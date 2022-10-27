施政報告教育政策令人失望（文：杜可道） (09:00)

更令人失望是在施政報告公布的同一天，「政府消息人士」向傳媒闡釋報告的教育政策，據《明報》10月20日報道，該消息人士重申「（政府）會採用適當措施應對人口下降，例如停辦新校、重置、合併學校等」，又說「當局會繼續檢討，但以中學為例，指現時26人便可開兩班，『是極之寬鬆的水平』，如學生太少會影響教學質素」云云。

任由縮班殺校再現 政府未盡力處理

姑勿論適齡人口下降原因為何，面對適齡人口實實在在的減少，教育界提出的積極應對措施，是把每班人數減至25人一班，即全面實施「小班」政策，改善教學環境。但上述消息人士所舉出的所謂「適當」應對措施，卻只是「停辦新校、重置、合併學校等」——直白一點，就是任由「縮班殺校」再次出現！

該消息人士指現時26人可開兩班（即所謂「開班線」），政策極為寬大云云，其實都只是語言「偽術」。事實是現時中一每班是34人一班，只有收生嚴重不足的學校、在已經沒有辦法的絕境時，才會使用「開班線」勉強續命。若政府接納教育界建議，按實際情况減少中一每班人數至較接近25人的數字，需要在絕境中用「開班線」的學校就可大大減少。但倘政府「企硬」不減，就會有愈來愈多學校動用「開班線」，而最終也是返魂無術，因一旦進入26人開兩班的境地，教師和學生都會千方百計逃離現場！這情况好比不肯動用資源治好輕症病人，卻花大量資源在危殆病人身上，然後誇讚自己對病人極之慷慨；結果大量輕症變成重症，重症得到醫療資源亦終於不治。

教育界並非認為無論如何都不能縮、不能減。筆者已離開教育界，沒有任何利益可言，但本人深知，政府在這問題上並未盡力。在小學方面，早於2009年實施的25人小班教學政策，至今已13載，惟落實政策的小學僅有八成。施政報告表示仍要再等兩年，才由八成增加至九成。這種速度，政府自己滿意嗎？

至於中學，情况更糟糕。與小學的25人相比，中學每班34人實在有很大的下調空間。就教學而言，若能夠把每班人數由34減至25（至少是30人以下），對學生的課堂參與有極大好處。香港大學教育學院前副教授Gary Harfitt曾對多間中學（不少是名中學）的英語教學做過研究（2010年），發現香港中學生在較細小的班級裏，有更多機會和更大信心參與（例如練習口語），焦慮減少，師生關係和對班級的歸屬感提高。

歷史上，昔日的預科班也是30人一班，個別學科還會再拆細為更小的班級，師生可以有更深入的研討，甚至變成解疑問難的導修課。這些好處，難道不正是教育當局孜孜以求的嗎？

教育界深切期望特區政府體察民情，汲取過去一段長時間「縮班殺校」的慘痛教訓。「縮班殺校」不僅是學校教師受影響，學生也蒙受其苦，因為這政策一旦開始，便會立刻帶來整個學校生態的動盪。收band 3學生的「弱勢學校」處於生存邊緣，暮氣沉沉，教師另謀高就，無心戀戰；收band 2學生的學校為免收生下跌，不務正業，把精力虛耗在宣傳與收生之上。大量band 3和band 2學生分別「升上」收band 2和band 1學生的學校，出現「上移錯配」現象，「強勢學校」亦要「硬食」，照顧更寬闊的學習差異光譜，非常吃力。

這些影響很快就會浮現，教育界一片愁雲慘霧，難道學生會得益嗎？難道這是教育當局希望看到的嗎？

毁教界士氣或鞏固基礎 全繫當局一念間

小學盡快全面貫徹小班教學政策，中學按實際情况減少每班人數，是政府完全可以做到的。若政府能夠顯示與教育界攜手同行的誠意，拿出對教育界、對學生的關心，讓學校和人心穩定下來，相信政府的教育政策一定能夠事半功倍，為香港長遠栽培人才奠定更堅實基礎。

到底是毁掉教育界的士氣，還是鞏固教育基礎，全繫於在位者一念之間。

作者是資深教育工作者

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