長期堅持一國兩制 造福香港有利國家（文：周文港） (09:00)

一國兩制經得起考驗挑戰

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在二十大導讀〈「一國兩制」這一好制度必須長期堅持〉一文中指出，習近平總書記所作的黨的二十大報告，深刻總結一國兩制實踐所取得的歷史性成就，系統闡述新時代堅持和完善一國兩制的新理念新思想新戰略，當中的重要論述，標誌着黨對一國兩制實踐規律的認識和把握達到新高度，是習近平新時代中國特色社會主義思想的新成果，為做好新時代港澳工作提供了根本遵循和行動指南，強調我們要把一國兩制這一好制度長期堅持下去。

而一國兩制方針之所以兼具政治和現實意義，在於開闢出一條通過外交談判和平解決歷史遺留領土問題的新路，改變了歷史上但凡收復失地都要兵戎相見、大動干戈的所謂「定式」。隨着一國兩制的更好發展，一國兩制對解決台灣問題、完成祖國統一大業亦更有示範作用；未來一個時期，應借鑑港澳經驗，為統一後的台灣推行一國兩制，提供一個更有效、更具操作性的版本。

發展是一國兩制成功落實的根本

二十大報告指出，過去香港、澳門落實一國兩制的體制機制不健全；面對香港早前局勢動盪變化，中央依照《憲法》和《基本法》，有效實施對特區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，使香港局勢實現由亂到治的重大轉折。相關部分在二十大報告當中，放在第六段這個顯要位置，說明中央高度重視香港。作為愛國者治港的每一員，都要珍視中央、各部委及地方政府對港工作的支持和付出，既要做好總書記在七一重要講話中「務實有為，不負人民」的重託，亦要做好夏寶龍副主席所強調的，香港一直所發揮連接國家與世界各地的重要橋樑和窗口作用，繼續為國家創造經濟長期快速發展的奇蹟，並在國家構建對外開放新格局、進一步發展雙循環新發展格局這個大局中，發揮更重要功能。香港各界——尤其工商專業界別——必須明白，這是香港價值的核心，事關香港下一代發展，更直接關係到中國式現代化的進程，香港上下都要盡快謀劃出「既要抱團出海，亦要發展內銷」的清晰發展路徑和時間表，加以落實。

夏寶龍副主席亦不諱言，當前香港長期積累的經濟結構失衡、發展動能不足、住房困難、貧富懸殊等經濟民生深層次矛盾和問題突顯，這些都要靠發展來解決；特別是面對世界百年未有之大變局，香港面臨的挑戰日益增多，發展的任務更艱巨緊迫。這些從問題變為機遇的過程中，除了需要行政長官和特區政府負起主體責任外，全港工商專業、智庫界及高等教育界的先進，都要做好做實政策研究和對策建議工作，協助行政長官和政府做好香港要實現什麼樣的發展、怎麼樣實現全面發展等問題，為香港以至整個粵港澳大灣區探索新路徑、拓展新空間、增添新動能，提升國際高端競爭力；尤其要充分釋放社會蘊含的巨大活力，用更好的發展理念和辦法，解決深層次矛盾和問題，讓發展成果更多、更公平惠及全體香港市民，從而較快提升人心回歸工作的水平。

更新固有發展模式 為一國兩制增強發展動能

作為新任立法會議員，筆者切身體驗到新一屆特區政府比之前都更重視中央領導人的重要講話，及黨全國代表大會的報告精神。在最近發表的施政報告中，行政長官對總書記七一講話及二十大報告中對港工作的要求，在各方面有更仔細的落實，是一個非常好的開始。行政和立法機關將是既互相制衡，又互相配合，香港的主權、安全和發展利益及效率將肯定較之前得以提升。

夏寶龍副主席在文章中具體提及，要支持特區政府持續優化營商環境，積極引進高端人才、先進技術等創新要素，不斷提升港澳作為國際大都市的吸引力和輻射力；要不斷創新體制機制，支持特區更深入對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等，特別是積極建設大灣區、用好大灣區，在融入國家發展大局的過程中，實現自身更好更大發展。

從早前發表的施政報告可見，政府在搶企業、搶人才、進一步落實香港發展成為國際創科中心等，推出了不少嶄新措施；並提出從資助大學體系當中，培育至少35% STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）人才、60%修讀與國家十四五規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科。在投資教育、培養人才過後，我們更要想盡一切辦法優化香港營商環境，留住人才，令企業有人可用，令學生有出路，同時亦能學以致用。

二十大報告提及，對壯大愛國愛港力量、增強香港同胞的愛國精神作出重要部署，強調要「形成更廣泛的國內外支持『一國兩制』的統一戰線」。夏寶龍副主席在文章中強調，要加強愛國愛港力量建設，增強凝聚力，擴大團結面，提高包容性，在愛國愛港旗幟下畫出最大同心圓。

因此，特區政府除了提出成立「地區關愛隊」，更要全面檢視現有的社會福利、教育等資源及相關獲資助機構，能否做到上述目標，並要設計出一套打破利益固化藩籬、嶄新的社會福利及教育資源「獲優者取」機制，這都將有助盡快完成上述工作目標。

筆者深信在二十大之後，粵港澳三地政府和民眾必將在新一屆領導班子的英明領導下，更為主動對接十四五規劃、大灣區建設和一帶一路高質量發展等國家戰略，共同利用好一國兩制優勢，更為紮實推進中國式現代化，為第二個百年的發展再建新功！

作者是立法會議員、全國港澳研究會理事