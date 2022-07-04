習氏復興遠和近 國際征途凹與平——從中共二十大後的國內外形勢談起（文：劉銳紹） (09:00)

（1）從勸喻的含意看二十大氣氛

──每逢敏感和重要日子，圈內都會有「高人點路、好言相勸」，二十大前也不例外。近期，一些名詞反映出來的背後含意頗為有趣，值得思考。高人指點：雖然有某些事情跟以前的做法不同，但不能說「破例」或「沒按規矩辦事」，例如「兩任十年（即只連任一次）」。

其意是：《中共黨章》沒有規定總書記只任10年（《憲法》裏國家主席的任期限制則已取消），而實際上，出現「兩任十年」的說法之後，江澤民共主政15年（包括最後兩年擔任國家軍委主席）。只有胡錦濤幹了10年就主動退下來，當時全黨還稱許他高風亮節。可見，「兩任十年」既不是條例，也沒有形成規矩，更難言共識；所以，為了團結的大局，「破例」和「沒按規矩辦事」都屬於貶詞，不能多說。

不過，今屆一些前領導人主動退下來，也被稱為高風亮節（見新華社稿），反映無論在什麼時候，進退得宜均可得到美譽。

──高人表示，即使人事安排中有一些跟外界的估計不同，但也不能稱為「意外」，只能說「意料之外」；前者的含意是「不應發生但發生了（accident）」，後者則指「不在預期之內而出現（unexpected）」。

我想，具體事例可能指胡春華在二十大前被視為未來總理的熱門人選，但現在只能保住中央委員之位，連政治局委員也當不上。相反，事前無甚傳聞的蔡奇則成為政治局常委。餘此類推的事情還有一些，例如政治局24人，比上屆少了一人，而且沒有像過去那樣出現女性委員。又如，不是二十大代表而當選中央委員的何衛東，「連跳三級」直接進入政治局，並擔任中央軍委副主席。這些都可以列為外界的意料之外。

高人勸喻說，新形勢下有些事情不能墨守成規，所以用「新常態」一詞較好。但恕我水平有限，既然無法形成相對固定的狀態，又怎能稱為「常態」？只能說是按實際需要而出現的個別「新態」。果真如此，「常態」只是一個宏觀的泛詞，無人能說明什麼才是具體的「常態」，只能引用已故填詞人黃霑的名句：「變幻才是永恆」就是常態。

──高人還勸喻，應多從正面角度看問題；不贊成或不讚美，則是「潛在的反對」。我從來不否定值得贊成和讚美的正面事物，但即使不讚美，又怎會是「潛在的反對」呢？我相信這不是中央政策，也許只是不同人士各自領會的精神。但如果這種勸喻成為新常態，又如何團結大多數呢？

順便一提，常與內地溝通的若干機構早前原安排一些介紹二十大的活動，我也想平實分析，同時表達某些正面的內容，但兩項活動後來以不同理由取消。我沒有遺憾，因已習慣新常態，也學懂了哈哈，連實事求是的贊成和稱許也不用準備。從上述名詞的含意和事例，已可見二十大前後的氣氛了。

（2）新人事安排透露的信息

──先列舉一些數字。新一屆中央委員和候補委員中，新當選的佔65.4%，中紀委新當選的佔64.7%；中央書記處更是100%新人。在政治局常委會中，4人是新的；在7名常委以外的17名政治局委員中，13人是新的。可見，新一屆領導班子希望給外界新人事、新作風的印象，盡快推出新成績。

值得注意的是港澳台工作的負責人。現時的夏寶龍、駱惠寧、劉結一都不在中央委員名單上，原有的班底張曉明、王志民等也不見影蹤，預示未來港澳台事務可能有新人接任。

──概括而言，由新人接手新工作有一些好處。就全國範圍而言，高層幾乎全是「習家班」人士，中層也是習近平嚴格挑選的官員，其利是凝聚力量，更好地落實權力來源的政策。此外，新班底在新的崗位上，較小可能結集舊勢力，可以相對獨立思考政策，減少裙帶利益關係和貪腐可能。據香港建制派人士稱，他們在香港想跟駱惠寧見面，也不容易。有關方面或者也是從上述角度考慮。

但凡事須多角度思考，在團結「政治家集團」（內地官方字眼）之時，如何有效集思廣益？倒是外界關注的問題。此外，如果事事全新出發，將需要一段時間磨合。如何避免不必要的浮動，延續政策的穩定性？也是不能忽略的。

──既然習近平的地位已全面鞏固，那麼他的政策如何？以及怎樣落實和取得成效？才是日後觀察的重點。我們都不想中國受損、受傷、受害，大家都想一致對外，但如何達到共同目標，倒是首先要整合的問題。

（3）外界關注未來三大焦點

──中國經濟如何走向？值得注意，習近平提出中國經濟「韌性強、潛力足、迴旋餘地廣」，到底如何解讀？中國官方與民間、外界、外國的解讀有何不同？相信中國官方也看到未來的挑戰甚大，提出其「共同富裕」和「高質量發展」的定義。人民則關注「共同富裕」之前是否「全民承擔（或承受）困難」？或在哪個程度上全民承擔？

──二十大後，國際（尤其是西方）的總體評價是中國不喜歡的，而且「中外對決」的聲浪更明顯。從美國近期的行動（例如加速芯片的限制）可見，中外（尤其美、英、歐）關係的摩擦可能加劇，已是勢所難免，中國看來也做了不少準備。

──台海形勢不單加快進入兩岸和國際視線之內，還加速進入各方的行動部署之中。長期在福建和台海附近工作的何衛東擔任中央軍委副主席，已被視為北京可能加快統一台灣步伐的部署之一。台灣和西方還有人估計，2024至2026年可能是關鍵時刻，因為習近平如果在2027年尋求四度出任，一般不會在二十一大前後解決台灣問題，而是會提前處理。

無論如何，戰爭都不是中華民族之福。所以，習氏復興遠和近，國際征途凹與平，不單是一個標題，更是長期和長遠思考的問題了。

作者是時事評論員