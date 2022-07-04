良辰美景奈何天 賞心樂事誰家院 ──二十大、1980年代前和「六四」後形勢比較（文：劉銳紹） (09:00)

（1）不同年代的宏觀比較和啟示

──今天的國際形勢，有點像中共建政至1980年代前和「六四」後。當年國際封鎖，意圖扼殺；今天，西方世界佈下圍堵、制裁之勢。兩者性質相若，中方認為「外敵亡我之心不死」，但重要的是看中國自身策略。1980年代前，中國「打掃乾淨屋子再請客」（毛澤東語），實際是閉關鎖國，人民吃苦，但總算捱過去了。「六四」後，西方再度杯葛中國，但鄧小平持續改革開放，不僅突破封鎖，還進一步提升綜合國力。利害得失如何？歷史已有評價，各方自會判斷，足以作為今天的啟示。

──俄羅斯總統普京最近說，未來10年將是關鍵。我說不是，關鍵是5年。未來5年將影響或決定其後5年和更長遠的日子。至少，未來5年裏各方如何行動？國際環境如何變化？更重要的是效果如何？將對日後國內外形勢有重大啟示，所以未來5年更需密切觀察。

（2）中國的有利因素如何維持

──1980年代前，中國與世隔絕，「有利因素」頂多是「關門自賞，圍爐取暖」；相反，「六四」之後的有利因素則可以維持和發揮。以外交形勢為例，中國利用西方世界同牀異夢、貌合神離而逐個擊破。英國時任首相馬卓安為了香港新機場的財務安排，成為第一名在「六四」後訪華的西方政要。事後更揭發，原來在馬卓安訪華之前，英國已派密使來華；美國後來知道了，也派密使來訪。就在同一時間，西方世界還在公開「制裁」中國。

中國又利用西方世界政商分途，用市場和商業利益，分化外國商界和本國政府的對華政策。近期，中國同時借助俄烏局勢的僵持或惡化，略為減輕西方施壓的力度和速度，爭取時間調整部署。再看今天，德國總理朔爾茨即將訪華，成為中共二十大後首名訪華的西方領袖；事前還盛傳他「頂住壓力」，批准中國企業入股漢堡港碼頭。可見，30多年前後的情境，馬卓安和朔爾茨不是很相似嗎？短期內，必須觀察習近平和拜登會否在印尼G20（二十國集團）會議上會談？如果出現「習拜會」，則說明中美兩國在繃緊之後可能有某種緩和。所以，我從來不相信任何政客對中國民主自由的許諾。

──中國內部市場龐大，可以自給自足（也在自捱）。1980年代前和「六四」後，也是這樣捱過的。二十大後，中共表示不會閉關鎖國，以「（經濟）內循環」為主的同時，亦會推動「（國內外）雙循環」。在積累40多年的經濟基礎上，未來的緊日子，官方可稱為「戰略性收縮」。

──中國強調「內部凝聚力」。「六四」後，鄧小平的經濟和外交政策得到國內外支持，暫時掩蓋了政治後退的弊病，保持了凝聚力。如今，習近平的權力已穩固，無人能挑戰他的地位。因此，外界關注的是另外幾個「集」，就是如何集思廣益、集體決策和大集體利益。只要努力做好，上述內容應是可發揮的條件。

（3）中國如何完善國內外基礎

──「六四」後，外界感到中國仍是真正改革開放，各種經濟和民生措施總體符合外界預期。今天基於形勢變化，各部委推出的新政策難免引起猜測，例如房地產稅，令人憂慮房地產市場將進一步萎縮；剛發表的《關於開展完整社區建設試點工作的通知》，令人想到「新的人民公社化」；其他經濟政策會否進一步「國進民退」，以至防疫政策與經濟復蘇能否一致。這不是個別政策的利害問題，而是信心會否動搖和如何維持的問題。

──1980年代前和「六四」後，政治較緊，毛澤東和鄧小平都說「鬥爭」。前者的鬥爭重點在政治；後者的鬥爭則內涵較闊，包括與困難和外部環境鬥爭。今天再度提出學習的「延安精神」，同樣強調艱苦奮鬥，還有「敢於鬥爭」和提高鬥爭本領，都與穩定有關。但延安時期也發生「搶救失足者」的整肅鬥爭運動。日後具體行動如何？則是外界更關注的。

──有一點跟以前不同。踏入1980年代之後，人們感到「由無到有」的好轉，即使困難很多，但相信可以絕地騰飛。「六四」後，人們進一步感到靠「自（己能）力更生」的好處和必要，繼續享受好轉的機遇。今天，能者同樣有奔頭，惟隱約出現一種「從有到無」的疑惑。他們說，成人的牙肉收縮了，牙齒脫落就不會再生。果真如此，則是質的變化，須盡力避免。

──各種情况反映到香港，「牙肉」（現有優勢、能力和基礎）會否收縮？乃重中之重。港府可以強調香港底子厚、優勢多，背靠祖國，幅員廣闊，但不能輕視客觀形勢，更不能以意志代替實力。眼前可見，香港已從國際鬥爭的避風港轉到前線，面對的國際競爭前所未有。鄰近國家和地區的爭奪以至搶奪，某程度是依靠香港的慷慨，外部因素乘機落井下石。以外資為例，美資在港公司由3年前的約1300家，減至約1000家，日資公司則由高峰2000多家減至現在約1400家（日本商會數字，已把「紙包公司」(paper company)包括在內）。近期港府大力推動國際活動，但如果及早有自省行動，不是可以避開今天龜兔賽跑的困局嗎？

──我歷來重視但不害怕「外國勢力和外部勢力」，這些只能是干擾性質，其破壞力量只能透過本地因素才產生，所以關鍵是能否拿出比對手高明的策略。官方認為過去的「本地破壞因素是泛民陣營」；如今泛民已被壓倒，建制派與官方基本同一陣線，情况又如何呢？退一步說，假如官方願意及能夠把泛民力量也凝聚起來，豈不是更可以雙龍出海嗎？

總之，賞心樂事落在誰家庭院？肯定要經過一番奮鬥和努力。這種「鬥」，我從來不迴避。但結果是良辰美景還是奈何天？仍需有實權的人士掌舵和實踐了。

作者是時事評論員

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