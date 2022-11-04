從2021年人口普查看施政報告（文：周永新） (09:00)

短期效果不足持 改革須從長遠分析

李家超提出的改革方案，能化解房屋、人才、安老、醫療等方面的問題嗎？社會問題並不是一下子湧出來，多是積存了一段長時間。所以要評論李家超改革方案的成效，不能單看短期效果，還須從長遠角度分析，否則提出的措施就算可以紓解眼前難題，很多時只是治標不治本，長遠發展下去，更可能導致政策走向錯誤方向。

筆者發覺，今年政府沒有着意宣傳和解釋2021年人口普查結果。其實這10年才做一次的人口普查（10年的中間進行中期人口普查），統計數字對政府制訂政策不僅起着關鍵作用，也是了解香港社會變遷的最佳參考資料。筆者從《2021年人口普查簡要報告》輯錄一些與房屋、勞動人口、安老、醫療等方面的統計數字，並用以比對李家超在施政報告提出的改革措施，以下是筆者的觀察。

首先，李家超提出任內要推行的房屋措施，包括在5年內興建3萬個簡約公屋、公屋輪候時間4年內由現時的6年降至4.5年、興建的公屋單位面積不少於26平方米、公私營協作、公屋提前上樓、採用組裝合成興建公屋等，針對的明顯是現在9萬多間劏房單位及公屋輪候時間過長的問題。李家超對於自己訂立的目標，看來他有信心完成；但就算成功解決眼前難題，他訂立的公營房屋政策又是否走向正確方向？

人口增長緩慢 家庭住戶數目卻增

翻看去年人口普查統計資料（見表），其中一些關於人口增長和結構的數字，對政府制訂公營房屋政策，應極具參考價值。

（1）香港人口增長看來十分緩慢，2021年前的10年間，增加的人口不到40萬，近幾年人口數目更停滯不前，箇中緣由不在這裏細表。展望未來，筆者看不到香港人口有大增的理由，也就是說公營房屋需求只會平穩上升。

（2）過去10年人口增長雖緩慢，但家庭住戶數目卻增加了30萬，每戶平均人數由2.9降至2.7。簡單來說，市民對房屋的需求主要來自分戶，並非由於人數增加。

（3）香港家庭住戶結構過往以「核心家庭」（即夫婦及未婚子女）為主，但這種情况已為一至兩名成員的住戶所取代，去年數字是佔總戶數的48.9%，而單人住戶更多達兩成。香港家庭這麼細小，實在叫人吃驚！傳統觀念上，這種只有一兩名成員的住戶，又怎可稱為家庭？只可算是居住的地方。

李家超提出的房屋措施，或可止「一時之咳」，但面對人口不會大幅增加、家庭住戶愈來愈細小的情况，政府的公營房屋策略又應如何迎合這種趨勢？還望李家超深思。

其次，施政報告發表後，公眾討論最多的是政府「搶人才」：（1）對於政府能否搶到所需人才，公眾多有疑問，雖李家超不斷解說香港本身條件（DNA）是如何「靚」，但高端專才自有其考量，香港是否就是他們首選？（2）香港需要專才，公眾的疑問是李家超為什麼不先挽留本地培訓的人才？而且外地專才決定是否來港前，相信他們會問，香港的專才為什麼要離港？港府不着意挽留本地專才，就算他們來港找尋機會，日後會得到政府珍惜嗎？還是「用完即棄」？

勞動人口停滯不前 老化嚴重

其實香港需要的，並不限於年薪以百萬元計的專才，只要看看去年人口普查數字，香港差不多每個行業都缺乏人手。去年人口統計顯示，香港在過去10年，勞動人口數目近乎沒有增加：男性勞動人口維持在190多萬，女性增加了約20萬，但主要是來港定居的婦女，近兩三年，這類因家庭來港定居的婦女已大幅減少。

香港勞動人口亦出現高齡化現象，年齡中位數從10年前的41歲升至去年的43.9歲。可喜的是，曾接受專上教育者的比例，從10年前27.3%升至34.6%。

總的來說，過去10年香港勞動人口數目保持穩定，且有高齡化趨勢。因此，李家超要做的並不單是搶高端專才，而是想辦法確保香港有足夠人手維持社會運作。這樣高端專才來了，也不會發覺香港原來是個千瘡百孔的社會！

「重治療輕預防」弊端處處 李家超撥亂反正

最後，施政報告提出的民生改善措施中，相信最徹底和根本的改變，應是成立基層醫療健康管理局，並推行為期3年的慢性疾病共同治理先導計劃。香港「重治療，輕預防」的醫療政策，在今年初爆發第五波疫情時，積習的弊端明顯不過，也揭示安老院舍服務如何不濟。現在李家超撥亂反正，重新強調預防醫療的重要，不僅長期來說可以紓緩公立醫院的過分擠逼情况，且可減低長者對院舍服務的需求。其實，以醫院為中心的治療方式早為有識者詬病，現在李家超拿出勇氣，改以社區為中心的預防策略，無論將來推行是否順暢，李家超的功勞不可沒。

再者，香港人口高齡化的速度，比預期更似海嘯來襲——10年前，65歲及以上人口的比例是13.8%，去年急升至20.5%；加上老年人口中，佔了30萬是獨居或兩老住戶，無論政府如何增加安老院舍數目，看來都無法滿足需要照顧長者的需求。所以以「預防為重，社區為中心」的策略，是走對了路；如何落實，要看未來成立的基層醫療健康管理局的作為了。

李家超施政「以結果為目標」，提出的民生改善措施，相信在他任期內可看到成效；惟長遠而言，政策的制訂必須依隨人口和社會變遷的定律，這樣市民生活才可更上一層樓。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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