美國中期選舉——「美利堅分裂國」的誕生（文：黃偉豪） (09:00)

作為民主大國的美國，經常的選舉是特色之一，使選民可以不斷透過選舉來表達自己意願；而違背巿民意願的政客，很快便會被選民用選票趕下台（vote out）。美國國會眾議院的全數議席，每兩年便要全部重選。面對只有短短兩年的任期，美國眾議員剛剛上任，便要立即為連任部署。而雖然參議院是擁有制度內最長的6年議員任期，也每隔兩年就有三分之一議席要重選。

明天美國中期選舉的結果，是關係到美國眾議院的全數435個議席，及參議院的34個議席。究竟會花落誰家，落在民主黨或共和黨手上？目前，民主黨在眾議院的優勢非常薄弱，只有220席，比共和黨僅多出8席。而在參議院更是十分罕有地平分秋色，民主黨與兩名親民主黨的獨立議員及共和黨參議員，各佔50席。

因美國的經濟問題嚴重，特別是通脹，常理下選民多數會懲罰執政黨。所以，民主黨現在的形勢可謂岌岌可危，不止是現任總統拜登不斷穿州過省為候選人助選，連前總統奧巴馬都頻頻親自出動，積極助選。但亦有民主黨人婉拒拜登好意，跟現任總統保持距離，這無形中證實了民主黨面對的惡劣形勢。

社會深層矛盾 非選舉可解決

由於美國國會是兩院制，互相制衡，任何法案均須得到參眾兩院同時通過，即是民主黨的拜登作為總統的任期仍有兩年，但只要民主黨在中期選舉中，失去參眾兩院任何一院的控制權，拜登在餘下的兩年，只會成為一個無事可為的「跛腳鴨」元首，到時整個美國政治的焦點便會立即落在2024年總統大選之上。而美國前總統特朗普已向傳媒發出強烈信息，暗示自己會再次參選。惟美國政治的真正問題所在，早已超越誰當總統，或誰控制國會等表面上的制度問題，而是出現了不是單純可以透過選舉而解決的嚴重社會撕裂及深層次矛盾問題。

美國的官方名字雖然是「美利堅合眾國」（United States of America），但其實一個更貼近現實的合適稱號，應該是「美利堅分裂國」（Divided States of America）。這一點並非純粹筆者的個人看法，而是不少美國政治人物都公開承認的問題。美國的公共廣播電視公司（Public Broadcasting Service，簡稱PBS）更直接以「美利堅分裂國」（註1）為題，製作了分成上下集、長達共4小時的紀錄片，詳細分析由奥巴馬在2009年當上總統之後，到特朗普接任總統時期，各種分歧、矛盾和對立形成的前因後果。

非理性二元對抗 前所未見

由於自己的教育背景及工作關係，筆者一向認為自己對美國政治有一定認識。我的碩士及博士課程均在美國完成，過去亦曾在美國首都華盛頓的智庫及哈佛大學擔任過訪問學人。可是除了參與學術會議的短暫停留外，今次是近10多年來第一次長時間留在美國，作深入的親身觀察。但不看猶自可，一看便大吃一驚—— 一個似曾相識的美國，突然變得完全陌生，這種政治上及意識形態上的對立，不重視妥協、沒有中間派的非理性二元對抗，是前所未見。不止是筆者，甚至很多傳統的美國人亦感到不解和驚訝。

例如，雖然拜登已上任差不多兩年，惟美國仍然有不少人——包括州議員——相信2020年的總統大選被「偷走」（was stolen），即是在大規模舞弊及大量假選票下，拜登才能擊敗特朗普登上總統寶座。這些政治及公眾人物甚至可以理直氣壯及面不改容地，接受全國著名時事節目《60分鐘時事》（60 Minutes）訪問（註2），公開這些歪理。他們可以在毫無證據或對手已鐵證如山之下，仍然堅信自己立場，毫無疑問是在特朗普上台後所帶來的「反科學」（anti-science）和「後真相」（post-truth）現象的完美示範。

另一個在美國正被熱烈討論的選舉話題，亦是這種不惜一切、你死我活的二元政治的顯現。這是正在喬治亞州舉行的美國參議院議席選舉，主要是現任參議員、屬民主黨的Raphael Warnock，與代表共和黨的挑戰者Herschel Walker之爭。爭議的主角是Walker，作為前美式足球明星的Walker，其個人私生活多姿多彩，有4名女性（包括他妻子以外的女性）先後為他誕下4名子女，而他並未為這些非婚生子女承擔撫養責任。由他第一任妻子所生、現在是「網紅」的大兒子，也公開反對他參選。

但以上的均不是重點，真正重點是身為共和黨候選人的Walker，當然立場鮮明地反對墮胎，惟卻在人證及物證俱備下，被指他曾強迫或幫助兩名前女友墮胎。

美民主制漸失帶來「美國夢」能力

在昔日的美國，面對如此重量級的爆炸性政治醜聞，候選人早已面目無光而自動退選，政治生涯亦從此結束；但在今時今日的美國，這事件對Walker的影響看來微乎其微，他甚至在最新民調上只是落後對手Warnock兩個百分點，兩者仍然勢均力敵。因為在Walker支持者腦海裏，只要認為候選人可以幫自己消滅在他們眼中的不公義制度，向建制及精英報復，即使選出「一隻怪物」、一個無賴或一個偽君子，都沒有問題。當年的特朗普，便是在這荒誕的政治環境下冒起。

在這兩極的政治環境下，根據民調（註3），共和黨人認為今次選舉的首要議題是經濟，但民主黨人卻視之為保衛國家民主制度之戰。不過真正的問題，卻是美國民主制度已逐漸失去為每個美國人帶來經濟幸福和「美國夢」的能力。

註1：見節目網址https://to.pbs.org/3E1GHR4

註2：見節目網址https://cbsn.ws/3T7qHl2

註3：見民調網址https://pewrsr.ch/3TaRpZM

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心研究員

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