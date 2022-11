朔爾茨訪華的政治意味（文：田德文） (09:00)

與單邊主義劃界限 對歐洲他國起示範

第一,德國仍然具有自主發揮國際影響力的政治意願。朔爾茨總理在與習近平主席會談中表示:「世界需要一個多極化的格局,新興國家的作用和影響值得重視,德方反對搞陣營對抗,政治家有必要為此負起責任。德方願為推動歐中關係發展發揮應有作用。」這種態度,明顯與西方集團中的單邊主義和霸權主義傾向劃清了界限。事實上,歐洲在世界舞台上發揮獨立作用的空間依然很大,朔爾茨表示,在應對氣候變化、保護生物多樣性、抗擊新冠疫情、應對糧食危機等很多全球性的問題上,「德方希望同中方保持溝通協調,更好維護地區和世界的和平與安全」。

第二,德國仍然具有推進與中國務實合作的經濟動力。朔爾茨總理在與習近平主席會談中表示:「德方堅定支持貿易自由化,支持經濟全球化,反對『脫鈎』,願同中方繼續深化經貿合作,支持兩國企業相互赴對方開展投資合作。」朔爾茨總理訪華期間,中國航空器材集團公司與空巴公司簽署價值約170億美元的飛機批量採購協議,給中歐務實合作貢獻一份大單。截至2021年底,在華德國企業已達5000家,今年前3季度德國對華實際投資同比增長114.3%,包括德國寶馬集團、Mercedes-Benz集團、巴斯夫集團在內的德國龍頭企業,都擴大了在華投資規模。應該說,德國企業已經對中國經濟快車投下信任票,朔爾茨此訪是為兩國企業升級戰略合作,創造更好的政治氛圍。

第三,中德兩國展現的戰略互信,對歐洲國家具有示範意義。習近平主席在與朔爾茨總理會談中強調:「政治互信破壞很容易,重建卻很難,需要雙方共同呵護。」按照構建「新型國際關係」理念,保持政治互信,需要國際行為體之間「相互尊重,照顧彼此核心利益,堅持對話協商,共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾」。朔爾茨總理對此有積極回應,表示「德方也願同中方就雙方立場不一致的問題交換意見,增進了解和互信,努力穩定、鞏固和發展德中關係」。朔爾茨總理頂住國內政治壓力訪問中國所展現的政治勇氣,對其他歐洲國家領導人應該具有良好的示範作用,對中歐關係發展具有積極意義。

料續被美打壓經濟 歐自救須增多元化

展望未來,歐洲國家受烏克蘭危機的影響將持續很長時間。20世紀80年代,歷史學家Paul Kennedy在其名著《大國的興衰》(The Rise and Fall of the Great Powers)中,對1500至2000年大國崛起過程中的經濟變化和軍事衝突進行了系統研究,發現作為「挑戰者」的崛起大國,不可避免地要與霸權國家發生衝突並最終落敗,這就是所謂「挑戰者落馬定律」。

近年來,美國、西方普遍把中國定位為美國的「挑戰者」。但在烏克蘭危機過程中人們發現,歐洲可能才是那個首先「落馬」的挑戰者。這是因為1999年歐元問世後,成為僅次於美元的世界支付和儲備貨幣,而這對美國的全球霸權構成了嚴重挑戰。據統計,今年第二季度,美元在全球外匯儲備佔59.53%,而歐元以約20%位居第二。相比之下,人民幣在全球外匯儲備中僅佔2.88%,排在日圓和英鎊之後居第五位,尚不足以對美元霸權構成挑戰。

根據環球同業銀行金融電信協會(SWIFT)數據,截至今年6月,美元與歐元支付份額,分別為41%和36%,歐元依然對美元的支配地位構成嚴重挑戰。在烏克蘭危機過程中,歐元兌美元匯率已經跌破1:1,在幣值上被「打回原形」。即使如此,歐元仍然是挑戰美元霸權的主要力量。由於美國已經取得通過控制歐洲能源供給來箝制歐洲經濟增長的強大力量,未來持續打壓歐洲經濟是大概率事件。在這種情况下,歐洲正確的自救之路,是在能源和產業上盡快提高多元化程度,這是歐洲在困難形勢下,最大限度保持戰略自主的前提條件。

華勢給歐戰略支持 中德新層面建對接

作為歐盟最重要的國際貿易和全球治理合作伙伴,中國在這種情况下勢必將給歐洲提供雪中送炭的戰略支持。習近平主席在中共二十大報告強調,在世界新的動盪變革期,中國將堅定推進高水平對外開放,核心戰略是「依託我國超大規模市場優勢,以國內大循環吸引全球資源要素」,以此「深度參與全球產業分工和合作,維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係」。在這方面,中國與歐洲國家之間的務實合作,具有特別重要的戰略意義。從這種高度認識朔爾茨總理此次訪華的政治意味,我們可以發現,實際上中國和德國之間正在新的層面上建立戰略對接。由於歐洲內部和外部的不確定因素影響,中德合作未來發展肯定不會一帆風順。但只要雙方始終從戰略層面推進合作關係,中德合作的未來前景就依然廣闊,而且能給其他歐洲國家做出良好示範。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員