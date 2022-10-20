施政報告見政府決心 惟欠缺方針疫下脫困（文：林筱魯） (09:00)

經濟發展方面，施政報告雖延續上屆政府框架，不過提出了更多具體政策及措施，以鞏固香港在金融、創科、爭議解決、航空及航運物流等方向的位置，並突破以往思想包袱，主動吸引人才和企業落戶香港。然而若要在競爭激烈的人才、企業爭奪戰突圍而出，政府仍需以進取態度，制訂較其他地區更優越的政策，方能夠吸引世界各地人才落戶香港。

土地政策 應更勇進

土地問題困擾本港多年，儘管施政報告提到多項建議，惟不少範疇並無着墨。其中，土地政策與產業政策未見緊扣，即使報告內多次提及科創，但究竟如何在加快收回棕地發展的同時，促進對土地需求甚殷的建築、物流及環保產業持續營運以至轉型發展，仍需具體政策配合。

土地發展與城市規劃，理應高瞻遠矚，建構智慧和低碳城市典範，可惜報告內文提到相關政策時只及皮毛。不過，報告堅持同時推動北部都會區及交椅洲填海、取回土地供應主導權的方針，值得肯定。然而在提供未來10年可供發展土地的供應預測之餘，應更勇進制訂全域土地儲備策略，設立「土地儲備表」，以展示建立土儲的決心；更應以「一個香港」概念推行土地房屋政策，不區分市區新界，而是保育的歸保育，保育以外的皆視之為具發展潛力。

同時，筆者認為施政報告中的「進一步精簡行政程序」未觸及深層次問題，僅蜻蜓點水在部分部門或程序上推行簡化。事實上，要全面提速提效推動土地決策，應考慮設立「大數據局」， 讓部門之間互通資訊，強化跨部門決策，方為有效之道。另外，政府應設立地域為本的項目辦公室，重點針對發展項目，將不同部門專業人士統合在同一單位，以免各自為政，導致決策過程長期在內部流轉。

簡約公屋細節待補充

加快房屋供應亦是棘手難題。其中為增加公屋供應量、盡快讓人上樓，提出「簡約公屋」，可說是報告亮點。不過，細思簡約公屋與過渡房屋分別何在的問題，難免令人感疑惑。當中不少細節有待當局補充，包括政策會否恒常化，及如何在私人土地興建簡約公屋等問題。

交通方面，今次施政報告較清晰地說明北部都會區的定位和建設。透過北都區內的口岸和北都公路、中鐵線等交通基建北連深圳，南接香港九龍，讓社會清楚看到政府推動北都的決心。筆者亦樂見施政報告確認綠色運輸的發展路向，積極推動電動車和氫能車普及化，但受現時法律和基建設施不足所限，全面使用新能源汽車仍是漫漫長路。故此，規劃上必須早作部署，為落實碳中和做好準備。

青年興則香港興，今次施政報告亦見到特區政府有意在此方面多一點着墨，如明確提出在基礎教育中推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育。不過值得注意是，文化培養和教育是裝備人才的基本策略，青年人需有文化認知，才能撐起「中外文化藝術交流中心」，否則香港文化產業只會流於空洞。

作者是立法會議員

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