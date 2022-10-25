對中共「墨鏡下的誤看」 在變局時代須減少（文：歐陽五） (09:00)

遺憾的是，西方不少政客及媒體，仍出於意識形態的慣性，不願正視中共這把「鑰匙」，因而無從理解中國。翻閱部分西方媒體對中共二十大的報道，有價值的信息乏善可陳，而有色眼鏡下的誤讀比比皆是，幾乎仍是對昔日觀點的重複。筆者認為，這種話語的枯竭，源自以西方為中心的簡單比附，並沒有真正從全球意義上的政治治理價值去正視中共。

譬如從執政黨角度來看，西方的執政黨是變量而非常量，黨組織本身更多是選舉工具；中共則是有機嵌入中國政治結構中的常量，這個常量通過與時俱進的自我革新，形成當代中國政治穩中有變、變中有常的格局。「戴墨鏡」的西媒，若僅持靜態教條，就會看不到中共及其聯動的中國政治的變化。

此次中共二十大正式將「中國式現代化」呈於世人面前，無疑給世界帶來了一次強烈的「頭腦風暴」，必然引發未來關於現代化的理念再認知。「中國式現代化」的概念和議程，除了對自身現代化經驗的總結概括，亦包含對既有西方主流現代化路徑的認知和修正，對現在困擾世界的政治、經濟、環境、文明等各種深度難題，提出了一個新的解決方案。更重要的是，這條現代化道路在中國經受了實踐的檢驗，並且已經累積了足夠進行理論概括的具體實踐。這本身就值得世界特別是西方發達國家正視和思考。

治理效能、執政能力、最新承諾應被尊重

在中共二十大政治文本對「中國式現代化」的描述裏，世界可以看到一個理想的未來圖景：大規模的共同富裕、物質與文化的雙重富足、人與自然的和諧共處、世界和平發展、人類共同進步。這個理想藍圖所具有的共通性、建設性和未來性，應當被鄭重對待。基於此前中共兌現承諾，創造經濟發展、脫貧減貧奇蹟的過往成績，中共的治理效能、執政能力和最新承諾也應該被尊重。

美國著名小說《了不起的蓋茨比》（又譯《大亨小傳》）有個經典開頭。父親告訴孩子：「每逢你想要批評任何人的時候，你就記住，這個世界上所有的人，並不是個個都有過你那些優越條件。」其實，這話用於國與國之間，亦未嘗不可。先發國家看後發國家，易忽略後者缺失的條件，形成「墨鏡下的誤看」。

變局時代，稀缺的是認真為世界尋找方向的力量。中共在世界都在應變突困的實踐中，的確表現出了更具超越性的思維力，值得珍惜呵護。西方發達國家儘管仍然難以擺脫自身的困境和迷思，至少應該理智地對中共與中國盡量減少「墨鏡下的誤看」。也許5年、10年後，世界都將會為今天的這絲理智感到慶幸。

作者是時事評論員