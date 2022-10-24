卓慧思給在英港人的一課（文：吳凱軒） (09:00)

卓慧思上任之初，右派喜慶歡騰，將她吹捧成戴卓爾夫人再世，怎料其政治壽命比生菜還短，減稅議程推行失敗之餘，還終結了自己的政治壽命。卓慧思從政以來一直擁抱自由市場，上任短短45日，她以英國人為白老鼠進行這場社會實驗，嘗試推行1972年以來最大幅減稅，最後卻被自由市場推翻。

不足兩個月間，不止英國人上了一課，在英港人也上了一課——關於公共財政、關於自由市場、關於議會制、關於黨內制衡的一課。

在英港人對政客的情感投射

事緣前首相約翰遜醜聞纏身，明知黨友涉嫌性侵他人還任命其為政府官員，時任財相辛偉誠（Rishi Sunak）帶頭辭職，觸發黨內官員辭職潮，逼迫約翰遜下台。然而約翰遜於保守黨基層間依然廣受歡迎，黨員可謂對辛偉誠恨之入骨，視之為「二五仔」。

保守黨員無視約翰遜本身亦是「二五仔」不在話下（當年其中一個帶頭逼宮時任首相文翠珊的就是約翰遜），令人意外是在英港人代入情緒，一時間個個化身成為保守黨「榮譽黨員」，群起痛罵辛偉誠。

但為何港人對外國政客投射如斯情感？這得由2019年反修例運動說起。反修例運動使香港再度進入國際議題，港人忽然意識到國際政治對港的影響，於是開始關心國際政治。2020年間，本地社運步入低潮，港人於是開始將情感投射於國際政治，寄望西方國家能「懲罰北京」，替自己出一口烏氣。2020年間執政的英美政治人物分別為美國總統特朗普和英國首相約翰遜，碰巧兩人都是民粹政客，每每語出驚人。

兩國國內都不滿其應付疫情的表現，港人卻開始喜歡他們對中國的「敢言」。實情是兩人只是民粹政客，並非真心對華鷹派。或許末任港督彭定康的說法最有說服力。彭督曾指，約翰遜在人生中撒謊、在仕途上撒謊，是個有一定魅力的推銷人；他虛偽而無能。

7．21元朗襲擊後一星期，特朗普被問及對香港抗爭的看法，他指「香港或許有事發生」，又指「他們已暴動了很久」，表示不清楚北京對香港抗爭的態度。2019年8月14日POLITICO報道指特朗普拒絕幕僚撐香港的建議，稱特朗普對達成經貿協議更感興趣（這也是公認事實吧），為求確保貿易戰談判順利，特朗普堅拒提起中國人權問題。被北京制裁的時任國安顧問博爾頓（John Bolton）於同年9月辭職，並在卸任後證實此事。但兩人既為民粹政客，對外當然懂得利用民間情緒，以外交掩蓋自己的內政失敗。

及至2022年，多達10萬港人移民英國，當中不乏約翰遜粉絲。當約翰遜被醜聞纏身而被迫下台，在英港人就與約翰遜粉絲同仇敵愾了。

把卓慧思「造神」的惡性循環

卓慧思被吹捧成戴卓爾夫人再世的過程，背後有右翼小報身影、有以支持自由市場為名的智庫。以《每日郵報》為例，卓慧思角逐黨魁時，每日郵報天天以頭版刊登有利卓慧思的新聞，儼如卓慧思陣營喉舌。卓慧思被吹捧成「抗中先鋒」的過程，亦不乏煽風點火、利用港人「抗中」情緒賺取點擊率的一眾KOL。一眾網上KOL深知如何操控觀眾情緒，既然觀眾擔心親中政客上台，又不喜歡辛偉誠，那麼便把卓慧思造神吧。這是一個惡性循環，觀眾因辛偉誠「背叛」約翰遜而不喜歡他，於是KOL們便配合演出，觀眾觀看完一段段影片，更加覺得辛偉誠極盡邪惡。

辛偉誠當真那麼邪惡？若港人知道約翰遜胞弟於中國有龐大投資，其父親是中國駐英大使館常客；若知道約翰遜曾不顧情報機關反對，私下密會前蘇聯特工，更委任其子為上議院議員，真的不知作何感想。

在英港人對外國民粹政客的崇拜，甚至使港人開始相信諸多陰謀論。港人無暇每天留意國際新聞，便將所有情感投射到一個政客身上，該政客支持的，他們都支持；該政客反對的，他們都反對。當獨立公務員制度、黨內民主制衡、議會制等統統都是民粹政客的絆腳石，也就成了在英港人的眼中釘。約翰遜任期末段，民調顯示七成民眾希望其下台，支持度僅剩兩成，我卻聽聞有港人認為議員逼宮是不民主、是「二五仔」、是不顧（在英港人的）民意。拜託，議會制的精髓就是黨內議員可以跟隨民意制衡黨魁啊。

有關心民粹政客內政表現嗎？

執筆之際，政壇傳聞約翰遜打算重出江湖，角逐首相一職，一眾港人討論區已開始為約翰遜歡呼。至於國會特權專責委員會（Committee of Privileges）目前正調查約翰遜有否蓄意誤導國會一事，一眾KOL才不會告訴港人，若委員會確定約翰遜有蓄意誤導國會，他需要離職重選。而港人的反應大概都是「誤導國會好小事」、「係咪二五仔想趕走肥波（即約翰遜，叫得好不親切）」、「要個狂人對付個獨裁者（普京）」之類。總之所有逆我「肥波」者，統統都是敵人。

但民粹政客的內政呢？一眾手持英鎊的在英港人有關心過嗎？

「積極不干預」、「小政府大市場」、「自由市場經濟」一直被視為香港經濟奇蹟的基石。上述信條大眾琅琅上口，一眾香港財金官員奉為圭臬。享受低稅率多年的港人到了英國，發現稅率高於香港數倍，痛不欲生；聽到卓慧思高舉自由市場大旗減稅，莫不高興，卻鮮有人留意減稅對公共財政的影響。

記得卓慧思上台前，筆者與友人有一爭拗。友人以為減稅刺激經濟發展，變相增加政府稅收。我不以為然，倘減稅就能刺激經濟發展、就能增加政府稅收，普天下稅制一早精減如香港。實情是香港的低稅率以高樓價為代價。香港的福利開支比起21世紀的英國，絕對不會來得便宜——12年免費教育、公共醫療、公屋、4萬多港元一年的大學學費。港人知道錢從何來嗎？港府主要稅收當中，賣地所得就佔了收入逾兩成，薪俸稅卻只佔一成。英國政府沒有搖錢樹，也沒有地可以賣，唯有以高稅承擔福利制度，於是薪俸稅、銷售稅、國家保險供款總共佔政府六成收入。

港人不能一方面要求子女能夠以本地學費入讀大學（即約10萬港元一年而非國際生的20多萬港元），一方面又要減稅啊。低稅又多福利，哪來的錢？難道又再減國民保健經費嗎？抑或嫌治安太好所以刪減警隊經費？

是時候惡補政治課

卓慧思與時任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）上任之初就將財政部公務員炒魷，又繞過獨立的預算評估，不顧內閣意見，一意孤行大幅減稅，奉行自由市場思想。市場對卓慧思政府的公共財政政策沒有信心，於是大幅拋售國債，一時間手上持大量國債的退休基金人人自危，最後逼得英倫銀行要立即入市干預。擁抱自由市場，卻撞到了市場鐵板。

車禍發生後，即使車輛維修好了，往後購買保險亦比原來要貴。卓慧思雖然下台，政府最後亡羊補牢，但國債孳息率不會回落至「車禍」前的水平。港人以往置政客的內政表現於不理猶自可，現在人在外地，也該是時候惡補一下英國政治。這一課的學費，不止英國人，手持英鎊、曾為卓慧思搖旗吶喊的在英港人也一起承擔。

作者是英國杜倫大學政治系學生、學生組織AgoraHK創辦人，現兼職英國下議院議員助理

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