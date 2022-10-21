施政報告提出了不可能的任務（文：曾志豪） (09:00)

所以，網民嘲笑施政報告創立了許多「佶屈聱牙」的部門，什麼「融入國家發展大局督導組」、「引進重點企業辦公室」、「人才服務窗口」、「招商引才專組」，全部都有濃厚的國內用語味道。似乎都說明，這份施政報告的「精神」，是完全與內地「對口」的。

為什麼說施政報告的任務都不可能完成？

譬如「搶人才」，最後改名為什麼「招商引才專組」、「人才服務窗口」，我們先要問，為什麼要「搶人才」？為何香港回歸以來，都不需要成立這樣那樣名目的單位去專門「招才」？因為香港過去都有優勢，人才「趨之若騖」。當時許多人才都把香港跟新加坡並列比較，而最終是選擇了香港，因為與新加坡相比，以前的香港有「自由」；而今天呢？「彭載舟」這個名字幾乎在本地媒體消失了。

香港明顯被移民潮衝擊經濟，所以李家超才要「搶人才」去補救。問題是，李家超都不願意面對，「為何人才會離開」這個根本原因，便是「政情」加「疫情」。

對政情，特區無能為力，誰敢說《港區國安法》嚇跑了人才？對疫情，政府有心但還是無力，明明放風在施政報告會宣布「0＋0」，但結果上面傳來消息，「動態清零」幾乎就是百年大計、根本國策，不會動搖，於是特區政府只能低頭，繼續「0＋3」。所以這已經預告了，香港的發展，政治正確是硬道理；經濟發展、科學防疫這些東西，都要靠邊站。

李家超在施政報告結尾強調，要向世界「說出真實的香港好故事，讓世界看到香港的光芒」。中國人傳統智慧，「有麝自然香，何必當風立」。美國、英國幾時有提出「說好英美故事」？反之，兩國社會亂象透明公開，全球皆知。但為什麼到最後，香港這麼落力要說好自己的故事，仍然無法留住人才？因為這個「好故事」，真的只是「故事」，而不是事實。

作者是時事評論員

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