迫在一張沙發上），讓自己的觀點與團體保持一致，因而抗拒不同思考角度，可是偏聽偏信的結果是損人不利己。

向甘迺迪學習

心理學家Irving Lester Janis循心理學角度，探討「群體盲思」在一系列外交決策和災難的角色及責任，其中古巴危機更是不可不知的案例。1961年約翰甘迺迪（John F. Kennedy）剛剛入主白宮，人氣高企又年少氣盛的他，很快接納中央情報局針對古巴卡斯特羅革命政府的計謀，決定在該年4月17日，在古巴西部海岸豬灣，由獲得美國軍事支援、在美國流亡的古巴人發動入侵，結果大敗收場，從此卡斯特羅全面靠攏蘇聯和共產陣營來對抗美國。豬灣事件後，除了中情局高層受責備並且改組，最明顯的問題是甘迺迪本人自恃美國有軍事優勢，又急於在古巴問題上做出成績，一路主導入侵計劃的討論，有意無意之間令不敢苟同的官員和軍方將領有口難言。

豬灣一役之後，甘迺迪在1962年10月古巴導彈危機中改變決策方式，不再由自己主導討論，而是要求幕僚分成兩組並提交書面報告，各自力陳支持自己方案的理據，之後交換方案互相批評，並指出對方未及考慮的問題。而為免有人猜測他想聽到哪方面的理據而影響討論方向，甘迺迪本人大都不參與討論。同是古巴，同是甘迺迪，相隔一年多，導彈危機得以化解，因為白宮不再一味相信空想的沙盤推演伎倆，而是在與蘇聯角力中認真看待對手，找到平衡點及創造相應的下台階。

向甘迺迪學習，不是造神讚美（國），而是必須清楚指出，所有政治領袖都不過是充滿缺陷的普通人，並且必須破除「群體盲思」的詛咒。反過來說，自信爆棚的領袖都沒有耐性和胸襟去了解太多他們不想認識的「小事」，遇上反對聲音，就當噪音滋擾處理。他們只會視提出意見的人為搞對抗、不合群、不服從，而不會把握機會發現這些爭議的重要，因而不會給予機會從中認識自己的盲點和不足。

敵我政治的禍害

然而，學術研究和政治鬥獸場畢竟是本質不同的兩個世界。對自以為是的領袖來說，鼓動「群體盲思」來發動鬥爭和挑起戰爭，是家常便飯。當民粹主義抬頭，政治競逐變質，政治文化充斥着「敵我矛盾」思維和低劣的鬥爭手段，即使在民主制度下，頭腦發熱的領袖和追隨者都不會認真看待不同意見，理性管理分歧。以救世者姿態出現的政治強人，促使民主國家的政治文明倒退，是不爭事實。強人鼓動仇恨，強調所有阻力都必要剷除，國家機器和法律都是政治鬥爭工具，而輸打贏要是強人的操作模式。若民主制度未能為強人的所作所為背書，他們會毫不留手打擊制度的公信力。歷史學家、加拿大自由黨前領袖Michael Ignatieff因此警告「敵我政治」（the politics of enemies）對民主國家帶來的致命破壞。

在強調「三權合作」、缺乏制衡的威權統治下，施政及決策更突顯「群體盲思」。由朝鮮、緬甸、俄羅斯、白俄羅斯到伊朗，全球各地的「老大哥」和他們的偏激言行，又何嘗不是跟權力絕對集中的系統有清晰關聯？不民主的政權鼓勵大家揣摩上意，要聽領導的話、學習領導的思想、堅定不移跟領導定下的路線走。一些值得爭議的觀點、有創意的想法，不會有人敢提出來；或是在提出之後，遭到冷待然後算帳。明乎此，威權統治對內對外長期處於緊張狀態，直到危機爆發至不可收拾，永遠正確的領袖，就只曉得訴諸武力去解決提出問題的人來自救自保。

知易行難，在日常決策過程中，「紅隊」這個環節應該得到我們更大關注，特別在破除「群體盲思」、戒掉「敵我矛盾」方面，今天在香港管治體制中的「紅隊」，有這種本事嗎？如果只能做到有形無實，局限在角色扮演反對派之類的「猴戲」，恐怕李家超會大失所望。

註1：〈致力提高治理水平〉，政府新聞網，2022年10月19日

註2：〈李家超：行會與特首政策組功能上有大分別 能優勢互補〉，香港電台，2022年11月9日

延伸閱讀：

．Irving Lester Janis, Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes. New York: Houghton Mifflin, 1972.

．Michael Ignatieff, The Politics of Enemies, Journal of Democracy, 33:4, 2022, p.5-19.

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

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