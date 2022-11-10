視像抑或文字？香港人的網絡新聞偏好（文：李立峯） (09:00)

固然，以上所說的也許只是粗略的印象，從研究數據上，到底香港的網絡新聞使用者對文字和視像新聞的使用程度如何？他們偏好文字或視像新聞的原因是什麼？對文字或視像新聞的偏好跟個人背景有沒有關係？

六成主要讀文字 一成主要看視像

英國牛津大學路透新聞研究所在今年1月進行的跨國網絡新聞使用調查，為以上的問題提供了一些答案。其實，2018年的調查已經包括了一條題目，詢問被訪者在使用網絡新聞時，主要是閱讀文字報道抑或是觀看視像新聞，這問題在2022年的調查再度出現。如表1顯示，在2018年，超過六成香港受訪者指自己主要閱讀文字新聞，兩成指自己閱讀文字新聞和觀看視像新聞的頻率相若，只有一成多一點受訪者指自己主要觀看視像新聞。到了2022年，情况基本上可以說是完全沒有變化，仍然是超過六成受訪者主要閱讀文字新聞，兩成指自己閱讀文字新聞和觀看視像新聞的頻率相若，只有一成左右主要觀看視像新聞。

偏好文字者 四成指可較快獲資訊

大部分香港市民仍然較多閱讀文字新聞，原因是什麼呢？2022年的調查包括了一個跟進問題，讓受訪者在一系列選擇中點出自己偏好文字新聞或視像新聞的原因。表2的結果頗為有趣。在偏好文字新聞的被訪者中，有接近四成指閱讀可以較快獲取資訊，同時，約三分之一指閱讀文字比觀看視像較易控制。換句話說，文字新聞的優勢，部分來自於一般日常新聞寫作的特色，令讀者可以較自由地跳躍式地閱讀，仍然可以在一定程度上獲取自己想知道的資訊。相反，在觀看一段新聞影片的時候，要跳躍式地觀看是很難的。結果是，一篇本來要閱讀5分鐘的文章，一些讀者可以用兩三分鐘就已經拿到自己要的東西，一段5分鐘的新聞片段，反而可能真的要看足5分鐘，對一些受眾而言沒那麼方便。

不過，受訪者對視像新聞本身的評價並不太差，只有一成偏好文字新聞的受訪者認為視像新聞提供不了文字報道以外的額外資訊。另外，近三成被訪者指出，前置廣告令人反感是他們偏好文字新聞的原因，也有近兩成市民指，有時在工作場所等場合使用手機，不能播放聲音，所以難以觀看視像新聞。因為自己使用的電子設備不能恰當地播放視像而偏向文字新聞的，只有8%左右。

偏好視像者 近半稱比閱讀容易

另一方面，偏好視像新聞的受訪者中，接近一半是因為覺得觀看視像新聞比閱讀文字容易，這裏所指的容易，大概是指沒有那麼需要集中精神。其次，約三分之一偏好視像新聞的被訪者認為移動影像比照片和文字更令人投入，也有接近三成被訪者指以影片方式看突發新聞會較投入。有兩成左右偏好視像新聞的被訪者認為，影片比文字更能夠提供一個完整的故事，不過，只有一成偏好視像新聞的被訪者指，影片能使他們看到新聞人物及其個性是他們偏好視像新聞的原因。值得留意的是，也有超過兩成偏好視像新聞的被訪者指出，他們偏向視像新聞，可能純粹是因為在媒體平台上遇到視像新聞比文字新聞多。

對新聞興趣高、付費者 較偏向文字

對新聞機構來說，除了所有新聞消費者的整體偏好外，不同組別人士的偏好如何也非常重要。例如對新聞興趣特別濃厚的人和願意付費看新聞的人，會偏向文字抑或影片？表3顯示了相關分析結果。簡單地說，對新聞特別感興趣的人跟對新聞其實不特別感興趣的人之間的差異很小，但前者稍為更偏向文字新聞多一點。同樣地，有付費的人跟沒有付費的人之間差異也不大，但前者也是稍為更偏向文字多一點。換句話說，對新聞機構較重要的受眾，對文字新聞的偏好更強一點。

年輕人並不特別傾向視像新聞

最後，對文字或視像新聞的偏好與年齡有什麼關係？表3顯示，跟一般的「年輕人較傾向影像」的理解不一樣，不同年齡層的受訪者的偏向非常一致，雖然30至49歲的被訪者中主要閱讀文字新聞的比例較29歲或以下的高數個百分點，但50歲或以上的被訪者並不比年輕被訪者更傾向文字新聞。固然，這並不代表「年輕人傾向影像」這現象不存在，因為這裏談的局限於新聞內容，而且相片是屬於「文字新聞」那邊的。年輕人也許傾向影像文化，只是並不特別傾向視像新聞。

以上數據分析表明，縱使在多媒體的世界裏，最傳統的文字表達模式，在個別媒體領域中仍有重要的位置，這裏最重要的也許不是抽象的「文字」本身，而是關乎到新聞寫作的慣例、結構、形式等，也涉及到受眾習慣和實際需要。讀長篇的報道或評論或許有點費神，但對很多受眾來說仍然有一定的吸引力，而日常的文字新聞報道，則給予受眾更大的自主性，亦可以讓受眾有效率地獲取資訊。文字媒體要做的是了解自己的優勢，適當地結合其他表達模式，更有力地吸引受眾並發揮自己的社會功能。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授