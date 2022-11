破除群體盲思 戒掉敵我矛盾 ——「紅隊」有這種本事嗎？（文：陳家洛） (09:00)

在「清空」了民主運動、反對派政團和民間團體,以及新聞界被針對的狀態下,政府也只可以找一些人來「扮演批判、反對的角色」了。至於由幾時開始?哪些人扮演?如何扮演?演技有多真實?帶來什麼效果?哪些政策因此得以優化?「紅隊」涉及的日常決策,是否都已經處理好財政司長陳茂波在外地染疫後「康復入境」一事的解說?「紅隊」只是為自己班子特約服務的私人補課機制嗎?市民就無從得知。

不過,身為用家的李家超自己對「紅隊」有很高期望,近日受訪時又強調「人永遠有盲點,沒有人了解所有事情,加上世界不斷轉變,需要以批判的方式打開盲點,希望政策千錘百煉,做得更好,又認為阻力最少,社會接受度、市民理解度會最高」(註2)。李家超似乎一時忘記了,在完善了的立法會選舉制度下產生的議會,就算沒有真正反對派的立法會,都不是「清一色」而是「五光十色」的嗎?為什麼只有紅綠(今年施政報告的主色)兩種顏色呢?莫非以支持政府施政為首要任務的氣氛中,立法機關不達到做「紅隊」的基本要求?早前,有高調質疑官員不承認「免針紙」的一名立法會議員,就覺得自己遭看不過眼的同儕稱呼為「嘩眾取寵的猴戲」。即使「五光十色」,議員之間要爭取誰比誰更可靠,不過標奇立異博出位就可免則免了。

紅隊成效 取決於能否破除群體盲思

基於在免針紙事件中,當局一直沒有特別鳴謝提出合理質疑的議員這個事實,外界只可以猜想行政當局都不想鼓勵「猴戲」。因此,「紅隊」不會是扮演反對的猴戲,而是政府用作內部參考的沙盤推演的一個步驟,一旦做了決定、拍了板,並且對外公布,外界的任何反應都不能撼動一個經內部「千錘百煉」的政策。

恕筆者直言,在「新時代政治生態」下,李家超沒有說明的是,「紅隊」會不會有成效,關鍵在於他本人及其他當權者能不能破除「群體盲思」(groupthink)在整個決策過程及決策出台後的影響。「群體盲思」是一個心理現象,指的是在決策過程中,決策機構高舉集體主義,強調要有共識、追求一致、打造團結和諧、同坐一條船(或迫在一張沙發上),讓自己的觀點與團體保持一致,因而抗拒不同思考角度,可是偏聽偏信的結果是損人不利己。

向甘迺迪學習

心理學家Irving Lester Janis循心理學角度,探討「群體盲思」在一系列外交決策和災難的角色及責任,其中古巴危機更是不可不知的案例。1961年約翰甘迺迪(John F. Kennedy)剛剛入主白宮,人氣高企又年少氣盛的他,很快接納中央情報局針對古巴卡斯特羅革命政府的計謀,決定在該年4月17日,在古巴西部海岸豬灣,由獲得美國軍事支援、在美國流亡的古巴人發動入侵,結果大敗收場,從此卡斯特羅全面靠攏蘇聯和共產陣營來對抗美國。豬灣事件後,除了中情局高層受責備並且改組,最明顯的問題是甘迺迪本人自恃美國有軍事優勢,又急於在古巴問題上做出成績,一路主導入侵計劃的討論,有意無意之間令不敢苟同的官員和軍方將領有口難言。

豬灣一役之後,甘迺迪在1962年10月古巴導彈危機中改變決策方式,不再由自己主導討論,而是要求幕僚分成兩組並提交書面報告,各自力陳支持自己方案的理據,之後交換方案互相批評,並指出對方未及考慮的問題。而為免有人猜測他想聽到哪方面的理據而影響討論方向,甘迺迪本人大都不參與討論。同是古巴,同是甘迺迪,相隔一年多,導彈危機得以化解,因為白宮不再一味相信空想的沙盤推演伎倆,而是在與蘇聯角力中認真看待對手,找到平衡點及創造相應的下台階。

向甘迺迪學習,不是造神讚美(國),而是必須清楚指出,所有政治領袖都不過是充滿缺陷的普通人,並且必須破除「群體盲思」的詛咒。反過來說,自信爆棚的領袖都沒有耐性和胸襟去了解太多他們不想認識的「小事」,遇上反對聲音,就當噪音滋擾處理。他們只會視提出意見的人為搞對抗、不合群、不服從,而不會把握機會發現這些爭議的重要,因而不會給予機會從中認識自己的盲點和不足。

敵我政治的禍害

然而,學術研究和政治鬥獸場畢竟是本質不同的兩個世界。對自以為是的領袖來說,鼓動「群體盲思」來發動鬥爭和挑起戰爭,是家常便飯。當民粹主義抬頭,政治競逐變質,政治文化充斥着「敵我矛盾」思維和低劣的鬥爭手段,即使在民主制度下,頭腦發熱的領袖和追隨者都不會認真看待不同意見,理性管理分歧。以救世者姿態出現的政治強人,促使民主國家的政治文明倒退,是不爭事實。強人鼓動仇恨,強調所有阻力都必要剷除,國家機器和法律都是政治鬥爭工具,而輸打贏要是強人的操作模式。若民主制度未能為強人的所作所為背書,他們會毫不留手打擊制度的公信力。歷史學家、加拿大自由黨前領袖Michael Ignatieff因此警告「敵我政治」(the politics of enemies)對民主國家帶來的致命破壞。

在強調「三權合作」、缺乏制衡的威權統治下,施政及決策更突顯「群體盲思」。由朝鮮、緬甸、俄羅斯、白俄羅斯到伊朗,全球各地的「老大哥」和他們的偏激言行,又何嘗不是跟權力絕對集中的系統有清晰關聯?不民主的政權鼓勵大家揣摩上意,要聽領導的話、學習領導的思想、堅定不移跟領導定下的路線走。一些值得爭議的觀點、有創意的想法,不會有人敢提出來;或是在提出之後,遭到冷待然後算帳。明乎此,威權統治對內對外長期處於緊張狀態,直到危機爆發至不可收拾,永遠正確的領袖,就只曉得訴諸武力去解決提出問題的人來自救自保。

知易行難,在日常決策過程中,「紅隊」這個環節應該得到我們更大關注,特別在破除「群體盲思」、戒掉「敵我矛盾」方面,今天在香港管治體制中的「紅隊」,有這種本事嗎?如果只能做到有形無實,局限在角色扮演反對派之類的「猴戲」,恐怕李家超會大失所望。

註1:〈致力提高治理水平〉,政府新聞網,2022年10月19日

註2:〈李家超:行會與特首政策組功能上有大分別 能優勢互補〉,香港電台,2022年11月9日

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

