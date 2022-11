美國中期選舉——「美利堅分裂國」的誕生（文：黃偉豪） (09:00)

這文章刊出的第二天,便是美國11月8日中期選舉的大日子。適逢筆者今個學年在美國史丹福大學行為科學高等研究中心(Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences)擔任研究員(fellow),有機會親身觀察這場選舉,發覺美國面對的內部分歧及撕裂問題十分嚴重,並非一場選舉及單純的選舉制度可以解決。美國需要一場重大的「手術」,重整國內的民主及政治經濟大格局;否則再多的選舉,得到的只是不斷循環的內耗。