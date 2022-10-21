李家超要做實事 卻未能給市民憧憬（文：周永新） (09:00)

此欄多次提到，市民最想從施政報告得知的，是他們在什麼時候才可以擺脫新冠疫情的困擾，並且回復正常的生活。所謂回復正常的生活，是指一切返回疫情以前的情况，不再受任何限制和約束。

這方面，李家超令市民失望了！可能李家超認為，施政報告並非談論疫情的地方；但如果市民的生活仍處處受限，香港豈是一個充滿活力的大都會？縱然李家超說「香港是全球最具競爭力的經濟體之一」，惟市民生活一日未回復正常，香港的經濟不會好到哪裏去，李家超在施政報告中提出的「搶人才」和創科發展等大計，難免要打折扣。

頭號民生問題是生活復常

這不是說李家超的防疫措施不得民心。其實，自李家超上任以來，香港與內地通關的安排雖然進度不大，但外出旅遊的障礙已大大掃除，港人回港不用隔離，只有外來旅客仍感到不便。李家超也給市民更多方便，人群聚集放寬到12人，並且承諾只要疫情不再失控，防疫措施不會走回頭路。不過，市民期望李家超在今次施政報告中，能夠清楚地交出時間表，講明他們的生活何時才可回復正常。惟李家超在這方面沒有好消息，好像忘記了，這才是市民關心的頭號民生問題。

公營房屋系統「五花八門」

公營房屋的短缺問題，施政報告總算有交代，市民也覺得李家超真的有誠意和決心，在這「老大難」問題上打一場硬仗。李家超明言政府已經找到足夠土地，在未來10年興建36萬個公營房屋單位。但有了土地，政府是否就有能力完成建屋的任務？這要看李家超使出的板斧了！

「簡約公屋」和「公屋提前上樓計劃」都是嶄新的概念，無疑可以令公屋輪候時間在4年內，從現時的6年降至4.5年。不過，措施總有點「急就章」的味道，是在李家超「四提」（提量、提速、提效、提質）口號下的產品，難說是深思熟慮的政策；尤其加上前任特首林鄭月娥引入的過渡房屋，現在的公營房屋系統，就是給人一種五花八門的感覺。

猶記得在上世紀七八十年代，政府曾設立臨時房屋區，目的就是讓等候公屋分配的市民有棲身之所，但一些臨時房屋區在回歸後仍然存在，「臨時」不知何所指？現在提出的「簡約」、「提前」、「過渡性」，盼望不至成為「永久」！

歷任特首都講過，公屋輪候時間所以不斷延長，問題的癥結是土地供應不足。李家超在施政報告中講了些什麼？增加土地供應，可行的辦法不外乎填海造地、收回棕地、發展郊野邊陲、重新規劃原有土地用途等。李家超在施政報告中提到的辦法，重點落在「北部都會區」的發展；加快收回棕地，相信保育團體和人士都會感到高興，但對研究綠化地帶建屋，卻使他們憂心忡忡。

筆者認為，土地供應問題，社會總要來個「大辯論」，各方必須互諒互讓，並以市民福祉為依歸，這樣才可落實習近平主席對港人「房子住得更寬敞一些」的希望。

市民不明白為何要優待外來人才

施政報告中，李家超用了不少篇幅談到香港嚴重缺乏人才，單是勞動人口，過去兩年流失約14萬，所以香港必須加入「搶人才」的行列，這樣香港的創新產業才能向前發展。政府要走創新科技的道路，市民不會有異議；政府要「搶人才」，他們也不會反對，况且搶的主要是科技人才，或金融界的精英分子，不會搶去一般打工仔的飯碗。

不過，就算政府成功「搶人才」，對市民的生活會有幫助嗎？筆者不會用「水深火熱」來形容現在市民的生活，但不少基層市民確實感到「生活逼人」。

現在政府搶來的人才，會使市民的收入增加嗎？他們不明白，政府為什麼要這樣優待這些外來人才？不是說香港有諸般優勢嗎？香港既有優勢，也不用與新加坡比較時妄自菲薄，這樣外來人才到香港賺錢，應是他們托香港之福，政府為什麼要給予他們優待？外來人才留港置業可以獲退還額外印花稅，庫房豈不是少了收入，受損的還不是基層市民？至於「滴漏效應」的說法，外來人才會「做大個餅」，這種思維已經過時。

從另一角度看，國家主席習近平不是鼓勵香港同胞要「自強不息」嗎？這樣，招攬外來人才，只應發揮補充的作用，培育及挽留本地人才方是政府的首要任務吧？回歸以來，內地來港攻讀研究學位的學生不在少數，為什麼他們大多不願留港工作？真的為了不容易在香港置業嗎？政府應該認真檢討箇中原因。如果連自己培育出來的人才，都不願留港工作或創業，搶回來的人才會較他們優勝嗎？會較他們對香港更有承擔嗎？

市民擔心未來要過緊日子

李家超今年7月上任之時，社會普遍認為，房屋短缺是頭號的民生問題；但筆者發覺，在短短幾個月內，市民擔心的事似乎已經出現變化，尤其當本港股市返回10多年前的低位、私人樓價緩緩回落時，市民更加擔心的是：回歸頭幾年的衰退，會否歷史重演？香港經濟會否再一次收縮？他們是否也得準備過緊日子？

市民希望，李家超的施政報告能夠扭轉他們的悲觀情緒，在振興經濟長遠發展之餘，更能在他們困難時，成為他們的「及時雨」。這方面，李家超首份施政報告明顯令他們失望。

最後，李家超上任以來強調的「以結果為目標」施政方針，會提升市民對未來的希望嗎？施政報告公布後，市民看見李家超提出來的項目，都是實實在在的，不僅可行，也有特定的完成時間表。市民不會懷疑李家超將努力實踐自己的承諾；但就算訂下來的目標能夠實現，市民對未來會有憧憬嗎？

習近平主席說過：市民「盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些」。

李家超的首份施政報告，市民是否覺得自己的生活更接近這些目標？李家超能夠為市民做實事，相信市民會感到欣慰，雖然不會奢望在短短一兩年內，甚至到了李家超5年任期的終結，積累已久的民生問題可以一掃而空，惟要增加市民對未來的信心，李家超的首份施政報告還不足夠，要加倍努力啊！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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