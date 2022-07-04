洞庭鏡面平千里 卻要君山相發揮 ──國際金融峰會與香港「復常」和決策之路（文：劉銳紹） (09:00)

（1）首仗主打：金融湖海引蛟龍

──這次國際金融峰會，二百巨頭來港，臨時縮沙的只屬少數，可謂賞面捧場。此舉證明他們在商言商，願意親身來港感受，同時試探虛實；這也反映他們對香港仍有期望。港府知道他們都是國際大鱷，但眼前經濟形勢險要，與狼共舞在所難免。這正是香港一直依托的國際環境，這個態勢仍然存在。

──港府官員悉心行事，值得肯定，背後也有一種政治和經濟危機感。官場氣候顯示，北方有意見認為，中央已替港府「由亂到治」，以後「由治及興」乃港府主體責任，自然進入「論功行賞，論責而負」的範疇了。

（2）公開與私下的感覺同時存在

在金融峰會期間，我採訪和接觸了若干本地和外來商界人士，聽到各種反應。讚賞和溢美之辭已傳於官方之口，在此不贅。但商界有些真實的看法，卻不能不重視。

──商界（尤其是外商）深深感到未來的不可預測性。他們普遍認為，政治收緊早在預期之中，如今已是事實，反而不成疑問，但經濟動向和政策的不可預測性卻仍然存在，成為他們面前的冷面虎。內地和港府官方雖已不斷解釋和游說，並提供多種吸引資金和人才的方法，但一時三刻難以建立信任。一些外商說，這是由2014年積累下來的結果，至少已是一個固定的感覺，官員還要努力解說和行動才能消除。

其實，他們並不關心香港的民主自由，但感到香港的自主決策愈來愈少。以防疫措施不能盡快實施「0＋0」為例，港府中人說，除了涉及700萬人，規模太大之外，還涉及「更高層次的政策」。這是香港的高層？還是別的更高層次？這是衛生政策範疇的層次？還是比這個更高的範疇？沒有答案。外商只感到香港不少決策，已跟決策來源及其權威性掛鈎。總之，虛無的表達和現象都會引起虛無的聯想，這正是商界擔心的不確定性。

──外商尤其擔心香港中國化（港人稱「大陸化」）。內地和香港官方認為，兩地結合乃大勢所趨，各種融合也是理所當然，「兩制」仍然存在，沒有什麼「大陸化」的問題，外商不必擔心。但外商則認為「兩制」似有還無，並不斷收縮。况且，「兩制」不僅在政治上消失，還在事物的認知和意識形態上消失，更可能影響和導致「兩制」在經濟政策上減退和消失。

他們舉例說，在這次金融峰會上，港府必須強調資訊自由，才能令國際金融界放心。但中國證監會副主席方星海卻說，有國際傳媒短視，不了解中國，不應多看這些國際傳媒。中國銀行行長劉金也說，負面報告不要多讀。外商說，他們不看國際傳媒，難道只看中國官媒嗎？他們不看關於中國市場的國際報告，難道只看中國機構的宣傳性質的報告嗎？他們購買過不少中國出品的市場報告，但只講好而不講風險，這能令外商放心嗎？

外商還說，即使中國不信任甚至討厭外媒，也不宜在這種國際場合公開指摘。這暴露了某些官員連政治公關技巧也不理會。他們重視政治正確和大局意識，但這卻是沒有理會香港大局的本位主義，港府中人只能無言以對。雖然這些無心之失不是致命的，但肯定會積累下來，成為日後對應外媒關係的絆腳石。

──外商關注「豁免」的標準。這次國際金融巨頭來港，享受了多種豁免。在國際上，這種特事特辦的事情經常發生。官方認為這樣可以讓國際巨頭感覺良好，但也引起一些後遺症。外商關注，以後什麼事情才會豁免？巨頭可以豁免，為他們辦事的人可否豁免？在同一問題上是政策性的普遍豁免，還是選擇性豁免？這才是他們關心的；在他們眼中，還涉及人治色彩的問題。所以，一些外商除了關注會議內容外，還對陳茂波染疫後回港的解釋感興趣，他們正努力理解中國特色「一視同仁」的定義。

（3）說好香港故事 不能老調重彈

──官方認為「兩制」行之有效，不應把內地的事情和香港混在一起，這是基本知識。但在外商角度，中國內地的事情也會輻射來港，在不自覺的情况下影響香港的營商環境，他們不能不多加考慮。所以，不要以為讓外商感到在港有錢可賺就行，更不要以為現在西方國家也面臨多種危機，資金還會盯着亞洲市場，就此大安旨意，用舊調彈唱香港故事。

──要唱好香港故事，最好是大合唱，而不是單一聲道和單一樂器。試想，官方早前暗示，「由亂到治」之後就會由緊轉鬆；既然如此，要唱好香港故事，不妨創造條件，邀請泛民人士一起議事論事。觀乎過去一段時間，泛民人士出於各種原因和需要，也在調整形態和存在策略，官方不宜以鬥爭角度掩蓋一切。其實，泛民陣營也有不少專業人士，可以實事求是探討問題。官方如能平實相待，更可顯示官方「由治及興」的信心。

──這裏談一件真人真事。前政務司長陳方安生與內地關係緊張時，有意見認為應盡量避免擴大對立氣氛，並提出3項具體建議：一、安排陳方安生回內地參觀抗日名將、祖父方振武紀念館，並由負責統戰工作的劉延東宴請和稍作陪同；此事圓滿結束，達到預期效果。二、安排陳方安生到北京某大學演講，但當她抵京後，活動取消。這樣就不可能落實第三項建議了──邀請陳方安生擔任當時北京奧運籌委會顧問，向國際推廣北京奧運。倘能成事，可有多種正面效果。這些本來都是可以一起唱好香港故事的實例，但可惜半途折戟沉沙。

可見，心想「洞庭鏡面平千里，卻要君山相發揮」。否則，湖海浪不絕，君山自毁容。

作者是時事評論員