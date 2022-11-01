「不偏不倚」能否取代「政治中立」？（文：林緻茵） (09:00)

「不偏不倚」與「政治中立」的定義

「不偏不倚」一詞原指中庸之道，現指公平公正、不偏袒任何一方；而「政治中立」則涉及更多概念上的討論。若我們只把討論收窄至現行的《守則》，《守則》對「不偏不倚」和「政治中立」的定義已不盡相同：

「不偏不倚」是從正面、積極的意義出發，強調公務員運用他們所獲得的授權時需要履行的責任（responsibilities），他們「須按在任政府的政策和決定，以公正持平的態度履行職務和職責，並須按個案的實際情况，採取適當行動」。

至於「政治中立」，《守則》訂明公務員效忠的對象是當屆政府，而非其他政治利益，包括公務員本身的政治信念。有別於字面上的理解，它並非指公務員可「中立」於在任政府的政策和決定。這原則對公務員有兩方面規範——

第一是規範公務員與官員之間的工作關係，讓雙方能夠共事。公務員在提供意見、作出決定或採取行動時，不得受自身政治聯繫或黨派的政治信念所支配或影響。第二是限制公務員公開的政治活動。公務員是公共資源的分配者，他們在實際行事和外觀上也須保持中立。此原則亦有助於公務員內部管理，避免同僚之間在晉升等安排上產生猜疑，甚至認為有關決定與黨派利益有關。在個人權利層面上，根據政治中立原則所訂定的細則，往往也界定了公務員行使其基本政治權利的界線。

換言之，「不偏不倚」是指公務員執行政府政策、處理行政事務時，應該秉持的態度與立場（會影響公務員公正衡平處事的因素，不一定與黨派利益有關）；「政治中立」則定義了公務員效忠的對象，並限制了公務員特定的政治行為及聯繫。

政治中立原則 具正面內涵

香港雖沒有政黨輪替，但仍有政黨活動，亦具備「公務員常任制度」這個讓政治中立得以運作的制度條件。政治中立之所以會以內部通告的形式被引入公務員制度中，是為了配合1990年代選舉政治的實際需要。這個原則有助確保選舉過程及公共資源的運用，都不會受制於黨派利益；限制公務員公開的政治活動，亦有助維持公眾對公共服務的信心。

回歸以來，公務員因違反政治中立而引起公眾關注的事件不多，他們亦大體上接受了政治委任制帶來的轉變。修例風波後，政府指「政治中立」一詞已引起太多爭議和誤解，不如索性刪去。當局也許認為，為強化行政主導、讓政策能貫徹執行，刪去「政治中立」可讓公務員不再有藉口不執行政府工作；比起強調中立，強化《守則》內的基本信念（例如維護國家安全），在今時今日更能激勵公務員有所作為。

然而，政治中立原則具有正面作用，並非完全不合時宜；修例風波期間，政府亦曾以此原則說明公務員不應公開參與政治活動。倘政府認為「政治中立」應被刪除，那它的正面內涵，應以怎樣的形式被重新融入《守則》之中，且讓公務員很容易就能掌握？個別地方會以廣義的「行政中立」（administrative neutrality）概括公務員以公正、專業方式處理事務的原則；但在說明公務員的政治活動限制、與黨派的關係時，還是需要用到「政治中立」一詞。

更深層問題是改革衍生什麼行為模式

無論是修改《守則》也好，改善公務員的獎懲方法也好，最終目的是為了改變公務員的行為和工作文化。所以更深一層的問題是，改革會衍生怎樣的行為模式。

公務員制度改革最理想的結果，是公務員會根據在任政府的決定、利益和需要，深入分析不同政策選項及其影響，在內部積極提意見甚至是諫言，以確保政策能妥善執行。較差的結果是，公務員只被動地順應上意，就算察覺到問題都不願提出；最差的結果，是公務員為求讓官員滿意，以不必要的方法或手段執行政策，最終會過猶不及，甚至弄巧反拙。

在對國家、對在任政府忠誠的大前提下，也有很多政策選項和執行方法；只強調執行，無疑會把政策過程中的問題簡化。行政長官把「紅隊」概念引入管治班子，以扮演批判、反對的角色，足見他十分清楚集體思維（groupthink）會令政策出現盲點。

政府有責任提高政策嚴謹度

公務員雖不會刻意扮演反對派，但他們根據事實和專業意見、經過嚴謹分析後的判斷，必定有助堵塞政策漏洞，而這一點亦已透過《守則》中的「行事客觀」原則所概括。擔任管制人員的公務員，更有責任確保官員已在公共財政原則等事項上，獲得充分意見。除了加入新的信念外，新一份《守則》亦應促使公務員發揮既有長處、理順官員和公務員之間的責任，同時清楚界定違規行為。

公務員制度已多年未有改革，他們在推動政策上的確可以做得更多、更好。就算公務員不再有「政治中立」這面擋箭牌，作為管理者的政府，也有責任提高政策的嚴謹程度，以其政治領導力，激發公務員的能力和士氣。

作者是公共政策顧問

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