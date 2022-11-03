金融峰會可豁免 市民復常亦必要（文：羅健熙） (09:00)

我在《明報》此版的文章一再提及，香港社會疫後復常的進度，對香港面對嚴峻經濟環境十分重要。民主黨於10月初所做的民意調查發現，有五成市民認為自己現在的經濟狀况比去年更差；認為自己經濟狀况較好的只有24%。近月外圍市况波動，加息潮、股市表現疲弱等，加劇市民對經濟前景的憂慮之餘，亦很可能令市民供樓負擔變重、增加經濟負擔，復常速度顯得更加重要。

「黃碼」措施無法滿足旅客期望

放寬入境檢疫至「0＋3」（取消酒店檢疫，只須3日醫學監測）措施在9月底開始推行，我們此前已指出，入境人士的「黃碼」要求，「對他們出入各個疫苗通行證查核處所、外出飲食有很大限制，仍然是香港與其他地區比較時的弱點，不應忽略此方面的影響」（〈香港復常 以排難解憂為目標〉，2022年9月22日《明報》）。

措施實施個多月後，非香港居民的入境人數仍處於低位，證明那個「黃碼」而不能進出食肆等指定處所的要求，無法滿足外來旅客期望。其實這個不是高深學問——換位思考，若你在準備一個5天旅行並選擇目的地，有一個地點頭3天都不能進出餐廳、不能到主題樂園、不能進入博物館、不能參觀展覽，又有誰人會選擇這個地方？

其實特區政府應知道防疫限制對正常舉辦活動的影響。政府豁免了出席國際金融領袖投資峰會參加者的「黃碼」限制，他們不但可以自由進出宴會演講場地，更可以在包廂與本地嘉賓共膳；陳茂波司長在海外感染後迅速康復，入境核酸檢測結果經評估檢視被歸類為「康復個案」、「不具傳染性」，而不需要隔離或變成「紅碼」；七人欖球賽也獲豁免可在場內進食和飲酒。

政府怎說服市民防疫一視同仁？

為了吸引人參加金融峰會、七人欖球賽而有特別安排，我完全可以明白；但政府又如何說服市民，他們日常生活中每天都受到的限制，是如政府所言的科學客觀、一視同仁？

「0＋3」推行之際，其中一個香港人最熱門的旅遊地點日本，亦同時放寬入境要求，大部分市民毋須檢測、檢疫即可入境自由行，香港市民外遊意欲大增，本地飲食業、零售業雪上加霜。即使香港政府最近終於取消了食肆的營業時間限制，對大部分食肆的幫助，相信只是聊勝於無。

據《明報》前天刊出的新加坡復常專題報道，早在4月已取消大部分入境限制的新加坡，本年首9個月已接待370萬人次的旅客，同期香港則只有25萬人次。新加坡、香港分別在去年12月頭及12月尾出現首宗Omicron病例，兩地防疫政策差異帶來的結果，短短半年已經呈現。

環球經濟的不明朗因素、加息的速度與力度，或許不是政府所能預算。但擺在眼前的現實是，新加坡現已在復蘇路上站穩腳步、已開盡引擎加速，也有更多籌碼應對新挑戰；香港則仍在跌跌撞撞、艱苦尋找復常路徑。若沒有新的措施，將又會被拋離。

無空間慢慢摸索復常

我們在回應施政報告時已經指出，施政報告側重於中長期才有機會看到效果的措施，未有對現時迫在眉睫的經濟困境對症下藥；對全港市民都極度關注的疫後復常，亦鮮有着墨。我們當然歡迎李家超「抗疫不走回頭路」的表態，惟香港亦沒有空間繼續慢慢摸索，在愈趨嚴峻的外圍因素中，疫後復常實已迫不及待，必須盡快加大力度推行。

李家超在施政報告多次提及，他要「走在問題前面」。我期望政府在疫後復常中亦採取相同態度。現時香港復常進度大幅落後其他主要競爭區域，即使是立即放寬所有入境檢疫安排，亦只是與該些區域半年前的情况看齊，暫時不再將差距進一步拉開，並不能「走在對手前面」。故此，香港政府必須重新檢視所有現行防疫措施，能鬆的都要鬆，專家認為沒防疫效果的，就應該撤去。

倘認為經濟捱得住 將是誤判

繼1972年成立的星晨旅遊於今年初結業，歷史更長、規模更大、成立於1966年的康泰旅行社，最近也因資不抵債宣布清盤，旅遊業議會亦預料會有10%旅行社倒閉；亞太餐飲公司、連鎖西餅店Crostini相繼倒閉，凱施餅店被入稟追租，這些大企業較惹人注目，但每天都有更多中小企靜靜執笠。

本地不少企業艱苦經營3年多之後，已沒有硬撐下去的能力。失業率降低，不是因經營環境穩定；15至64歲的各年齡層勞動人口少於去年同期，65歲及以上勞動人口和勞動參與率反而大幅增加——對這樣的數字，應該憂慮而不是放心。政府若只滿足於「失業率」穩定而判斷社會經濟捱得住，將是一個誤判。

在平衡疫情與經濟下，政府應大刀闊斧踏出復常之路，放寬／撤銷非必要的檢疫和社交距離限制，不再是這行業吵得很大聲就放放這、那行業喊救命就放放那。這樣不止是為了「追落後」反先對手，更迫切是保住香港本地企業、市民生計的重要一步。

作者是民主黨主席

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